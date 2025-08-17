You are Here
ইএসপিএন ফুটবল খেলোয়াড় কলিন কেপার্নিক সম্পর্কে স্পাইক লি সিরিজ বাতিল করে টেলিভিশন
News

ইএসপিএন ফুটবল খেলোয়াড় কলিন কেপার্নিক সম্পর্কে স্পাইক লি সিরিজ বাতিল করে টেলিভিশন

কলিন কেপার্নিকের ইএসপিএন চলচ্চিত্রের জন্য পরিচালক স্পাইক লির ডকুমেন্টারি সিরিজ, পূর্বেকোয়ার্টারব্যাক এবং জাতীয় ফুটবল লীগ (এনএফএল) পরিচালক এবং ইএসপিএন জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল, তা প্রকাশ করা হবে না, পরিচালক এবং ইএসপিএন জানিয়েছে।

“ইএসপিএন, কলিন কেপার্নিক এবং স্পাইক লি কিছু সৃজনশীল বিচক্ষণতার কারণে সম্মিলিতভাবে এই প্রকল্পটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,” ইএসপিএন শনিবার রয়টার্সকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছে। “যদিও আমরা উপসংহারে আসিনি (প্রকল্প থেকে), আমরা এই সিনেমাটিতে উত্সর্গীকৃত সমস্ত কঠোর পরিশ্রম এবং সহযোগিতাকে ধন্যবাদ জানাই।”

স্পাইক লি শুক্রবার রয়টার্সকে বলেছিলেন যে সিরিজটি প্রকাশিত হবে না। “এটি আত্মপ্রকাশ করবে না। আমি কেবল এটিই বলতে পারি,” ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে ক্যান্সারের তদন্ত ও চিকিত্সার জন্য হ্যারল্ড এবং ক্যারোল পাম্প ফাউন্ডেশন ডিনারের আগে রেড ট্রেডমিলের পরিচালক বলেছিলেন।

এই সিরিজ বাতিল করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে একজন অস্কার বিজয়ী পরিচালক একটি গোপনীয়তা চুক্তির আহ্বান জানিয়ে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেছিলেন। “আমি পারছি না। আমি একটি গোপনীয়তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি। আমি এ বিষয়ে কথা বলতে পারি না।”

কেপার্নিক ২০১১ থেকে ২০১ 2016 সাল পর্যন্ত সান ফ্রান্সিসকো 49ers খেলেন। ২০১ 2016 সালে, তিনি মার্কিন জাতীয় সংগীত চলাকালীন সিস্টেমিক বর্ণবাদ এবং পুলিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যখন তিনি হাঁটু গেড়েছিলেন তখন তিনি একটি জাতীয় বিতর্ক শুরু করেছিলেন। 37 -বছর বয়সী এই সময় থেকে এনএফএল -এ খেলেনি। অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, যা তত্কালীন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রোধকে আকৃষ্ট করে এমন একটি আন্দোলন শুরু করেছিল, দলগুলি তাদের নিয়োগের বিষয়ে পুনরায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার মূল কারণ ছিল। পরে, খেলোয়াড়টি 2019 সালে ফুটবল লীগের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা দলের মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল।

শনিবার, আপনিকে কেপার্নিকের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ডকুমেন্টারি সিরিজটি সম্পর্কে খেলোয়াড়ের কোনও মন্তব্য নেই।

এই সিরিজটির প্রযোজনা 2022 সালে ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির মালিকানাধীন ইএসপিএন দিয়ে শুরু হয়েছিল, এটি কেপারনিক রুটে “পূর্ণ এবং প্রথম ব্যক্তি প্রতিবেদন” হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য, এতে খেলোয়াড়ের সাথে বিস্তৃত সাক্ষাত্কার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

2024 সালের সেপ্টেম্বরে, দ্য সাইট পাক খবর তিনি জানিয়েছেন যে সিরিজের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কেপার্নিক এবং লি’র মধ্যে মতবিরোধের কারণে এই প্রকল্পটি বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছিল এবং ইএসপিএন প্রেসিডেন্ট জিমি পিটারো ডকুমেন্টারি কর্মকর্তাদের এটিকে অন্য প্ল্যাটফর্ম বা স্টুডিওতে বিক্রি করার চেষ্টা করার অনুমতি দিতে রাজি ছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts