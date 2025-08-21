ইএসপিএন হোস্ট স্টিলারদের সাথে একটি অ্যারন রজার্স পুনরুত্থানের আইডিয়াসকে কল করে ‘প্রতারণা’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
দীর্ঘ আদালতের পরে, চারবারের এনএফএল এমভিপি অ্যারন রজার্স জুনে পিটসবার্গ স্টিলার্সের সাথে এক বছরের চুক্তিতে সম্মত হন।
June ই জুন, স্টিলার্স তার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রজার্সের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিতে “সম্পন্ন চুক্তি” ক্যাপশনের সাথে ছিল।
স্টিল সিটিতে রজার্সের পদক্ষেপটি ভক্ত এবং ক্রীড়া পরিসংখ্যানের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল। নিউইয়র্কের প্রাক্তন জায়ান্টস ডিফেন্সিভ লাইনম্যান ক্রিস ক্যান্টি পিটসবার্গে তাঁর এমভিপি ফর্মের কাছাকাছি যে কোনও কিছুতে ফিরে আসার ধারণাটিকে “প্রতারণা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
“এটি পিটসবার্গ স্টিলার্স, এবং এটি খুব কাছাকাছি নয়,” ইএসপিএন -এর “প্রথম টেক” এর সাম্প্রতিক সংস্করণ চলাকালীন যখন স্টিলার্স বা বেনগালস 2025 মৌসুমে প্রবেশের সবচেয়ে প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছিল কিনা তা জানতে চাইলে ক্যান্টি বলেছিলেন। “কারণ আমি কোয়ার্টারব্যাকে বিশ্বাস করি না।
“আমি বুঝতে পারছি না কেন প্রত্যেকে বছরের পর বছর অ্যারন রজার্সের প্রতারণার মধ্যে পড়ছে। আমরা এটি নিউইয়র্ক জেটসের সাথে দেখেছি … তারা তাঁর সাথে থাকার চেয়ে তাঁকে ছাড়া ভাল ছিল।”
ইএসপিএন জানিয়েছে যে চুক্তির মূল্য 13.65 মিলিয়ন ডলার এবং এতে গ্যারান্টিতে 10 মিলিয়ন ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুক্তিতে এমন প্রণোদনাও রয়েছে যা মোট মূল্য সর্বোচ্চ 19.5 মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে পারে। ক্যান্টি আত্মবিশ্বাস থেকে অনেক দূরে উপস্থিত হয়েছিল যে রোস্টারগুলিতে রজার্স যুক্ত করা স্টিলারদের জন্য “মেঝে উত্থাপন” করবে।
“আপনি পিটসবার্গ স্টিলারদের গত মৌসুমে অনুমোদিত বস্তার মধ্যে লিগের নীচে 10 এর নীচে থাকার কথা বলছেন And এবং ওহে, তারা ফ্রি এজেন্সিতে নাজি হ্যারিসে এক হাজার-গজ রাশার হারিয়েছেন। একজন লোক (যিনি ছিলেন) তার কেরিয়ারের প্রথম চার বছর থেকে 1,200 গজ থেকে যায়। গত অর্ধ দশকে পিটসবার্গ স্টিলার্স। ”
এটি প্রথমবার নয় যে ক্যান্টি রজার্স এবং স্টিলারদের সম্পর্কে কথা বলেছেন। জুনে “দ্য প্যাট ম্যাকাফি শো” -তে উপস্থিত হওয়ার সময়, রজার্স ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে 2025 এনএফএল -এ তার চূড়ান্ত মরসুম হতে পারে। তিনি যখন তার ক্লিটগুলি ঝুলিয়ে দেন তখন তিনি তুলনামূলকভাবে ব্যক্তিগত জীবন যাপনের আশাও ভাগ করে নিয়েছিলেন।
ক্যান্টি কীভাবে রজার্স অফসিসনে পৌঁছেছিল তা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল এবং প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রবীণ কোয়ার্টারব্যাকটি আসন্ন মৌসুমে স্টিলারদের কাছে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল কিনা।
“এটি অ্যারন রজার্স এটি করার সময় নিয়ে স্ব-পরিবেশনার সংজ্ঞা,” ক্যান্টি বলেছিলেন, অনুসারে স্টিলার্নেশন ডটকম। “ম্যাকাফি শোতে আমরা তাকে যা শুনেছি তার সবই পিটসবার্গ স্টিলার্সকে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিযোগিতায় সহায়তা করার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না। তার সাথে এই কথাটি বলতে হয়েছিল যে তিনি গেমের ভালবাসার জন্য ফিরে আসতে চান।”
স্টিলাররাও নিশ্চিত করেছে যে রজার্স এই মরসুমে 8 নম্বরে পরবে, তিনি নিউ ইয়র্ক জেটসের সাথে একই সংখ্যা পরেছিলেন। রজার্সের নাম গ্রিন বে প্যাকারদের সাথে দীর্ঘ মেয়াদে 12 নম্বরের সমার্থক হয়ে ওঠে। টেরি ব্র্যাডশো স্টিলারদের সাথে তার স্টোর ক্যারিয়ারের সময় 12 নম্বরে পরেছিলেন।
রজার্স গত মৌসুমে 3,897 পাসিং ইয়ার্ড এবং 28 টি টাচডাউন দিয়ে 11 টি ইন্টারসেপশনের বিপরীতে শেষ করেছেন।
