‘ইওরুবাল্যান্ডের কোনও রাজার সাথে আমার কোনও আধিপত্যের লড়াইয়ে যাওয়ার দরকার নেই – আলাফিন

ওয়োর আলাফিন, ওবা আকিম ওওয়েড জানিয়েছেন যে ইওরুবাল্যান্ডে বা বিশ্বের কোথাও কোনও রাজার সাথে কোনও আধিপত্য যুদ্ধে জড়িত হওয়ার দরকার নেই।
নাইজা নিউজ আলাফিন ইউনিভার্সাল, ডট সসন নেটওয়ার্ক, ডট সানুগেন, ডট সানগেন, ডট সান্টাস, ডট সানুন, ডট স্যান্টাস, ডট স্যানুন, ডক্টে ওডুলোর আউটমো উপাধি দেওয়ার পরবর্তী সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করার পরে সোমবার শুরু হওয়ার পরে সোমবার শুরু হওয়ার পরে সোমবার শুরু হওয়ার পরে সোমবার শুরু হওয়ার পরে, সোমবার শুরু হয়েছিল, ডট সানুন, ডট স্যানুন, ডট স্যানুন, ড। ইবাদান।
আলাফিন একটি 48 ঘন্টা আলটিমেটাম টিও জারি করেছিলহে ওনি চিফটেনসি শিরোনাম প্রত্যাহার করতে, কিন্তু রাজা এটিকে উপেক্ষা করেছেন।
যাইহোক, আলাফিন বৃহস্পতিবার তাঁর মিডিয়া ও প্রচার পরিচালক, বোদ ডুরোজাইয়ের ওয়াইও রাজ্যের রাজধানী বোড ডুরোজাইয়ের এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেছেন যে রাজা ইওরুবা সংস্কৃতি ও tradition তিহ্যের একটি সত্যিকারের রক্ষক, এবং সর্বদা তাঁর বিষয়গুলির সুরক্ষা এবং কল্যাণকে সর্বদা বিবেচনা করেছেন।
ডুরোজাই জোর দিয়েছিলেন যে আলাফিন তাঁর প্রজাদের ইচ্ছা ও শুভেচ্ছার উপর প্রচুর নির্ভর করেছিলেন এবং ‘পোরিজের পাত্র’ এর জন্য তাঁর লোকদের tradition তিহ্য, সংস্কৃতি এবং বিকাশের সাথে কখনও আপস করবেন না।
তিনি বলেছিলেন যে রাজা এমন একটি সরকার পরিচালনা করেন যা এর ফলাফল দ্বারা বিচার করা হয়, কারণ জনগণের সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সুস্থতা প্রাসাদে এবং সাম্রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে।
বিবৃতিতে লেখা আছে, “কেন আলাফিনকে ইওরুবাল্যান্ডে বা মহাবিশ্বের কোথাও কোনও ওবিএর সাথে আধিপত্যের জন্য কোনও যুদ্ধে নামার দরকার নেই? আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের এই অমর শব্দ।
“এটি সেই ব্যক্তি যিনি সাবধানতার সাথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন, তাঁর মন আরও প্রশস্ত ও প্রশস্ত হয়ে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে যে কোনও থিম বা পরিস্থিতি বুঝতে সক্ষম হয় যে তিনি ব্যবহারিক হতে জানে এবং তার উপর তাঁর চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রীতে সফল হতে বাধ্য,” একটি অসম্পূর্ণতার সাথে একটি অসম্পূর্ণ রাজত্বের সাথে জীবন যাত্রা।
“তিনি (আলাফিন) ইওরুবা সংস্কৃতি ও tradition তিহ্যের সত্যিকারের রক্ষক, এবং সর্বদা তাঁর বিষয়গুলির সুরক্ষা এবং কল্যাণকে বিবেচনায় নিয়েছেন এবং কোনও পোরিজের পাত্রের জন্য তাঁর লোকদের কাছে যে কোনও ব্যক্তি, সংস্কৃতি, সংস্কৃতি এবং বিকাশের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তিনি তার পক্ষে আলাফিনকে এতটা দয়ালু ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন, যেহেতু তিনি তার পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আরোহণ করেছিলেন, ইওরুবাল্যান্ড বা মহাবিশ্বের কোথাও।
“আলাফিন আধুনিক সময়ের দাবিগুলি পূরণ করার জন্য রয়্যালটির সাথে নম্রতার সাথে একত্রিত হন। পৃথিবীতে এই দেবদেবীদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।
“ইওরুবা প্রাচীন মন্দিরের পবিত্র ভূমিতে, যেমন ওউয়েড বিশিষ্ট ইওরুবা পূর্বপুরুষদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন যে তিনি ইওরুবা নিয়মাবলী এবং tradition তিহ্যে গ্ল্যামারকে রক্ষা, সুরক্ষা এবং যুক্ত করবেন। ইলা-অরঙ্গুন, ওনি-সাবে, ওলু-পপো, আলা-কেটু, ওবা-বেনিন) জনগণের অভিবাসনের ফলে দীর্ঘায়িত খরা ইলে-ইফকে আঘাত করার সময় ওয়ো শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল।
“ওও কেবল বাণিজ্য এবং এর সামরিক দক্ষতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। এটি ছিল বৃহত্তম পশ্চিম আফ্রিকার সাম্রাজ্য, সমস্ত প্রাথমিক ইওরুবা প্রিন্সিপালিটিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্তৃত্বমূলক।
“রাজনীতিতেও তিনি তাঁর অবস্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং তাঁর লোকদের কল্যাণে যা কিছু ঘটেছিল। সরকার, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক জীবনে আজকের সমস্ত traditional তিহ্যবাহী অনুশীলনগুলি দূরত্ব ছিল এবং সম্ভবত বয়স-দীর্ঘ উত্স যা একটি নির্দিষ্ট সমাজের সংশ্লেষণ এবং সংশ্লেষিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বৈধ ও গৃহীত তত্ত্বের ভিত্তিতে ছিল।
“এই জাতীয় সমাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল প্রাচীন শহর ওওও, সাংস্কৃতিক সম্পদের জন্য খ্যাতিযুক্ত যা ধনী অ-উপাদান এবং বৈষয়িক বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং প্রজন্মের মধ্যে সংক্রমণিত। তদুপরি, আলাফিনের প্রশাসনের প্রাসঙ্গিকতা এবং ধারণাগুলি জনগণের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং লালনপালনের সময়কাল থেকে পরিশীলিত সভ্যতার সমর্থন ও লালনপালন অব্যাহত রেখেছে।
“সরকারের প্রাথমিক ধারণাটি ছিল একচেটিয়া ওডুডুয়া রাজবংশ এবং পিতৃতান্ত্রিক রেখার প্রতি কঠোর মেনে চলার সাথে রাজতন্ত্র।”
