ইএফসিসি এনএবিএস 36 টি নদীতে সন্দেহজনক ইন্টারনেট জালিয়াতি
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) নদী রাজ্যে ৩ 36 টি কথিত ইন্টারনেট জালিয়াতিকে গ্রেপ্তার করেছে।

বুধবার কমিশনের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

বিবৃতি অনুসারে, বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তাদের ইন্টারনেট জালিয়াতি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করার পরে পোর্ট হারকোর্ট জুড়ে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত একটি স্টিং অপারেশনে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের পোর্ট হারকোর্ট জোনাল অধিদপ্তরের কর্মীরা রিভার্স স্টেটের পোর্ট হারকোর্টে ৩ 36 টি সন্দেহভাজন ইন্টারনেট জালিয়াতি গ্রেপ্তার করেছে।

“ইন্টারনেট-সম্পর্কিত জালিয়াতিতে তাদের সন্দেহজনক জড়িত থাকার বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধিমত্তার পরে পোর্ট হারকোর্টের বিভিন্ন স্থানে স্টিং অভিযানে মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ সালের মঙ্গলবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল”।

কমিশন প্রকাশ করেছে যে অপারেশন চলাকালীন মোটরসাইকেল সহ বেশ কয়েকটি আইটেম জব্দ করা হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে বহিরাগত যানবাহনের বিভিন্ন মডেল, একটি কি-লিংক মোটরসাইকেল, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফোন এবং একটি ল্যাপটপ যা উদ্বেগজনক এবং প্রতারণামূলক নথি রয়েছে”, বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।

ইএফসিসি যোগ করেছে যে তদন্ত শেষ হয়ে গেলে সন্দেহভাজনরা আদালতে মামলা করার মুখোমুখি হবে।

