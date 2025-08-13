ইকুডাক্ট রিও লা পিয়াদাদ – অ্যাটলাস ওপলুরা

পানির সাথে মেক্সিকো সিটির অস্থির সম্পর্ক মোটামুটি সুপরিচিত: অ্যাজটেক/মেক্সিকো শহর টেনোচটিটলান থেকে যা ব্র্যাকিশ হ্রদের একটি বিশাল সিরিজে পাওয়া দ্বীপগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল, আধুনিক মহানগরীর দিকে খরার এবং বন্যার চক্রের মধ্যে আটকে থাকা আধুনিক মহানগর পর্যন্ত। জলজ জলকে মাটির হ্রাস এবং হারিয়ে যাওয়া খালগুলির সৃষ্টির মধ্যে, এটি ধরে নেওয়া সহজ হতে পারে যে যে নদীগুলি একবার লেক সিস্টেমকে খাওয়ানো হয়েছিল সেগুলিও চলে গেছে। যাইহোক, এর মধ্যে কিছু এখনও মেক্সিকো সিটিতে চলে, অন্তর্নিহিত এবং দৃষ্টির বাইরে, প্রায়শই নগর নিকাশী এবং নিকাশী সিস্টেমের সাথে মিলিত হয়।
লা পিয়াদাদ এই নদী, এটি শহরের বৃদ্ধির শিকার। এটি অবশেষে দূষিত হয়ে ওঠে, যা বন্যার ঝুঁকির সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিততার দিকে পরিচালিত করে। এর উপরে মিগুয়েল আলেমান ভায়াডাক্ট রয়েছে, যিনি ১৯৫০ সালে ভায়াডাক্টের উদ্বোধন করা হয়েছিল এমন ব্যক্তিটির নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছিল। সম্ভবত ১৯৯৩ সালে খোলা প্যারিসের প্রমেনেড প্ল্যান্টি দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা একবিংশ শতাব্দীর পালা নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে ব্যাংককে ফাংশনালিস্ট বা নগর ইনফ্রাস্ট্রাক্টের টার্নিং মেক্সিকো সিটির নিজস্ব গ্রহণটি হ'ল ইকোডাক্টো, এটি 2017 সালে খোলা হয়েছিল
রিও লা পিয়াদাদের ইকোডাক্টে জলজ গাছপালা সহ প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্ক রয়েছে এবং নীচে চলমান নদী থেকে জল খাওয়ানো হয়েছে। এই জলটি প্রায়শই নদীর বাইরে দূষণকারীদের অপসারণের সম্ভাবনাগুলি পরীক্ষা করার জন্য পরিমাপ করা হয়। এই লিনিয়ার পার্কের উদ্ভিদ-রেখাযুক্ত ওয়াকওয়েগুলি মিগুয়েল আলেমান ভায়াডাক্টের এই বিভাগের মাঝখানে চলে, বেশ কয়েকটি তথ্য বোর্ড চলমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাখ্যা দিয়ে।
বিদ্যমান পার্কের পাশাপাশি, ওপেন নদী পুনরুদ্ধার করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সিওল এবং লা নদীর চেওংগাইচিয়নের মতো অন্যান্য পুনরুদ্ধার প্রকল্পগুলির মতো। ২০২৪ সালের শেষের দিকে ইকোডাক্টের সাফল্য সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, কারণ জলের প্রতিবেদনগুলি প্রায়শই দেখায় যে উদ্ভিদের পরিষ্কারের দক্ষতা ধীর এবং বোর্ডগুলি বেশিরভাগই বিবর্ণ হয়, সম্ভবত খোলা নদীটিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে পরিণত করে।