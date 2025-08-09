You are Here
ইটসন ব্যারোস 3000 মিটার বাধা জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন | অ্যাথলেটিক্স
ইটসন ব্যারোস 3000 মিটার বাধা জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন | অ্যাথলেটিক্স

অ্যাথলিট এটসন ব্যারোস শনিবার 3000 মিটারের জাতীয় রেকর্ডটি হারিয়েছিলেন, যা 21 বছর ধরে কার্যকর ছিল, যখন 8 এম 122.19 এর সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সভা বেলজিয়ামের ওর্ডেগো, ওয়ার্ল্ড টোকিও 2025 এর জন্য সরাসরি যোগ্যতা ব্র্যান্ড অর্জন।

একটি পরীক্ষায় নির্ধারিত স্প্রিন্টবেনফিকা করিডোরটি তৃতীয় স্থানে শেষ হয়েছিল, ফরাসি লুই গিলভার্টের পিছনে, প্রথম শ্রেণিবদ্ধ, 8 এম 11.49 এস এবং দ্বিতীয়, দ্বিতীয়, 8 এম 122.10 এর সাথে, পূর্ববর্তী ব্যক্তিগত ম্যাক্সিমের 10 সেকেন্ডেরও বেশি সরিয়ে 8 এম 22,20 এস।

এটসন ব্যারোস (২৪) পর্তুগালের রেকর্ডে সাত সেকেন্ডেরও বেশি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, যা ৮ এম ১৯৯২ এর দশক ছিল এবং ২০০৪ সালের জুলাই মাসে স্টকহোমে ম্যানুয়েল সিলভা দ্বারা স্থির করা হয়েছিল, এটি টোকিও ২০২৫ -এর জন্য সরাসরি যোগ্যতা ব্র্যান্ডটি নিশ্চিত করে, 8 এম 15 এ প্রতিষ্ঠিত।



আইজাক নাদার (800 এবং 1500 মিটার), জোসে কার্লোস পিন্টো, নুনো পেরেইরা এবং সালোম আফোনসো (1,500), 4×400 পুরুষদের রিলে, রুই পিন্টো, মিগুয়েল বোর্জেস, স্যামুয়েল বারটা, স্যামুয়েল জেসুস এবং সালোমে কেজিও (সলোমে কুলে (জোড়ায় রোচে (জোড় রোচে) মার্চ), পেড্রো পিচাদো) সোসা (অ্যালবাম রিলিজ), অরিয়োল ডংমো এবং জেসিকা ইনচুড (ওজন), লিলিয়ানা সি (ডিস্ক) ইতিমধ্যে বিশ্বের ন্যূনতমগুলিতে পৌঁছেছে, যার 20 তম সংস্করণ জাপানের রাজধানীতে 13 থেকে 21 সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

ওর্ডেগোতে 3000 মিটার বাধাগুলির দ্বিতীয় সিরিজে, লেয়ানড্রো মন্টিরো 8 এম 39.27s সহ 28 তম শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এটসন ব্যারোসের রেকর্ড ছাড়াও, প্রধান পর্তুগিজ হাইলাইটগুলি ছিল 49.77 সেকেন্ডের সাথে 49.77 সেকেন্ডের সাথে ডিআইজিও ব্যারিগানার নবম স্থান এবং 10. ডেলস এবং ডিলস 44 এর সাথে।

