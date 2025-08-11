You are Here
ইএফসিসি ডিটেন সোকোটো গভর্নর, তম্বুওয়াল
News

ইএফসিসি ডিটেন সোকোটো গভর্নর, তম্বুওয়াল

নিউ টেলিগ্রাফের মতে, সিনেটর তাম্বওয়াল বর্তমানে আবুজার অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সির কর্পোরেট সদর দফতরে রয়েছেন।

এটি একত্রিত হয়েছিল যে তাম্বওয়ালকে ১৮৯ বিলিয়ন ডলারের অভিযোগে জালিয়াতি নগদ উত্তোলনের অভিযোগে রাখা হচ্ছে।

প্রত্যাহারগুলি মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন, 2022 এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে।

গভর্নর সকাল সাড়ে এগারটার দিকে ইএফসিসির সদর দফতরে এসে অভিযোগিত আর্থিক অপরাধে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মুখোমুখি হন।

ইএফসিসির মুখপাত্র ডেল ওয়েওয়ালে এই বিষয়ে মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আরও আসতে …

© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts