ইএফসিসি N189B এর ‘সন্দেহজনক’ প্রত্যাহারের কারণে তাম্বওয়ালকে আটকে রেখেছে

- অপারেটররা প্রাক্তন গভর্নরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে • এটি ডাইনি-হান্ট, এডিসি বলেছেন
সোকোটো রাজ্য সরকারী অ্যাকাউন্ট থেকে তার আমলে ‘সন্দেহজনক’ এন 189 বিলিয়ন প্রত্যাহার অবতরণ করেছে সিনেটর ওয়াহিরি আমিনজুওয়াল মধ্যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) নেট।
ইএফসিসির সূত্রে জানা গেছে, আট বছরের মেয়াদে ছয় বছর ধরে এই প্রত্যাহারটি ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচালিত হয়েছিল।
সিনেটর গতকাল আবুজাতে সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সির আমন্ত্রণকে সম্মানিত করেছিলেন।
জানা গেল যে জিজ্ঞাসাবাদটি তাত্ক্ষণিকভাবে শুরু হয়েছিল এবং তাকে রাতটি হেফাজতে কাটাতে হবে।
প্রত্যাহারগুলি তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে ছিল: ফেডারেশন অ্যাকাউন্ট বরাদ্দ কমিটি (এফএএসি), সরকারী হাউস অ্যাকাউন্ট এবং রাজ্য সরকার অ্যাকাউন্টের সচিব।
প্রায় পাঁচজন সন্দেহভাজন-ক্যাশিয়ার এবং সরকারী কর্মকর্তা, যাদের এজেন্সি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে-তিনি প্রাক্তন গভর্নরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন বা তাঁর সাথে বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন।
তবে আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লাথি মেরে বলেছে যে ইএফসিসির বিরোধী পরিসংখ্যানকে “হয়রানি করার” পরিবর্তে দুর্নীতির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।
প্রাক্তন গভর্নর, যিনি ২০২৩ সালে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রেসিডেন্ট টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তিনি সম্প্রতি এডিসিতে ত্রুটিযুক্ত হয়ে চূড়ান্ত প্রার্থী আতিকু আবুবাকারকে বিতর্কিতভাবে পদত্যাগ করার আগে।
ইএফসিসির একটি সূত্র জানিয়েছে যে প্রত্যাহারগুলি মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞার) আইন, ২০২২ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে।
“আমরা তাম্বুওয়ালের জন্য সমস্ত অভিযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। সাড়া দেওয়া তাঁর কাছে বাকি আছে।”
সূত্রটি জানিয়েছে যে অ্যাকাউন্টগুলি N567,160,024,619.93 এর মোট ক্রমবর্ধমান প্রবাহ পেয়েছে, যার মধ্যে N189,155,043,825.09 অবৈধভাবে ডাইভার্ট করা হয়েছিল।
একটি ইএফসিসির ফ্যাক্ট শিটে বলা হয়েছে: “ইএফসিসি সোকোটো রাজ্য সরকারের আর্থিক প্রোফাইলিং চালিয়েছে।
“এই প্রোফাইলিংয়ের লক্ষ্য ছিল রাজ্য সরকারের অ্যাকাউন্টগুলি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে যা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা ডাইভার্সন, পাবলিক ফান্ডের অপব্যবহার এবং অর্থ পাচারের জন্য অর্থ পাচারের সংস্পর্শে এসেছিল।
“১ লা জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ শে আগস্ট, ২০২১ থেকে রাজ্য সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে অস্বাভাবিক লেনদেন উন্মোচন করেছে: হিসাবরক্ষক জেনারেল সোকোটো ফ্যাক, রাজ্য সরকারের সচিব, স্থায়ী সচিব, সরকারী হাউস।
“বিশেষত, উপরের অ্যাকাউন্টগুলি N567,160,024,619.93 এর মোট সংশ্লেষিত প্রবাহ পেয়েছে, যার মধ্যে N189,155,043,825.09 সরকারী কর্মকর্তা, ব্যক্তি (ক্যাশিয়ার হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছে), সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য গোষ্ঠী/সংস্থাগুলির পক্ষে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
“অনুসন্ধানের আলোকে, এটি উচ্চ মাত্রার আত্মবিশ্বাসের সাথে মূল্যায়ন করা হয় যে নামী ব্যক্তিরা (ক্যাশিয়ার হিসাবে সন্দেহভাজন) এবং চিহ্নিত সরকারী কর্মকর্তারা সরকারী তহবিলের বিবর্তনে, রাজ্য সরকারের তহবিলের অপব্যবহার এবং অর্থ পাচারের কার্যক্রমের সাথে জড়িত।
“নিম্নলিখিতগুলির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে: রাজ্য কর্মকর্তাদের অস্বাস্থ্যকর ক্রিয়াকলাপের ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য অন্যান্য রাজ্য সরকারের অ্যাকাউন্টগুলিতে তদন্ত শুরু করা উচিত।
“নামী ব্যক্তিদের তদন্ত করুন এবং তাদের জড়িত থাকার পরিমাণটি জানতে সরকারী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করেছেন।
“বেসরকারী সংস্থাগুলিতে এফএএসি অ্যাকাউন্টের অর্থ প্রদানের তদন্ত করুন; নাগার্তা মাইক্রোফিনান্স ব্যাংক এবং বিলিয়া মাইক্রো সিস্টেম,” নথিতে বলা হয়েছে।
ইএফসিসির মুখপাত্র ডেল ওয়েওয়ালে মন্তব্য অস্বীকার করেছেন।
ইএফসিসিতে এডিসি: বিরোধীদের ভয় দেখাবেন না
এডিসি জিজ্ঞাসাবাদে ভ্রান্ত হয়ে বলেছিল যে ইএফসিসি নির্বাচনী তদন্তে লিপ্ত হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে যে কমিশন ক্ষমতাসীন অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) জন্য রাজনৈতিক হিট স্কোয়াডের মতো আচরণ করছে।
এটি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে বিপজ্জনক প্রবণতা প্রতিষ্ঠানের উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করতে পারে এবং দুর্নীতি দমন বিরোধী লড়াইকে হ্রাস করতে পারে।
এডিসি প্রচারের সচিব মল্লাম বোলাজি আবদুল্লাহি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইএফসিসির সাম্প্রতিক বন্ধ মামলাগুলি পুনরায় খোলার, বিগত বছরগুলি থেকে ফাইল খনন করা এবং বিরোধী দলগুলির সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা পরামর্শ দেয় যে এটি একটি গ্রাফ্ট বিরোধী সংস্থা নয়, তবে একজন রাজনৈতিক প্রয়োগকারী।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে: “সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বিরোধী জোটের বেশ কয়েকজন প্রবীণ সদস্য ইএফসিসি সমন পেয়েছেন যা স্পষ্টভাবে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে।
“এগুলি নতুন প্রমাণ থেকে উদ্ভূত নতুন মামলা নয় তবে মূল বিরোধীদের চিত্রগুলিকে ভয় দেখানোর জন্য উদীয়মান রাজনৈতিক অধিভুক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন ফাইলগুলি খোলা হয়েছে।
“ইএফসিসি নাইজেরিয়ান পিপলস ট্রাস্টের নির্ভীক ডিফেন্ডার হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, আইনটি সমানভাবে সকলের, বন্ধু বা শত্রু, ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধীদের কাছে প্রয়োগ করে।
“আজ, সেই দৃষ্টিভঙ্গি আপস করা হয়েছে বলে মনে হয়।
“কমিশন এখন এপিসির একটি বিভাগের মতো কাজ করে, সরকারী সমালোচকদের এবং বিরোধীদের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মোতায়েন করেছে, যার ফলে জনসাধারণের বিতর্কের মাধ্যমে সরকার কী অর্জন করতে পারে না তা অর্জন করে।
“আমরা লক্ষ্য করেছি যে কীভাবে ক্ষমতাসীন দলের মিত্রদের তদন্তগুলি চুপচাপ ম্লান হয়ে যায় এবং বিরোধীদের ব্যক্তিত্বকে কখনও কখনও দশকের পুরানো অভিযোগের সাথে জনমত আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় যা তাত্ক্ষণিকভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং নতুন প্রমাণ হিসাবে সজ্জিত হয়েছে।
“এটি নির্বাচনী মামলা, এবং নির্বাচনী মামলা বিচারের মৃত্যু।
“এটি প্রদর্শিত হয় যে আজকের নাইজেরিয়ায় কারও অপরাধবোধ বা নির্দোষতা তার পক্ষের সদস্যতার উপর নির্ভর করে, প্রমাণ নয়।
“উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু একজন নির্দিষ্ট প্রাক্তন গভর্নর তার রাজ্যের পুরো রাজনৈতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এপিসিতে ত্রুটিযুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর প্রশাসনের বিষয়ে ইএফসিসির তদন্ত জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।
“কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কোনও নথি ফাঁস হয়নি। একটিও আপডেট নয়।
“তবুও একই ইএফসিসি এখনও বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে পুরানো মামলাগুলি পুনরায় খোলার এবং তাদের বিরুদ্ধে বাসি অভিযোগ অনুসরণ করার অর্থ খুঁজে পেয়েছে।”
“ইএফসিসির পক্ষে এটি ভালভাবে অগ্রসর হয় না যদি লোকেরা মনে করে যে আপনার নির্দেশে কমিশনের অভিযোগকারী হাতগুলি আপনাকে নির্দেশ করতে হবে তা হ’ল ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতা করা, এবং সুরক্ষার জন্য এটি যা লাগে তা হ’ল সরকারের সাথে একত্রিত হওয়া।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি আজ নাইজেরিয়ার ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা, যা বিরোধী নেতাদের চলমান আত্মত্যাগমূলক হয়রানি সহ তার সাম্প্রতিক পদক্ষেপের দ্বারা কমিশনকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে।
“এডিসি এর মাধ্যমে সমস্ত নাইজেরিয়ান, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং স্বাধীন মিডিয়াকে এই বিপজ্জনক স্লাইডকে একনায়কতন্ত্র এবং পক্ষপাতিত্বমূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছে।
“ইএফসিসি এপিসির অন্তর্ভুক্ত নয় It এটি নাইজেরিয়ার লোকদের অন্তর্ভুক্ত।
“এটি করদাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়, ক্ষমতাসীন দল নয়।”