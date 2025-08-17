ইএফসিসি রিফাইনারি রক্ষণাবেক্ষণ জালিয়াতি থেকে 5 বিলিয়ন ডলার, 10 মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করে

অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) পোর্ট হারকোর্ট, কাদুনা এবং ওয়ারিতে নাইজেরিয়ার রিফাইনারিগুলির টার্নআরড রক্ষণাবেক্ষণকে ঘিরে জালিয়াতি কার্যক্রমের অভিযোগে অভিযুক্ত ঠিকাদার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে 5 বিলিয়ন ডলার এবং 10 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুনরুদ্ধার করেছে।
পাঞ্চের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সি প্রকল্পগুলিতে নিযুক্ত ঠিকাদারদের মাধ্যমে আরও 10 বিলিয়ন ডলার এবং 13 মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করতে কাজ করছে।
জানা গেছে যে ইএফসিসির চেয়ারম্যান, ওলা ইন্ট্রাকয়েক দশক ধরে বিশাল জনসাধারণের ব্যয় সত্ত্বেও শোধনাগারগুলির অ-কার্যকরী অবস্থার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
নাইজেরিয়ার চারটি রিফাইনারিগুলি কয়েক দশক ধরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুপ্ত ছিল যদিও ক্রমাগত প্রশাসনের পরে টার্নআরআন্ড রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ রয়েছে। তবুও, ওয়ারি, কাদুনা এবং পোর্ট হারকোর্টের সুবিধাগুলি সুপ্ত থেকে যায়, দেশটিকে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলির উপর প্রচুর নির্ভর করতে বাধ্য করে।
ইএফসিসির তদন্তগুলি পোর্ট হারকোর্ট রিফাইনারিগুলিতে 1.55 বিলিয়ন ডলার, কাদুনা শোধনাগারে $ 740M এবং ওয়ারি শোধনাগারের জন্য 656M ডলার সহ rea
শীর্ষ সূত্রগুলি প্রকাশ করেছে যে অতিরিক্ত-অনুপ্রবেশ, চুক্তি মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রশ্নবিদ্ধ অর্থ প্রদানের মতো প্রতারণামূলক অনুশীলনগুলি শোধনাগারগুলির সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল।
একটি সূত্র বলেছে, “ওয়ারি, কাদুনা এবং পোর্ট হারকোর্টে জাতির রিফাইনারিগুলির পরিবর্তনশীল রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আমাদের তদন্তে বড় আকারের জালিয়াতির বড় আবিষ্কার হয়েছে। তদন্তকারীরা অতিরিক্ত যোগাযোগ, চুক্তির মূল্যস্ফীতি এবং প্রশ্নবিদ্ধ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণামূলক লেনদেন আবিষ্কার করেছেন।”
অভ্যন্তরীণদের মতে, রিফাইনারিগুলির প্রাক্তন পরিচালনা দলগুলি বারবার গ্রিল করা হয়েছিল, যখন নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের (এনএনপিসিএল) কিছু সেবা ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও তদন্ত করা হচ্ছে।
উত্স যুক্ত, “জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত মোট 10 মিলিয়ন ডলার এবং ₦ 5 বিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে। অতিরিক্ত আক্রমণ এবং স্ফীত অর্থ প্রদানের সাথে জড়িত ঠিকাদার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।”
আরেকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে কমিশন অতিরিক্ত অঙ্কগুলি পুনরুদ্ধার করতে ট্র্যাকে রয়েছে, বলছে, “যদিও আমরা কিছু অর্থ উদ্ধার করেছি, রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ঠিকাদারদের মাধ্যমে আরও 13 মিলিয়ন ডলার এবং এন 10 বিএন সাইফোন করা হয়েছে বলে আবিষ্কার করা হয়েছে।”
ইএফসিসি $ ৪০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তির মূল্যস্ফীতির নতুন অভিযোগ তদন্ত করছে, অভিযোগ করা হয়েছে যে এনএনপিসি কর্মকর্তা এবং পুনর্বাসনের কাজের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারদের সাথে জড়িত।
ইএফসিসির মিডিয়া এবং প্রচারের প্রধান, ডেল ওয়েওয়ালে প্রেসের সময় হিসাবে মন্তব্যে পৌঁছানো যায়নি। তবে কমিশনের এক প্রবীণ কর্মকর্তা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে শীঘ্রই কিছু অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।
