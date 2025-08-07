You are Here
News

ইএফসিসি, মাইক্রো ফিনান্স গ্লিচ মামলায় সন্দেহভাজন হেফাজতে পুলিশ সংঘর্ষ

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) এবং নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটি নতুন রিফট তৈরি হতে পারে যা একটি রিপোর্ট করা ক্ষুদ্র of ণ ব্যাংক গ্লিচ মামলায় জড়িত দুই সন্দেহভাজনকে হেফাজত ও পরিচালনা করার বিষয়ে।

নাইজা নিউজ সন্দেহভাজন, ইলেসানমি ওলানিয়ি এবং ইসোলা মারুফকে প্রাথমিকভাবে ১ March ই মার্চ, ২০২৪ সালে আবুজার বাহিনী গোয়েন্দা বিভাগের (এফআইডি) কর্মীরা গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রশাসনিক জামিন মঞ্জুর করেছিলেন, এমন একটি শর্ত যে তাদের আইনজীবীদের মতে বৈধ রয়ে গেছে বলে জানিয়েছে।

তাদের পরামর্শ, খাদিজা বায়ার্ন অভিযোগ করেছেন যে তাদের জামিন, দুটি গাড়ি, একটি টয়োটা হিলাক্স এবং একটি টয়োটা আরএভি 4 এবং বেশ কয়েকটি নথি, পণ্য এবং ব্যক্তিগত আইটেম সহ জব্দ করা হয়েছিল এবং পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। জব্দকৃত সম্পদ সম্পর্কিত একটি বাজেয়াপ্ত মামলা বর্তমানে আদালতের সামনে।

ফেডারেশনের অ্যাটর্নি-জেনারেলকে (এজিএফ) কাছে একটি আবেদনে বায়ার্ন ইএফসিসিকে তার ক্লায়েন্টদের ইতিমধ্যে পুলিশ এবং আদালতের সামনে পরিচালিত একই বিষয়ে পুনরায় গ্রেপ্তারের অভিযোগ করেছিলেন।

দ্বিগুণ বিপদ ও ভয় দেখানো শিরোনামের এই আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে সন্দেহভাজনরা এখন জামিন বা যথাযথ চিকিত্সা মনোযোগ ছাড়াই ইএফসিসির হেফাজতে 12 দিনের বেশি সময় ব্যয় করেছে।

“একই বিষয়ে বিভিন্ন এজেন্সি দ্বারা একাধিক গ্রেপ্তার আইনী প্রক্রিয়াটিকে লাইনচ্যুত করার ঝুঁকি,” বায়ার্ন সতর্ক করে, এজিএফকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২০২৫ সালের ২৯ শে জুলাই তারিখের একটি পৃথক চিঠিতে, দুজনের প্রতিনিধিত্বকারী আরেক আইনজীবী ইএফসিসির বিশেষ শুল্ক বিভাগ 2 (এসডিসি 2) এর পরিচালককে লিখেছিলেন, সন্দেহভাজনদের জন্য আরও নমনীয় জামিনের শর্তের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে যে কমিশন পূর্বে প্রয়োজনীয় উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের বিপরীতে গ্রেড স্তর 14 বা 15-এ বেসামরিক কর্মচারীদের জামিনতাকে জামিনত হিসাবে গ্রহণ করবে। এটি সন্দেহভাজনদের কার্ডিওভাসকুলার অসুস্থতাগুলিও হাইলাইট করেছে, তাদের উল্লেখ করে যে তাদের ধারাবাহিক চিকিত্সা তদারকি প্রয়োজন।

আইনী দলটি ইএফসিসির সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাদের আগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং মানবিক ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য আবেদন করেছিল।

অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইএফসিসির মিডিয়া ও প্রচারের প্রধান ডেল ওয়েওয়ালে হয়রানির দাবি খারিজ করে বলেছেন, সংস্থাটি কেবল কার্যকরী গোয়েন্দা বিষয়ে কাজ করে।

“নতুন কোনও কোণ না থাকলে কমিশন ইতিমধ্যে পুলিশের সাথে তদন্তের জন্য তার সংস্থানগুলি মোতায়েন করার কোনও উপায় নেই,” ওয়েওয়াল ড।

তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে কমিশন যদি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কাছ থেকে রিমান্ড ওয়ারেন্ট পান তবে সন্দেহভাজনদের বিধিবদ্ধ ৪৮ ঘন্টা ছাড়িয়ে রাখা যেতে পারে।

“ইএফসিসি কাউকে হয়রানি বা ভয় দেখায় না। আমরা আইনের পরিধির মধ্যে কঠোরভাবে পরিচালনা করি,” ওয়েওয়ালে যোগ করেছেন।

© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts