You are Here
ইকোসবারাস বেটের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ফিশারস ফ্লিট
News

ইকোসবারাস বেটের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ফিশারস ফ্লিট

শিল্প সংস্থার মাধ্যমে, ফিশিং সংস্থাগুলি ইকোসবারে তীব্র বৃদ্ধির অনুপযুক্ততা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। বেটের পর্যালোচনা তাদের ব্যয়ের বৃদ্ধি 110 মিলিয়ন থেকে 890 মিলিয়ন রুবেল জড়িত। প্রতি বছর। প্রসেসিং সহ পুরো মাছের বাজারের জন্য, এই পরিমাণটি 2.5 বিলিয়ন রুবেল পৌঁছতে পারে।

ফিশিং ফ্লিটের (এএসআরএফ) শিপ মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দিকে ঝুঁকছে, প্যাকেজিংয়ে নতুন ইকোসবার্ন বেটের প্রবর্তনের অনুপযুক্ততার দিকে ইঙ্গিত করে। এটি সংস্থার চিঠিতে বর্ণিত হয়েছে (“কমারসেন্ট” এর একটি অনুলিপি রয়েছে)। ব্যবসায়টি ব্যয়গুলির তীব্র বৃদ্ধির ঝুঁকির সাথে অবস্থানটিকে সংযুক্ত করে: যদি ব্যবসায়টি ইকোসবার্নের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ১১০ মিলিয়ন রুবেল ব্যয় করে। প্রতি বছর, নতুন সিস্টেমটি ব্যবহার করে, মানটি 890 মিলিয়ন রুবেলগুলিতে পৌঁছতে পারে, পাঠ্যটি অনুসরণ করে। কৃষি মন্ত্রনালয় “কোমারসেন্ট” তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়া হয়নি।

এককোসবার হ’ল বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যয়ের কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদান। এর প্রদানকারীরা প্যাকেজিং উত্পাদনকারী এবং পণ্য আমদানিকারক যারা তাদের নিজস্ব পুনর্ব্যবহারের মান পূরণ করে না। তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয় উত্পাদন ব্যয়ের অংশ হয়ে যায়, সমস্ত বাজারের অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। ২০২৪-২০২7 এর গ্রীষ্মে গৃহীত 2025-22027 এর বেসিক বেটের মানগুলি এখন বৈধ, যা পূর্বাভাসের মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে বার্ষিক বৃদ্ধির জন্য সরবরাহ করে। 2025 সালে, 2026-বাই 4%এ 2026-বাই 8%এ তাদের 15%বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুনর্ব্যবহারের মানটিও বৃদ্ধি করা উচিত (2025 – 2026 – 75%, 2027 – 100%থেকে) এবং সহগের বৃদ্ধি বৃদ্ধি।

আগস্টে, প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি খসড়া সরকারী ডিক্রি প্রস্তুত করেছে, যার মতে 2026 এর মানগুলিতে 50-80% দ্বারা পণ্য এবং প্যাকেজিংয়ের সমস্ত 52 টি গ্রুপের জন্য ইককমবারের হার বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে The প্রতি টন)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রনালয় উল্লেখ করেছে যে এই বৃদ্ধি বেটগুলি অর্থনৈতিকভাবে প্রমাণিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে (12 আগস্টের “কমারসেন্ট” দেখুন)।

এটি এএসআরএফ -তে গণনা করা হয়েছিল যে শিল্প ফিশিংয়ের মূল পণ্যগুলি প্যাক করার জন্য – আইসক্রিম, ফিশ ফিললেট, টুকরো টুকরো মাংস এবং ময়দা – 25 হাজার টন কার্ডবোর্ডের পাত্রে, 10 হাজার টন কম ঘনত্ব এবং 200 টন পলিপ্রোপিলিন গত বছর ব্যবহৃত হয়েছিল। শেষ দুটি বিভাগ বেসিক বেটে তীব্র বৃদ্ধি এবং এএসআরএফ -এ উল্লিখিত একটি ক্রমবর্ধমান সহগের ব্যবহার সরবরাহ করে। এটি জেলেদের অন্যান্য বিভাগের বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারমোজ করা হয়েছে: বছরের জন্য প্যাকেজিং নিজেই দামে 15-20%, জ্বালানী ব্যয়, রসদ ইত্যাদি বেড়েছে

ফিশিং ইউনিয়নের বিশ্লেষক নিকোলাই মোচালভ বলেছেন যে ফিশ প্রসেসরদের জন্য সর্বাধিক সংবেদনশীল টিন থেকে টিনের ক্যানের জন্য এক্রোসবোকায় সাতবার বৃদ্ধি হতে পারে। তার অর্থ প্রদানের জন্য নির্মাতারা এবং আমদানিকারকদের ব্যয় 100 মিলিয়ন থেকে 640 মিলিয়ন রুবেল হয়ে যেতে পারে, তিনি গণনা করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে ফিশিং শিল্পে, বিশেষজ্ঞের মতে এককোসবারের ব্যয় পাঁচবার বাড়বে, 2.5 বিলিয়ন রুবেল হয়ে যাবে। প্রতি বছর।

অন্যান্য খাদ্য নির্মাতাদের সাথে ইকস্কোরির পরিকল্পিত সূচক সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে, ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার প্রোটোকল থেকে অনুসরণ করা হয়েছে, যা আরএসপিপি সাইটে বিষয়টি বিবেচনা করেছিল। সংস্থাগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে হার বাড়ানোর ফলে সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য দুগ্ধজাত পণ্যগুলির প্রাপ্যতা হ্রাস এবং মূল্যস্ফীতির ত্বরণ হ্রাস পাবে। বিইটিএসের বৃদ্ধি বেকারি পণ্যগুলির উত্পাদন ব্যয়, নন -অ্যালকোহলযুক্ত এবং অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, বিয়ার উত্পাদন হ্রাস, পোষা প্রাণীর ফিড, তেল এবং চর্বি শিল্পের নির্মাতাদের উপর বোঝা বৃদ্ধি এবং আরও অনেক কিছু বাড়ানোর হুমকি দেয়।

প্যাকেজিং নির্মাতারাও বিরোধিতা করেছিলেন, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে মাধ্যমিক সম্পদের অভাব, পৃথক বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অপারেটরদের বিচ্ছিন্নতা এবং প্রোফাইল রেজিস্টারে ইউটিজারের অভাবের কারণে সংস্থাগুলির পুনর্ব্যবহারের মানটি পূরণ করার কোনও উপায় নেই, যা সামগ্রিকভাবে এস্কিনালগকে পরিণত করে (30 জুলাইয়ের “কমমারসেন্ট” দেখুন)।

আলেকজান্দ্রা মেরেটসালোভা, আনাতোলি কোস্টাইরেভ

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।