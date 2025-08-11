ইএফসিসি ডিটেন সোকোটো গভর্নর, তম্বুওয়াল

নিউ টেলিগ্রাফের মতে, সিনেটর তাম্বওয়াল বর্তমানে আবুজার অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সির কর্পোরেট সদর দফতরে রয়েছেন।
এটি একত্রিত হয়েছিল যে তাম্বওয়ালকে ১৮৯ বিলিয়ন ডলারের অভিযোগে জালিয়াতি নগদ উত্তোলনের অভিযোগে রাখা হচ্ছে।
প্রত্যাহারগুলি মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন, 2022 এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে।
গভর্নর সকাল সাড়ে এগারটার দিকে ইএফসিসির সদর দফতরে এসে অভিযোগিত আর্থিক অপরাধে জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মুখোমুখি হন।
ইএফসিসির মুখপাত্র ডেল ওয়েওয়ালে এই বিষয়ে মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।
