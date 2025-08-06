You are Here
ইতালি আইন নাবালিকাদের জন্য লিঙ্গ রূপান্তর চিকিত্সা নিয়ন্ত্রণ করবে
ইতালি আইন নাবালিকাদের জন্য লিঙ্গ রূপান্তর চিকিত্সা নিয়ন্ত্রণ করবে

নতুন আইন অনুসারে ইতালীয় সরকার নাবালিকাদের জন্য জেন্ডার ট্রানজিশন চিকিত্সা সরবরাহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকে আরও কঠোর করবে, একটি খসড়া আইন অনুসারে।

আইনটি সোমবার দেরিতে ইতালির মন্ত্রিসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল তবে এখনও সংসদের অনুমোদনের সাপেক্ষে। সরকার বলেছে যে “নাবালিকাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য” আইনটির প্রয়োজন ছিল এবং “কার্যকর ডেটা পর্যবেক্ষণ” প্রবর্তন করা হয়েছিল।

এই পরিমাপটি বয়ঃসন্ধিকালে ব্লকার এবং 18 বছরের কম বয়সী লোকদের জন্য হরমোনগুলি ফেমিনাইজিং বা পুরুষত্যাগের মতো ওষুধগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে যারা লিঙ্গ ডিসফোরিয়া অনুভব করছেন।

আইনটি সোমবার দেরিতে ইতালির মন্ত্রিসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল তবে এখনও সংসদের অনুমোদনের সাপেক্ষে। (গেটি চিত্র)

বিলের অধীনে, এই ওষুধগুলি কেবলমাত্র প্রোটোকল অনুসরণ করে বিতরণ করা হবে যা এখনও স্বাস্থ্য মন্ত্রক দ্বারা খসড়া তৈরি করা হয়নি এবং এটি মুলতুবি, শিশু বিশেষজ্ঞদের একটি জাতীয় নীতিশাস্ত্র কমিটির অনুমোদনের পরে।

এই পদক্ষেপটি “(এই) ওষুধের সঠিক ব্যবহার” পর্যবেক্ষণ করতে এবং চিকিত্সার মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রতিটি হিজড়া ব্যক্তির চিকিত্সার ইতিহাস সংগ্রহ করার জন্য ইতালীয় মেডিসিন এজেন্সিতে একটি জাতীয় রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করে।

খসড়া আইন হিজড়া অধিকারের উকিলদের বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছে।

ফাইলের ছবি: একজন ব্যক্তি ইতালির রোমে বার্ষিক এলজিবিটিকিউ+ প্রাইড প্যারেডে অংশ নেন, 14 জুন, 2025। (রয়টার্স/ইয়ার নার্দি)

প্রধানমন্ত্রী জর্গিয়া মেলোনি নিজেকে এবং তার মিত্ররা এলজিবিটিকিউ+ লবি এবং “লিঙ্গ আদর্শ” বলে অভিহিত করেছেন তার প্রতিপক্ষ হিসাবে নিজেকে বর্ণনা করেছেন।

মেলোনির সরকার উভয়ই শিশুদের সাথে সমকামী দম্পতিদের পক্ষে আইনী পিতা -মাতা হিসাবে স্বীকৃত হওয়া আরও কঠিন করে তুলেছে এবং যে কোনও দম্পতির পক্ষে সারোগেসির মাধ্যমে একটি শিশু জন্ম নেওয়া অন্য দেশে যেতে অবৈধ করে তুলেছে।

মেলোনির জোটের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যগুলি সমর্থন করে, যদিও এটি অনুমোদিত হতে পারে, যদিও এটি অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও সংসদ দ্বারা খসড়া বিলটি এখনও প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করা যেতে পারে।

রয়টার্স এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

