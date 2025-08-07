ইতালি আবারও মূল ভূখণ্ডকে সিসিলির সাথে একটি বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চলেছে যা পরিকল্পনা অনুসারে সবকিছু হলেও প্রায় আট বছর এবং ১৩.৫ বিলিয়ন ইউরো নির্মাণে সময় লাগবে।
স্ট্রেইট অফ মেসিনা ব্রিজটি হবে “পশ্চিমের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্প,” পরিবহনমন্ত্রী মাত্তিও সালভিনি বুধবার রোমে একটি সরকারী কমিটি এই প্রকল্পটি অনুমোদনের পরে রোমে গর্বিত করেছিলেন, এর দামটি ২১..6 বিলিয়ন ডলার সিডিএন এর সমতুল্য ট্যাগ করে।
সিসিলিকে ক্যালাব্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করার একটি সেতু প্রস্তাবিত, অনুমোদিত এবং কয়েক দশক ধরে একাধিকবার বাতিল করা হয়েছে, কখনও কখনও রঙিন ইতিহাসের সাথে। আটলান্টিক ম্যাগাজিন 2023 সালে এটি বিবেচিত, “ব্রিজটি যে ইতালিকে বিভক্ত করে”, কারণ এটি বিতর্কের উভয় পক্ষেই দৃ strong ় প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছে।
“এ জাতীয় সেতু দীর্ঘদিন ধরে ইটালিয়ানদের স্বপ্ন ছিল, বিশেষত সিসিলির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার,” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বুধবারের একটি মিলান শিল্প গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একটি মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারের একটি সফর অনুষ্ঠানের অনুমোদনের প্রায় 72 বছর আগে একটি প্রতিবেদনে লিখেছিল।
১৯6565 সালে, ইতিমধ্যে, খ্যাতিমান ডুবো পানির এক্সপ্লোরার জ্যাক কাস্টিউকে ইতালীয় এবং আমেরিকান সংস্থাগুলি যৌথভাবে একটি সেতুর প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। কাস্টিউ মেসিনা স্ট্রেইটের বিছানাটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, 57 বছর আগে মেসিনা ভূমিকম্পের দ্বারা তার অনুসন্ধান উত্সাহিত হয়েছিল যে কমপক্ষে, 000৫,০০০ লোককে হত্যা করেছিল, যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি।
২০০৫ সালে, ইতালীয় পুলিশ মন্ট্রিল মব বস ভিটো রিজুটো এবং জিউসেপ্পে জ্যাপিয়া, ১৯ 1976 মন্ট্রিল অলিম্পিকদের জন্য নির্মাণ ব্যয়কে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্তদের সাথে একটি সেতু চুক্তি জয়ের চেষ্টা করে একটি অবৈধ কনসোর্টিয়ামের অংশ হিসাবে অপরাধের অর্থ উপার্জনের অভিযোগে অভিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঘোষণা করেছিল। দু’জনকে কখনও ইতালিতে প্রত্যর্পণ করা হয়নি; রিজুটো 2013 সালে মারা যান।
শুরু এবং থামে
ইটালিয়ান সরকার প্রথম প্রিমিয়ার জর্জিগিয়া মেলোনি প্রশাসনের দ্বারা 2023 সালে পুনরুদ্ধার করার আগে 1969 সালে ব্রিজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবগুলি অনুরোধ করেছিল।
এর মধ্যে, এটি সিলভিও বার্লুসকোনির দীর্ঘকালীন স্বপ্ন ছিল, যিনি ১৯৯৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে তিনবার ইতালিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং দশক আগে মিলানে একজন বিকাশকারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
ব্রিজ তৈরির জন্য বার্লুসকোনির ফোর্জা ইটালিয়ার একটি পরিকল্পনা ২০০ 2006 সালে রোমানো প্রোডি সরকারের অধীনে বাতিল করা হয়েছিল, মেসিনায় এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আনুমানিক ১০,০০০ লোক প্রদর্শিত হওয়ার খুব বেশি সময় পরে। ২০১৩ সালের মধ্যে আরও একটি বার্লুসকোনির নেতৃত্বাধীন ধাক্কা ফিজলড হয়েছে, কারণ ইতালি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি debt ণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।
সালভিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সংগঠিত অপরাধকে প্রকল্পের বাইরে রাখা একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে, বলেছে যে এটি এক্সপো 2015 ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এবং পরের বছরের মিলানো-কর্টিনা শীতকালীন অলিম্পিকের জন্য ব্যবহৃত একই প্রোটোকলগুলিকে মেনে চলবে।
“আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার যাতে পুরো সরবরাহ চেইন খারাপ অভিনেতাদের কাছে দুর্ভেদ্য হয়,” তিনি বলেছিলেন।
এই প্রকল্পটি দেখানো হয়েছে যে স্যালভিনি দেখানো হয়েছে যে এই প্রকল্পটি বছরে ১২০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং দক্ষিণ ইতালিকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে, কারণ সেতুর সাথে সহ রাস্তা এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলিতে আরও বিলিয়ন বিনিয়োগ করা হয়। যদিও সিসিলি তার সৈকত এবং সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনা সহ দেশের খ্যাতিমান পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে, আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে ক্যালাব্রিয়া ইতালীয় প্রদেশগুলির নীচের অংশে রয়েছে।
চশমা
পরিকল্পনার অধীনে, মেসিনা ব্রিজের স্ট্রেইট প্রায় 3.7 কিলোমিটার পরিমাপ করবে, স্থগিতাদেশের স্প্যানটি 3.3 কিলোমিটারে পৌঁছেছে। দীর্ঘতম স্থগিত স্প্যানটি বর্তমানে তুরস্কের ক্যানাক্কেল ব্রিজ, দুই কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ।
ডেকটি প্রায় 60 মিটার প্রশস্ত হবে, প্রতিটি দিকে তিনটি রোড লেন এবং দুটি রেলপথ ট্র্যাক থাকবে।
সিসিলিয়ান এবং ক্যালাব্রিয়ান পক্ষগুলিতে টাওয়ার থাকবে, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণরূপে অত্যন্ত প্রতিরোধী ইস্পাত দিয়ে তৈরি, 400 মিটার লম্বা এবং 55,000 টন ওজনের।
প্রকল্পটি ওয়েবুইলের নেতৃত্বে একটি কনসোর্টিয়ামকে ভূষিত করা হয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে বড় বড় প্রকল্পগুলিতে জড়িত রয়েছে, কানাডা সহ এবং তুরস্কের ক্যানাক্কেল ব্রিজ। কনসোর্টিয়ামে জাপানের স্পেনের স্যাসির এবং আইএইচআই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মেসিনা ত্রুটি নিয়ে সেতু তৈরির বিষয়ে উদ্বেগের সমাধান করে, ওয়েবুইল্ড জোর দিয়েছেন যে স্থগিতাদেশ সেতুগুলি এখন ভূমিকম্পের বাহিনীর পক্ষে কাঠামোগতভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ। এটি জাপান, তুরস্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়া সহ ভূমিকম্পগতভাবে সক্রিয় অঞ্চলে বিদ্যমান স্থগিতাদেশ সেতুগুলি উল্লেখ করেছে।
পরিবেশগত গোষ্ঠীগুলিও উদ্বেগ উত্থাপন করেছে, ইইউর সাথে অতিরিক্ত অভিযোগ জমা দিয়েছে যে প্রকল্পটি অভিবাসী পাখিদের উপর প্রভাব ফেলবে, উল্লেখ করে যে পরিবেশগত গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি যে প্রকল্পটি জনসাধারণের আবশ্যক।
তবে এটি কি প্রতিরক্ষা ব্যয়?
বিশ্বাস করার কারণগুলির মধ্যে যে বর্তমান প্রকল্পটি সফল হতে পারে যে অন্যরা বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা হ’ল ন্যাটো থেকে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর জন্য নতুনভাবে চাপ দেওয়া, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইতালি জোটের সদস্যদের মধ্যে নীচের দিকে ঝুঁকছে।
ন্যাটো ২০৩৩ সালের মধ্যে জিডিপির পাঁচ শতাংশের উচ্চতর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যকে সমর্থন করেছে। অন্যদিকে দেশগুলি মূল প্রতিরক্ষার উপর জিডিপির ৩.৫ শতাংশ উত্সর্গ করতে হবে-যেমন সেনা ও অস্ত্র-সাইবারসিকিউরিটি, পাইপলাইনগুলি রক্ষা করা এবং ব্রিজিং রোডস এবং ব্রিজডেসের মতো বিস্তৃত প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলির জন্য 1.5 শতাংশ বরাদ্দ করা যেতে পারে।
ইতালি ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি সেতুটিকে প্রতিরক্ষামূলক-সম্পর্কিত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করবে, যুক্তি দিয়ে এটি ন্যাটোর দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুত ট্রুপ আন্দোলন এবং সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য কৌশলগত করিডোর গঠন করবে।
এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে সামরিক শ্রেণিবিন্যাসের বিরোধিতা করে 600০০ এরও বেশি অধ্যাপক ও গবেষক একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে এই জাতীয় পদক্ষেপের জন্য এটি সামরিক ব্যবহারকে সহ্য করতে পারে কিনা তা দেখার জন্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। বিরোধীরা আরও বলেছে যে পদবিটি সম্ভবত সেতুটিকে লক্ষ্য করে তুলবে।