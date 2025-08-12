You are Here
News

ইএফসিসি এডিসির সদস্য এবং প্রাক্তন সোকোটোর গভর্নর তাম্বুওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে

ব্রেকিং: ইএফসিসি এডিসি সদস্য এবং প্রাক্তন সোকোটোর গভর্নর তাম্বুওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে

সোকোটো রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর আমিনু তাম্বুওয়াল বর্তমানে আবুজার ইএফসিসির অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন কর্তৃক কুইজ করা হচ্ছে।

ক্যাবল রিপোর্ট করেছে যে প্রাক্তন গভর্নর এবং বর্তমানে একজন পরিবেশনকারী সিনেটর তাম্বুওয়াল এন 189 বিলিয়ন এর অভিযোগে জালিয়াতি নগদ উত্তোলনের অভিযোগে আটক রয়েছে।

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস, এডিসি অভিযোগ করেছে যে ইএফসিসি বিরোধী রাজনীতিবিদদের লক্ষ্যবস্তু করে নির্বাচিত তদন্ত চালাচ্ছে।

তার জাতীয় প্রচার সচিব, মল্লাম বোলাজি আবদুল্লাহি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে দল দাবি করেছে যে বিরোধী জোটের সিনিয়র সদস্যদের কাছে সাম্প্রতিক ইএফসিসি তলব রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের সাথে যুক্ত ছিল।

এডিসির মতে, অনুসরণ করা কিছু মামলা নতুন প্রমাণের ভিত্তিতে নয় তবে বিগত বছরগুলি থেকে ফাইলগুলি পুনরায় খোলার সাথে জড়িত।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts