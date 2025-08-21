You are Here
ইটালির মেক্সিকো রাষ্ট্রদূত হিসাবে জেনারো লোজানো নিয়োগের বিষয়ে শেইনবাউম

মেক্সিকো রাষ্ট্রপতি, ক্লাউডিয়া শেইনবাউএম অ্যাপয়েন্টমেন্টকে রক্ষা করেছি জেনারো লোজানো তিনি বলেন, ইতালির মেক্সিকোয়ের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসাবে “এটি আমাদের শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু সহায়তা করেছিল।”

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: স্থায়ী কমিশন ইতালিতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে জেনারো লোজানোকে অনুমোদন দেয়

কার্যনির্বাহী প্রধান নতুন রাষ্ট্রদূতের প্রোফাইলকে রক্ষা করেছিলেন এবং প্যানের ডেপুটি, মার্গারিটা জাভালাকে সমালোচনা করেছিলেন যে কেন তিনি কূটনৈতিক অবস্থান ধরে রাখবেন না তার কারণ না দিয়ে তাকে সমালোচনা করেছিলেন।

গতকাল, মানবাধিকার কর্মী স্থায়ী কমিশন ইতালি এবং সান মেরিনোতে মেক্সিকো প্রতিনিধি হিসাবে অনুমোদন করেছিলেন।



24 -ঘন্টা পত্রিকায় মেক্সিকো বিভাগের প্রতিবেদক। সংসদীয় বিষয়, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন এবং স্বাস্থ্যের কভারেজে 25 বছরের অভিজ্ঞতার সাথে সাংবাদিক এবং কলামিস্ট। এটি আছে … আরও কারিনা আগুইলার

