ইএফসিসি হেফাজতে টাম্বওয়াল অভিযোগযুক্ত N189bn জালিয়াতির উপর

প্রাক্তন সোকোটো রাজ্যের গভর্নর আমিনু তাম্বওয়াল অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) হেফাজতে রয়েছেন অভিযোগযুক্ত জালিয়াতি নগদ উত্তোলনের অভিযোগে মোট N189 বিলিয়ন।

প্রত্যাহারগুলি অর্থ লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন, 2022 লঙ্ঘন করার কথা বলা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আবুজার ইএফসিসির সদর দফতরে তাম্বওয়াল এসেছিলেন, যেখানে তদন্তকারীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রাখার একজন প্রবীণ ইএফসিসির সূত্র জানিয়েছে, প্রাক্তন গভর্নর তার আমলে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন, এতে জনসাধারণের তহবিলের অননুমোদিত প্রত্যাহার জড়িত রয়েছে।

সূত্রটি বলেছে, “প্রত্যাহারগুলি মানি লন্ডারিং আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে,” সূত্রটি বলেছে যে কয়েক মাস ধরে তদন্ত চলছে।

ইএফসিসির মুখপাত্র, ডেল ওয়েওয়ালে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) সিনিয়র ব্যক্তিত্ব তাম্বওয়াল ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পূর্বে হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের স্পিকার ছিলেন।

তদন্ত অব্যাহত থাকায় আরও বিশদ আশা করা হচ্ছে।

