ইএফসিসি ফেলিক্স ডিউকের লাগোস হোটেলের অভিযানের অভিযোগে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) সংগীতশিল্পী এবং হোটেল মালিক ফেলিক্স ডিউকের অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে এর কর্মীরা লোগোসের আবুল ইগবা অঞ্চলে তার হোটেলটিতে অভিযান চালিয়েছিল, সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং অর্থ চুরি করেছে।
ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপের সভাপতি ডিউক সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে আটটি সশস্ত্র লোক ইএফসিসি অপারেটিভ বলে দাবি করে কিন্তু ওয়ারেন্ট না দিয়ে দাবি করে ১ আগস্ট ডিউক এবং ডাচেস হোটেলে পৌঁছেছিল। তিনি বলেছিলেন যে এই পুরুষরা তার স্ত্রী, একজন আমেরিকান নাগরিককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেছিল, যিনি আদালতের আদেশ ছাড়াই চলে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।
ডিউক বলেছিলেন, “তারা হোটেলের প্রবেশদ্বারটি অবরুদ্ধ করেছিল, গ্রাহকদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং কক্ষগুলিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, দাবি করেছে যে তারা আমার সন্ধান করছে। পরে আমি আবিষ্কার করেছি যে তারা আমার ঘরে রাখা হয়েছিল € 5,000 ডলার দূরে সরিয়ে নিয়েছে,” ডিউক বলেছিলেন। তিনি এই ঘটনাটিকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের সাথে জমি বিরোধের সাথে যুক্ত করেছিলেন যিনি তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির আবেদন করেছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি এর আগে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি আবেদন করেছিলেন।
ডিউক বলেছিলেন যে তিনি ইএফসিসি এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছেন, ক্ষমা চাওয়া এবং এন 50 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন।
শনিবার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইএফসিসির মুখপাত্র ডেল ওয়েওয়ালে কোনও জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। “এর মতো কিছুই নেই। লাগোসের দায়িত্বে থাকা আমাদের লাগোস অধিদপ্তরের মতে, এ জাতীয় কোনও অপারেশন হয়নি। এটি ইএফসিসি নয়,” তিনি বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে বুধবার লাগোস দ্বীপের শেভরনে লোগোসের একমাত্র সাম্প্রতিক অভিযান চালানো হয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ওয়েওয়াল বলেছিলেন যে ডিউকের উচিত “ইএফসিসি নয়, অন্য কোয়ার্টারে তার শক্তি এবং অন্তর্নিহিতকরণগুলি পুনর্নির্দেশ করা উচিত।”