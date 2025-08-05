ইগবো কোনও দিন নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উত্পাদন করবে তবে ২০২27 সালে নয় – উমাহি

কাজ মন্ত্রী ডেভ উমাহি বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি একদিন তৈরি করবে তবে ২০২27 সালের নির্বাচনে নয়।
উমাহি, যিনি এটি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, তিনি এই অঞ্চলের লোকদের কাছে রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবুর পুনঃনির্বাচন বিডকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেছিলেন।
কথিত ছিল যে তিনি ‘দ্য পলিটিক্স অফ অ্যাসফল্ট: মানচিত্র থেকে দক্ষিণ পূর্ব কেন অনুপস্থিত?’ শীর্ষক একটি অনলাইন প্রকাশনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
মন্ত্রী এই প্রতিবেদনটিকে বিভ্রান্তিমূলক এবং ভুল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, জোর দিয়েছিলেন যে এটি টিনুবু প্রশাসনকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে দক্ষিণ-পূর্বকে পাশ কাটিয়ে চিত্রিত করার লক্ষ্যে।
“আমি বুঝতে পারি যে রাজনীতি এখন বাতাসে রয়েছে এবং কিছু ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত পথটি জনসাধারণের অনর্থক সদস্যদের প্রতারণা করা, জনগণের সামনে তাদের পক্ষে লড়াই করা এবং উভয় চোখকে দুর্দান্ত ও নিঃস্বার্থ অবকাঠামো বিকাশের জন্য উভয় চোখ বন্ধ করে দেওয়া ভাল দেখাচ্ছে জনাব রাষ্ট্রপতি সারা দেশে করছেন।”
এবোনি রাজ্যের তাত্ক্ষণিক অতীতের গভর্নরের মতে, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিন্তু চলমান প্রকল্পগুলি এবং নাইজেরিয়ানদের জন্য নতুন প্রকল্পগুলি সংকলন করার জন্য দেশজুড়ে সাইটে ফিরে আসা সমস্ত আঞ্চলিক পরিচালককে আদেশ দিয়েছেন যে টিনুবু তাকে ভোট দিয়েছেন বা ভোট দেননি সে সম্পর্কে যে “বিশাল কাজ” করছেন তা প্রশংসা করার জন্য।
মন্ত্রী আরও বলেছিলেন যে টিনুবু “নাইজেরিয়ানদের পুনরায় একত্রিত করতে এবং তাদের আশা পুনর্নবীকরণের জন্য অবকাঠামোগত ন্যায্য বিতরণ” ব্যবহার করছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে “কেবল যারা চোখ খোলে তারা নাইজেরিয়ার পরিবর্তনের আলো দেখবেন”।