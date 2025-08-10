ইতালির দ্রুত ফ্যাশন হাব চীনা মাফিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়

আলেকজান্দ্রিয়া age ষি দ্বারা
জাং দোং যখন ছয়বার গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে রোমের একটি ফুটপাতে রক্তের একটি পুলে শুয়েছিলেন, তখন খুব কম লোকই ইটালির তীরযুক্ত টেক্সটাইল হাবের সাথে প্রাতোর একটি লিঙ্ক সন্দেহ করেছিল।
তবে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী শহরে একটি “হ্যাঙ্গার যুদ্ধ” ছড়িয়ে পড়েছে – ইউরোপের বৃহত্তম পোশাক উত্পাদন কেন্দ্র এবং তৈরি ইন ইটালি উত্পাদনের স্তম্ভকে চীনা মাফিয়া গোষ্ঠীগুলির যুদ্ধের জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে।
পরিস্থিতি এতটা জরুরি হয়ে উঠেছে যে প্রাতোর প্রসিকিউটর লুকা টেসকারোলি রোমকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন, একটি মাফিয়া বিরোধী বিভাগ এবং বিচারক ও পুলিশের জন্য শক্তিবৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন।
টেসকারোলি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে অপরাধের ক্রমবর্ধমান একটি বিশাল ব্যবসায়িক অভিযানে পরিণত হয়েছে এবং ইতালি পেরিয়ে বিশেষত ফ্রান্স এবং স্পেনে চলে গেছে।
এই গ্যাংগুলি প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন কাপড়ের হ্যাঙ্গারের উত্পাদন নিয়ন্ত্রণে লড়াই করছে – বাজারটির মূল্য 100 মিলিয়ন ইউরো (মার্কিন ডলার 115 মিলিয়ন ডলার) – এবং পোশাক পরিবহনের বৃহত্তর পুরষ্কার।
টেসকারোলি এএফপিকে জানিয়েছেন, চীনা মাফিয়া প্রাতোর পক্ষে “বিভিন্ন জাতীয়তার শ্রমিকদের অবৈধ অভিবাসনকেও প্রচার করে”।
প্রবীণ অ্যান্টি-মাফিয়া প্রসিকিউটর বলেছেন, “ঘটনাটি অবমূল্যায়ন করা হয়েছে”, যার ফলে মাফিয়াকে তার নাগালের প্রসার ঘটাতে পারে।
ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম চীনা সম্প্রদায়ের সাথে, প্রায় 200,000 জনের শহরটি চীনা ব্যবসায়ীদের মালিক এবং কারখানার শ্রমিকদের সাম্প্রতিক মাসগুলিতে মারধর বা হুমকি দেওয়া হয়েছে, গাড়ি এবং গুদামগুলি পুড়ে গেছে।
প্রাতোর পুলিশ তদন্তকারী ইউনিটের প্রাক্তন প্রধান ফ্রান্সেস্কো নান্নুচি বলেছেন, চীনা মাফিয়া বাজি ডেনস, পতিতাবৃত্তি এবং ড্রাগগুলি চালায়-এবং তাদের ইতালীয় সহযোগীদের আন্ডার-দ্য-রাডার অর্থ স্থানান্তর সরবরাহ করে।
মাফিয়া নেতাদের পক্ষে, “প্রাতোতে কমান্ড করতে সক্ষম হওয়া মানে ইউরোপের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হওয়া,” নান্নুচি এএফপিকে বলেছেন।
‘ভাল তেলযুক্ত সিস্টেম’
জেলার চীনা গোষ্ঠীগুলি তথাকথিত “প্রোটো সিস্টেম”, দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে দীর্ঘ ছদ্মবেশে বিশেষত দ্রুত-ফ্যাশন খাতে যেমন শ্রম ও সুরক্ষা লঙ্ঘন প্লাস ট্যাক্স এবং রীতিনীতি জালিয়াতিতে সাফল্য লাভ করে।
প্রাতোর 5000-বিজোড় পোশাক এবং নিটওয়্যার ব্যবসা, বেশিরভাগ ছোট, চীনা চালিত সাবকন্ট্রাক্টর, ইউরোপ জুড়ে দোকানে শেষ হওয়া স্বল্প মূল্যের আইটেমগুলি মন্থন করে।
তারা দ্রুত পপ আপ করে এবং ঠিক তত দ্রুত বন্ধ করে দেয়, কর বা জরিমানা এড়াতে কর্তৃপক্ষের সাথে একটি বিড়াল এবং মাউস খেলা খেলে। চীন থেকে ফ্যাব্রিক পাচার করা হয়, শুল্ক শুল্ক এবং করকে এড়িয়ে চলেছে, যখন অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে লাভগুলি চীনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য, এই খাতটি বেশিরভাগ চীন ও পাকিস্তানের সস্তা, চব্বিশ ঘন্টা শ্রমের উপর নির্ভর করে, যা টেসকারোলি জানুয়ারিতে একটি সিনেট কমিটিকে বলেছিলেন যে “যথাযথ কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়”।
“এটি কেবল এক বা দুটি খারাপ আপেল নয়, তারা ব্যবহার করে এমন একটি ভাল তেলযুক্ত সিস্টেম এবং খুব ভাল করে-বন্ধ করা, পুনরায় চালু করা, কর প্রদান না করা,” অভিবাসীদের পক্ষে সুদড কোবাস ইউনিয়নের সংগঠক রিকার্ডো টাম্বোরিনো বলেছেন।
তদন্তকারীরা বলছেন যে অভিবাসীরা সপ্তাহে সাত দিন, প্রায় তিন ইউরো (মার্কিন ডলার $ 3.40) এক ঘন্টা জন্য দিনে 13 ঘন্টা কাজ করে।
তাম্বরিনো বলেছিলেন যে প্রাতোর পোশাক শিল্প “আইন থেকে মুক্ত, চুক্তি থেকে মুক্ত”।
“এটি কোনও গোপন বিষয় নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এই সব সুপরিচিত।”
‘মিস ফ্যাশন’
ট্রাকগুলি প্রাতো শিল্প অঞ্চলের রাস্তাগুলি দিয়ে দিনরাত কাঠখড়ি, গুদাম এবং “মিস ফ্যাশন” এবং “ওহলালা প্রন্টো মোদা” এর মতো নাম সহ গুদাম এবং পোশাক শোরুমের সাথে রেখাযুক্ত ডালগুলির একটি অন্তহীন বিস্তৃতি।
ওপেন মেটাল দরজাগুলি লোডড গার্মেন্টস র্যাকগুলি, ফ্যাব্রিকের রোলস এবং চালানের অপেক্ষায় বাক্সগুলির স্ট্যাকগুলি প্রকাশ করে – জাং নাইহং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত পদক্ষেপ, যাকে প্রসিকিউটররা ইতালির চীনা মাফিয়ার মধ্যে “বসদের বস” ডাব করেন।
২০১৩ সালের আদালতের একটি নথিতে ঝাংকে ইউরোপের “চীনা সম্প্রদায়ের অসাধু চেনাশোনাগুলির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল এবং জার্মানিতে পরিবহন খাত এবং কার্যক্রমের উপর একচেটিয়া এবং অপারেশন সহ।
এপ্রিল মাসে তাঁর বান্ধবীর পাশাপাশি রোমে নিহত ব্যক্তি জাং দোং ছিলেন জাং নাইয়েজংয়ের ডেপুটি। শুটিংয়ের পরে আগের মাসগুলিতে প্যারিস এবং মাদ্রিদের বাইরে তার গুদামগুলিতে তিনটি বিশাল আগুন লাগানো হয়েছিল।
নান্নুচি বিশ্বাস করেন যে ট্রান্সলেটর এবং অনুপস্থিত ফাইলগুলির অভাব সহ – সমস্যা দ্বারা জর্জরিত বিশাল চলমান চীনা মাফিয়ার বিচারে ২০২২ সালে সুদের জন্য খালাস দেওয়ার পরে নাইজং চীনে থাকতে পারেন।
সাম্প্রতিক এক সপ্তাহের দিনে, মুষ্টিমেয় পাকিস্তানি পুরুষরা তাদের নিয়োগকারী সংস্থার বাইরে পিকেট করেছিলেন, রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এটি ইতালীয় আইনের আওতায় শ্রমিকদের একটি চুক্তি দিতে রাজি হয়েছিল।
44 বছর বয়সী মুহাম্মদ আকরাম তার বসকে চুপচাপ সেলাই মেশিন, আয়রন এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির কারখানাটি খালি করতে দেখলেন। “স্নিগ্ধ বস,” তিনি ভাঙা ইতালিয়ান ভাষায় বলেছিলেন।
চীনা পোশাক শ্রমিকরা, যারা প্রাতোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রায়শই মাফিয়া দ্বারা ইতালিতে নিয়ে আসে, কখনও পিকেট, ইউনিয়ন কর্মীরা বলেছেন – তারা প্রতিবাদে খুব ভয় পান।
ট্রেডিং পক্ষপাতী
পোশাক উত্পাদন, বিশ্বায়ন এবং মাইগ্রেশনের পরিবর্তনগুলি তথাকথিত “প্রেটো সিস্টেম” এ অবদান রেখেছে।
তাই দুর্নীতি আছে।
২০২৪ সালের মে মাসে, প্রাতোর ক্যারাবিনিয়ারি পুলিশের মধ্যে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের বিরুদ্ধে ইতালীয় এবং চীনা উদ্যোক্তাদের দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছিল-তাদের মধ্যে একটি চেম্বার অফ কমার্স ব্যবসায়ী-শ্রমিক সহ তথ্যের জন্য পুলিশ ডাটাবেসে অ্যাক্সেস।
সুড কোবাসের সংগঠক ফ্রান্সেসকা সিফুফি এএফপিকে জানিয়েছেন, আক্রমণ করা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ “একটি ড্রয়ারে শেষ হয়েছে, কখনও আদালতে পৌঁছায় না”।
প্রাতোর মেয়র জুনে দুর্নীতির তদন্তে পদত্যাগ করেছিলেন, ভোটের জন্য ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের জন্য অভিযুক্ত করে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউনিয়নটি 70 টিরও বেশি সংস্থার শ্রমিকদের জন্য জাতীয় আইনের অধীনে নিয়মিত চুক্তি সুরক্ষিত করেছে।
এটি প্রাতোর মাফিয়া যুদ্ধে ধরা পড়া লোকদের সহায়তা করবে না, তবে যেখানে “বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে এবং গুদামগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে”, সিফুফি বলেছিলেন।
“যে লোকেরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে, নিঃশব্দে কাজ করতে চলেছে, ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও গুরুতর আহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, কারণ এমন একটি যুদ্ধ যা তাদের উদ্বেগ করে না।”
