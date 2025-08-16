You are Here
ইতালি ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির একটি সভা হোস্ট করার প্রস্তাব দেয়
ডেপুটি প্রিমিয়ার আন্তোনিও তাজানি ঘোষণা করেছিলেন

ইতালি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়া, ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেন, ভলোডাইমির জেলেনস্কির মধ্যে একটি সম্ভাব্য দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছে।

আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে এই খবরটি এসেছে, যা এখনও রাশিয়ান-উক্রানীয় যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে দৃ concrete ় সংবাদ এনেছে, তবে যা দুই নেতার মতে শান্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

টিভি রটা ৪ -এর সাথে এক সাক্ষাত্কারে উপ -প্রিমিয়েন্ট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেছেন, “মধ্য প্রাচ্য বা ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও শান্তি নির্মাণের জন্য যে কোনও শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানাতে ইতালি সর্বদা নিজস্ব প্রাপ্যতার প্রস্তাব দিয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা হোস্ট সভাগুলিতে এগিয়ে যাব এবং আমরা উপলব্ধ, তবে আমরা তীব্র কূটনৈতিক কাজ চালিয়ে যাব যাতে যুদ্ধের একটি স্বল্প সময়সীমা থাকে,” তিনি যোগ করেন।

ইতালি প্রস্তাব দিয়েছেন যে ইউক্রেনের ন্যাটো চুক্তির ৫ অনুচ্ছেদের মডেলটিতে সুরক্ষার গ্যারান্টি রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সদস্য দেশে আক্রমণ পুরো জোটের আগ্রাসন। সুতরাং, তাজানির মতে, কিয়েভের “যুদ্ধ শুরু করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের যে কোনও প্রয়াসের বিরুদ্ধে সামরিক সুরক্ষা থাকবে।”

রোম এমনকি পিনিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন পাওয়ার জন্য ট্রাম্পের তদন্ত করা হয়েছিল, তবে হাইপোথিসিসটি ক্রেমলিন দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যিনি ইউরোপীয় দেশকে ইউক্রেনের সাথে অনেকটা একত্রিত বলে মনে করেন। ।

