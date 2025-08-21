ইএফসিসি, ইমিগ্রেশন ডিপার্ট 51 বিদেশী সাইবার ক্রাইম দোষী

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) এবং নাইজেরিয়ান ইমিগ্রেশন সার্ভিস সাইবার-সন্ত্রাসবাদ এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া ৫১ জন বিদেশী নাগরিককে নির্বাসন দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ইএফসিসির এক বিবৃতি অনুসারে, সর্বশেষ নির্বাসিতদের মধ্যে 50 জন চীনা নাগরিক এবং একটি তিউনিসিয়ান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই প্রত্যাবাসন বৃহস্পতিবার সংঘটিত হয়েছিল এবং এই চলমান অভিযানে নির্বাসিত মোট দোষী সাব্যস্ত বিদেশী নাগরিকদের সংখ্যা ১০২ -এ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫২ এ শুরু হয়েছিল।
এই ব্যক্তিরা লোগোসে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক স্টিং অপারেশনের সময় গ্রেপ্তার হওয়া ১৯২২ বিদেশী নাগরিকদের একটি বৃহত্তর দলের অংশ ছিল।
এই অপারেশনটি নাইজেরিয়ায় পরিচালিত বৃহত্তম বিদেশী নেতৃত্বাধীন সাইবার ক্রাইম সিন্ডিকেটগুলির একটি সম্পর্কিত কার্যক্ষম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছিল।
ইএফসিসির বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “এই অনুশীলনটি আন্তর্জাতিক অপরাধীদের জন্য নাইজেরিয়া নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।
“এই ব্যক্তিদের সফল দৃ iction ় বিশ্বাস এবং প্রত্যাবাসন একটি সুস্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করে: আমরা আমাদের দেশের ডিজিটাল স্পেসের ব্যবহারকে অবৈধ কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার সহ্য করব না যা আমাদের অর্থনীতি এবং জাতীয় সুরক্ষাকে ক্ষুন্ন করে।”
