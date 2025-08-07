You are Here
ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল নোবোয়া আসন্ন গণভোটে জুয়া খেলতে পারেন
ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল নোবোয়া আসন্ন গণভোটে জুয়া খেলতে পারেন

ইকুয়েডরের সভাপতি ড্যানিয়েল নোবোয়া দক্ষিণ আমেরিকার জাতির জন্য জুয়া খেলার আশেপাশের মূল বিষয়গুলির বিষয়ে বিস্তৃত গণভোটের অংশ হিসাবে ক্যাসিনো এবং গেমিং হলগুলির পুনঃপ্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছেন।

নেতা জোর দিয়ে বলেছেন যে জুয়ার ক্রিয়াকলাপটি পাঁচতারা হোটেলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, 25% ট্যাক্স শুল্কের সাথে স্কুল খাবার এবং শিশু অপুষ্টি সহ সামাজিক প্রোগ্রামগুলির তহবিলের জন্য প্রয়োগ করা হবে।

এলন মাস্কের এক্স সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিষয়ে বিশদ যোগাযোগে, নোবোয়া উল্লেখ করেছেন যে প্রস্তাবিত “পরামর্শ জনপ্রিয়” (জনপ্রিয় পরামর্শ) গণভোটে একাধিক বিষয়কে সম্বোধন করা হবে।

তিনি বলেন, “আজ আমরা একটি নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছি: একটি জনপ্রিয় পরামর্শ যা জনগণকে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে বছরের পর বছর ধরে জনপ্রিয় আগ্রহ এবং পরিবর্তনের জরুরি প্রয়োজন, তিনি বলেছিলেন।

“এই 7 টি প্রশ্ন নাগরিকদের একবার এবং সর্বোপরি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেয়, আমরা একটি জাতি হিসাবে অতীতকে কবর দিতে এবং আশার সাথে শান্তি ও উন্নয়নের ভবিষ্যতের সাথে আলিঙ্গন করতে চাই।”

জুয়ার বিষয়ে প্রশ্নটি 14 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো যে কোনও ধরণের জুয়া খেলার বৈধকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এটি অনুমান করা হয় যে তিনি ১৪ ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে পারেন, তবে একটি আইনী ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া রয়েছে যা সংবিধানের সম্ভাব্য সংশোধনীর কারণে এবং ভোটের ফলাফলের জন্য মুলতুবি রেখে অনুসরণ করা আবশ্যক।

২০১১ সাল থেকে ইকুয়েডর জুয়ার নিষেধাজ্ঞা

ইকুয়েডরের ৪৫ তম রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কোরিয়ার মেয়াদ চলাকালীন গণভোটের পরে ২০১১ সাল থেকে ক্যাসিনো সহ জুয়ার ঘরগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নোবোয়া ২০২৩ সালের নভেম্বরে অফিস গ্রহণ করেছিলেন, ৪৮ তম রাষ্ট্রপ্রধান হন।

সেই সময়, জনসাধারণের কাছে একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, জুয়া খেলা আর্থিক ক্ষতি করে এবং সংগঠিত অপরাধের উপার্জনে অবদান রাখছে বলে বিবেচিত হয়েছিল।

পরিবার, আর্থিক এবং সুস্বাস্থ্যের উপর সামাজিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে এই সময়ের আশেপাশে এখনও উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা থাকবে, তবে সমর্থকরা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার তর্ক করবে।

সমর্থকরা এই অবস্থানটি গ্রহণ করেন যে ক্যাসিনো এবং জুয়ার ক্রিয়াকলাপ একচেটিয়া স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে, পর্যটকদের ব্যয়ের জন্য একটি মূল্যবান আউটলেট সরবরাহ করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ করের আয় ফিরিয়ে দেবে।

এটি নিয়ন্ত্রিত সুবিধাগুলিতেও কর্মসংস্থান তৈরি করবে, যখন চাহিদার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত আউটলেট সরবরাহ করে, অবৈধ ভূগর্ভস্থ কার্যকলাপ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

চিত্র ক্রেডিট: ইকুয়েডর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি / ক্রিয়েটিভ কমন্স 4.0



