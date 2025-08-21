You are Here
ইএফসিসি, ইমিগ্রেশন, 50 টি চীনা প্রত্যাবাসন, সাইবার ক্রাইম হিসাবে দোষী সাব্যস্ত একটি তিউনিসিয়ান নাগরিক
নাইজেরিয়ান ইমিগ্রেশন সার্ভিসের (এনআইএস) সহযোগিতায় অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) নাইজেরিয়ান আদালত কর্তৃক সাইবার-সন্ত্রাসবাদ এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত ৫১ জন বিদেশী নাগরিককে নির্বাসন দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিবৃতিতে ইএফসিসি প্রকাশ করেছে যে ডিপোর্টিসের সর্বশেষ ব্যাচে 50 জন চীনা নাগরিক এবং একটি তিউনিসিয়ান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বিকাশের সাথে, শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 সাল থেকে প্রত্যাবাসিত মোট বিদেশী অপরাধীদের সংখ্যা বেড়েছে 102 এ দাঁড়িয়েছে।

কমিশনের মতে, লোগোসে একটি বৃহত আকারের স্টিং অভিযানের সময় গ্রেপ্তার হওয়া ১৯২২ বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে নির্বাসিত দোষীদের মধ্যে ছিলেন। সমন্বিত এই অভিযানটি নাইজেরিয়ায় পরিচালিত বৃহত্তম বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত সাইবার ক্রাইম সিন্ডিকেটস হিসাবে বর্ণনা করা কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপগুলির উপর বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধি অনুসরণ করেছিল।

ইএফসিসি উল্লেখ করেছে যে যৌথ ক্র্যাকডাউন অব্যাহত থাকায় আগামী দিনগুলিতে আরও নির্বাসন প্রত্যাশিত।

সন্দেহভাজনদের লোগোস কোডেনমেড ag গল ফ্লাশে ইএফসিসির বিস্তৃত অভিযানের সময় ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সাহারা সাংবাদিকদের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের কেলেঙ্কারী এবং রোম্যান্স জালিয়াতি প্রকল্পগুলিতে বিশেষায়িত একটি সিন্ডিকেট নাইজেরিয়া এবং বিদেশে কয়েক শতাধিক ক্ষতিগ্রস্থকে প্রতারণা করেছে বলে জানা গেছে।

আসামীদের পরবর্তীকালে সাইবার ক্রাইম (নিষেধাজ্ঞা, প্রতিরোধ, ইত্যাদি) আইন, ২০১৫ এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাইবার-সন্ত্রাসবাদ এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির সীমান্তবর্তী পৃথক গণনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ২০২৪ সালে সংশোধিত হিসাবে।

কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে যে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে গোয়েন্দা-ভাগ করে নেওয়ার দ্বারা সমর্থিত এই অপারেশনটি লোগোস, আবুজা এবং পোর্ট হারকোর্টের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট এবং প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি থেকে চলমান একাধিক সাইবার ক্রাইম রিংগুলি উন্মোচিত করেছে।

সাইবার-সন্ত্রাসবাদ, ইএফসিসির প্রসিকিউশনে ক্রমবর্ধমান অভিযোগগুলির মধ্যে একটি, নাইজেরিয়ার ডিজিটাল অর্থনীতি এবং আর্থিক সুরক্ষাকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে।

একইভাবে, রবিবার নাইজেরিয়ান ইমিগ্রেশন সার্ভিস সাইবার-সন্ত্রাসবাদ এবং পঞ্জি স্কিম-সম্পর্কিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ৪২ জন চীনা ও ফিলিপাইন নাগরিককে নির্বাসন দিয়েছে।

এনআইএস নিশ্চিত করেছে যে নির্বাসকরা সেদিন প্রত্যাবাসন হিসাবে নির্ধারিত 192 জন দোষীদের প্রথম ব্যাচের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

লেগোসের ভিক্টোরিয়া দ্বীপে ওয়াইন জোলায়েমি স্ট্রিটে একটি বড় অভিযানের সময় তারা 10 ডিসেম্বর, 2024 -এ গ্রেপ্তার করা 759 সন্দেহভাজনদের অংশ ছিল।

