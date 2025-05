ইতালিয়ান খোলা 2025 দিন 8 কোয়ার্টার ফাইনাল রেকাপ

ফোরো ইটালিকোতে আট দিন, ড্রয়ের নীচের অর্ধেকটি তাদের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি কার্লোস আলকারাজের সাথে জ্যাক ড্রপারকে দেখে এবং লরেঞ্জো মুসেট্টি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার জাভেরেভকে বের করে নিয়েছিল।

উভয় ম্যাচের মিল ছিল তবে বিভিন্ন ফলাফল। Alcaraz wobbled but pulled through with a strong finish, whereas Zverev wobbled and never recovered, wasting multiple set points in the opener before losing in straight sets.

গতকালের স্থগিত ম্যাচে ক্যাস্পার রুড জৌমে মুনারকে পেরিয়ে আগামীকাল জান্নিক সিনারের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল স্থাপন করেছে।

নীচে সম্পূর্ণ রেকাপ।

দিন আটটি ইতালিয়ান খোলা 2025 কোয়ার্টার ফাইনাল ফলাফল

বিজয়ী হারানো স্কোরলাইন কার্লোস আলকারাজ (3) জ্যাক ড্রাগার (5) 6-4 6-4 লরেঞ্জো মুস্টি (8) আলেকজান্ডার জাভেরেভ (2) 7-6 (1) 6-4

আলকারাজ ডাউনস ড্রপার

কার্লোস আলকারাজ প্রথমবারের মতো রোমের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন জ্যাক ড্রাগারকে -4-৪, -4-৪ ব্যবধানে পরাজিত করে, যেখানে ছয়টি পরিবেশন বিরতি রয়েছে।

তৃতীয়-বংশোদ্ভূত স্প্যানিয়ার্ড একটি ২-৪ ঘাটতি কাটিয়ে উঠেছে এবং দ্বিতীয়টিতে কিছুটা কাঁপুনি পেয়েছিল তবে শেষ পর্যন্ত এক ঘন্টা 38 মিনিটের মধ্যে জয়টি সুরক্ষিত করার জন্য খুব বেশি মাটির দক্ষতা ছিল।

2025 সালের 28 তম আলকারাজের এই জয়টি রোল্যান্ড গ্যারোসের দ্বিতীয় বীজ হিসাবে তার অবস্থান অর্জন করেছে, যেখানে তিনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, তিনি গ্যারান্টি দিয়ে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বের প্রথম নম্বর জান্নিক সিনার থেকে ড্রয়ের বিপরীত অর্ধেকটিতে থাকবেন।

আমি এই সপ্তাহে প্রচুর কার্লো দেখেছি। তিনি ভাল খেলেন নি, তবে তিনি কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আজ সম্ভবত এটি এখন পর্যন্ত তার সেরা ম্যাচ ছিল।

যদি কেবল তিনি সেই শটটি পরিবেশন করতে এবং উন্নত করতে পারেন তবে তিনি জীবনকে আরও সহজ করে তুলবেন এবং তার উজ্জ্বলতা এবং অসঙ্গতির মিশ্রণ তাকে যতটা সমস্যায় ফেলবে না তেমন কোনও সমস্যায় ফেলবে না।

ড্রপারের বিরুদ্ধে, তিনি ব্রিটনের আটটিতে 24 জন বিজয়ীকে বরখাস্ত করেছিলেন তবে ড্রপারের 18-তে 29 টি অবিস্মরণীয় ত্রুটি করেছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর পক্ষে তাঁর একটি শালীন-ইশ রিটার্নের দিন ছিল, এবং ড্রাগার তার তৈরি ব্রেক পয়েন্টগুলিতে ক্লিনিকাল ছিল না, কেবল আটজনের মধ্যে দু’জনকে রূপান্তর করেছিল।

আমি মনে করি যে আমি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শটগুলি সম্পর্কে মোটেও ভাবছিলাম না। আমি যে নিচে ছিলাম সে সম্পর্কে ভাবছেন না, কেবল আমাকে খুশি করে এমন জিনিসগুলি করার চেষ্টা করছি। আদালতে আমি কেবল আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছি, ভাল শট খেলছি, শটগুলি ড্রপ করেছি, জালে যাব। আমি আদালতে এটি করতে পছন্দ করি এবং আমি মনে করি এটি আজ পার্থক্য করেছে। আমি পুরো ম্যাচের সময় এমন একটি উচ্চ ছন্দ খেলেছি যে আমি তাকে আধিপত্য করতে বা সমাবেশে বেশি দিন থাকতে দিইনি। আমি মনে করি এটি আজ আমার পক্ষে সত্যিই একটি ভাল জয় ছিল এবং আমি ম্যাচের কাছে যেভাবে পৌঁছেছি সে সম্পর্কে আমি সত্যিই গর্বিত। তার জয়ে আলকারাজ।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

জ্যাক ড্রাগার কার্লোস আলকারাজ বিজয়ী 8 24 অপ্রত্যাশিত ত্রুটি 17 29 এসেস 1 1 ডাবল ত্রুটি 2 3 1 ম পরিবেশন 68% (32/47) 58% (49/84) 1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে 56% (18/32) 61% (30/49) দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে 47% (7/15) 58% (18/31) বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ 0% (0/4) 75% (6/8) পরিষেবা গেমস 60% (6-10) 80% (8/10) প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে 39% (19/49) 44% (14/32) ২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে 42% (13/31) 53% (8/15) ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে 25% (2/8) 100% (4/4) রিটার্ন গেমস 20% (2/10) 40% (4/10) চাপ পয়েন্ট 17% (2/12) 83% (10/1.2) পরিষেবা পয়েন্ট 53% (25/47) 60% (50/84) রিটার্ন পয়েন্ট 40% (34/84) 47% (22/47) নেট পয়েন্ট 60% (3/5) 76% (13/17) মোট পয়েন্ট 45% (59/131) 55% (72/131) ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে 0 0 এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট 6 8 মোট গেমস 40% (8/20) 60% (12/20) পরপর সর্বোচ্চ গেমস 2 5

হাইলাইটস

https://www.youtube.com/watch?v=jflwe83t9de

ম্যাসার্স ম্যাসার জাভেরেভ

ইটালির আন্তর্জাতিক বিএনএল-এ বুধবার রাতের অধিবেশনে লরেঞ্জো মুস্টিটি বিরক্ত প্রতিরক্ষা চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার জাভেরেভ 7-6 (1), 6-4।

উচ্ছ্বসিত হোম সাপোর্ট দ্বারা চালিত, 23 বছর বয়সী ইতালিয়ান প্রচুর স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করেছে, প্রথম সেটে 5-4, 40/0 এবং একই খেলায় অন্য একটিতে টানা তিনটি সেট পয়েন্টকে রক্ষা করেছে।

তিনি টাই-ব্রেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ জব্দ করেছিলেন, এটি -1-১ ব্যবধানে জিতেছিলেন। জাভেরেভ দ্বিতীয় সেটের প্রথম দিকে আরেকটি ব্রেক পয়েন্ট ধরেছিল, তবে এটি তার শেষ ছিল এবং ইতালিয়ানরা 2 ঘন্টা 9 মিনিটের মধ্যে এটি বন্ধ করার আগে 4-4-এ একটি মূল বিরতি অর্জন করেছিল।

মুস্টির কৌশলগত জাতটি পুরো প্রদর্শনীতে ছিল, জাভেরেভের ছন্দকে ব্যাহত করেছিল এবং তার ফোরহ্যান্ড ড্রপ শটটি বিশেষত প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়েছিল।

যাইহোক, প্যাসিভ জাভেরেভ কীভাবে বড় পয়েন্টগুলিতে তাঁর ফোরহ্যান্ডে খেলেন তা দেখে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তিনি এই পরিস্থিতিতে সমাবেশে মুস্টিকে ঘিরে রাখতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল, যা তিনি ম্যাচের কিছু অংশে করেছিলেন, তবে ব্যবসায়ের শেষের দিকে, তার ব্যাকহ্যান্ড এবং ফোরহ্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য আগের চেয়ে বেশি।

তিনি বলগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন এবং বিজয়ীদের আঘাত করতে অক্ষম ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর একটি বক্তব্য রয়েছে, বিশেষত রাতের সময় পরিস্থিতিতে। তবুও, এমনকি যদি তারা আদালতের মাধ্যমে উড়তে থাকে তবে আমি সন্দেহ করি যে তাঁর অনেক ধাক্কা ফোরহ্যান্ডগুলি তারা পাউডার-পাফ টাইপের স্টাফ হিসাবে বিজয়ী হত। সেই শটটি উন্নত করতে পারে এমন কোনও কোচের জন্য সময়?

একটি পূর্ণ ভিড় এবং একটি পূর্ণ স্টেডিয়াম ছিল এবং এটি একটি বড় সুবিধা। এই সমস্ত সপ্তাহে, ভক্তদের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য সমর্থন রয়েছে। আমি প্রথম পয়েন্ট থেকে অ্যাড্রেনালাইন এবং শক্তি অনুভব করেছি, এমনকি এটি কোনও সহজ শুরু না হলেও, তবে আমি ফিরে এসে একটি উপায় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি এবং এটি এই ম্যাচের মূল চাবিকাঠি। অবশ্যই এটি কৌশলটির অংশ ছিল, সাসচাকে জটিল করার চেষ্টা করা কারণ তিনি এত ভাল বল (স্ট্রাইকার)। বিশেষত যখন তিনি বেসলাইন থেকে কিছুটা দূরে থাকেন, তখন আমি মাঝে মাঝে নামার সুযোগ নিয়েছিলাম এবং এটি ভালভাবে কাজ করছিল কারণ আদালত – রাতের আর্দ্রতা নিয়ে – খুব বেশি ঝাঁকুনি দিচ্ছিল না। তার জয়ের উপর মুস্টি।

পরিসংখ্যান ম্যাচ

লরেঞ্জো মুস্টি আলেকজান্ডার জাভেরেভ বিজয়ী 19 19 অপ্রত্যাশিত ত্রুটি 22 36 এসেস 2 3 ডাবল ত্রুটি 0 2 1 ম পরিবেশন 51 % (37/72) 71% (52/73) 1 ম পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে 70% (26/37) 58% (30/52) দ্বিতীয় পরিবেশন পয়েন্ট জিতেছে 61% (22/36) 50% (11/22) বিরতি পয়েন্ট সংরক্ষণ 67% (4/6) 0% (0/3) পরিষেবা গেমস 80% (8/10) 73% (8/11) প্রথম রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে 42% (22/52) 30% (11/37) ২ য় রিটার্ন পয়েন্ট জিতেছে 50% (11/22) 39% (14/36) ব্রেক পয়েন্ট জিতেছে 100% (3/3) 33% (2/6) রিটার্ন গেমস 27% (3/11) 20% (2/10) চাপ পয়েন্ট 78% (7/9) 22% (2/9) পরিষেবা পয়েন্ট 65% (47/72) 56% (41/73) রিটার্ন পয়েন্ট 44 % (32/73) 35% (25/72) নেট পয়েন্ট 89% (8/9) 56% (15/27) মোট পয়েন্ট 54% (79/145) 46% (66/145) ম্যাচ পয়েন্টগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে 0 0 এক সারিতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট 8 6 মোট গেমস 52% (11/21) 48% (10/21) পরপর সর্বোচ্চ গেমস 3 3

হাইলাইটস

https://www.youtube.com/watch?v=hp-9nzajhm8

ইতালিয়ান খুলুন 2025 দিন 9 কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ