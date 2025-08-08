You are Here
ইএফসিসি ওগুনে 55 সন্দেহভাজন ইন্টারনেট জালিয়াতি গ্রেপ্তার করেছে
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) ইবাদান জোনাল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ওগুন রাজ্যে সন্দেহভাজন ইন্টারনেট জালিয়াতিদের গ্রেপ্তার করেছে।

বৃহস্পতিবার তার অফিসিয়াল এক্স পৃষ্ঠায় একটি বিবৃতিতে কমিশন প্রকাশ করেছে, যা প্রকাশ করেছে যে স্টিং অপারেশনটি বুধবার, 6 জুলাই, ২০২৫ সালে রাজ্যের ইওকোরো স্থানীয় সরকার অঞ্চল ইটোরির কে হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রেপ্তারগুলি ইএফসিসি সন্দেহভাজনদের ইন্টারনেট সম্পর্কিত জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে “বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যক্ষম বুদ্ধি” হিসাবে বর্ণনা করেছে যা অনুসরণ করেছিল।

থোস্টেড আর্কেস্টেড ওগুন্নি ওলুওয়ানি, বাবাল্যান্ড ইব্রাহিম, দাদা কিউইউইউ, কুনলে অজাই, রুফাই সুলেমান, শেড্রাক এবং ওল্ডুইয়েড তোহিব, দ্য মেনডাহলে, অ্যাডেকুনলে, অ্যাডেকুনলে, অ্যাডেকুনলে জেরেমিয়াথ, অ্যাডেকুনলে জেরেমিয়াহি। সামুয়া, ওডুকোয়া স্যামুয়েল, জোসেফ আবেবামি, মাইকায়ো বালবোলা মিশেল, তাজুসে অ্যাডেমি, ওগুসোলা হাবসো, আমাও স্যামসন, ওম্মা ফ্যাসলওয়ের বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যারোলি ফ্যাসলওন, অ্যারোলি ফ্যাস বাহিল, অ্যাসিরু কোয়াইম, এআরইউআর -এর বিষয়ে সচেতন হয়েছে।

ওহররা হলেন অ্যাকর্ডবেব্রাহ, দ্য জুয়ারজোলা সাঁতার, কুশিজ, বিশ্লেষণ, ল্যাম্পার আইসৌক, ক্রুশবিদ্ধ মাইকেল, সাদৃশ্য, অ্যানারাস মাসা, ড্রপ। ইব্রাহিম, ওলাওফ এমমানুয়েল, আকিম ওবাবুনমি, আফোলাবি মিশেল, আফোলাবি ইদ্রিস, বামিদলে ইব্রাহিম, গডউইন জোশুয়া, অ্যাডিকো আইওলা, ওওয়ে কোলাওল এবং মুটিউ ওলুড।

ইএফসিসির মতে, সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে উদ্ধার করা আইটেমগুলির মধ্যে ছয়টি বহিরাগত গাড়ি, দুটি স্থানীয়ভাবে তৈরি পিস্তল, একটি মোটরসাইকেল, বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ, ইনক্রিমেটিং ডকুমেন্টস এবং আশি-উঁচু অবিলম্বে ফোন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কমিশন নিশ্চিত করেছে যে “সন্দেহভাজনরা দরকারী তথ্য দিয়েছে এবং তদন্তের সমাপ্তির পরে আদালতে তাকে চার্জ করা হবে।”

