ইতালি পশ্চিমা নীল জ্বর দ্বারা 17 তম মৃত্যু রেকর্ড করেছে

রবিবার (১০) স্যানিটারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইতালিতে পশ্চিমা নীল জ্বর জ্বরের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ১ 17 এ দাঁড়িয়েছে।
সর্বাধিক সাম্প্রতিক মৃত্যু লাজিও অঞ্চলে লিপিবদ্ধ অষ্টম। এটি এপ্রিলিয়া শহরের বাসিন্দা একজন ৮০ বছর বয়সী প্রবীণ, যিনি লাতিনার সান্তা মারিয়া গোরেটি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
চিকিত্সা সূত্রে জানা গেছে, কমরবিডিটিস সহ ভুক্তভোগী লাজিওর শিকারের বাইরে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, অন্যরা ইতিমধ্যে উত্তরে ক্যালেন্ডারারি (১), ক্যাম্পানিয়া ()), দক্ষিণ উপদ্বীপ এবং পাইমন্টে (১) অসুস্থতার ফলে প্রাণ হারিয়েছে। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থরা কমরবিডিটি নিয়ে বয়স্ক ছিলেন।
পশ্চিমা নীল জ্বর (নাম যা আফ্রিকা অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল) এর গ্রীষ্মমন্ডলীয় উত্স রয়েছে এবং এটি মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়, যার প্রচলন সামগ্রিকভাবে ইতালি এবং ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি কারণ হ’ল জলবায়ু সংকট, যা মহাদেশে দীর্ঘ এবং আরও তীব্র গ্রীষ্মের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ভাইরাসটি ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি হিসাবে সংক্রমণ হয় না, তবে রক্ত সঞ্চালনের সংক্রমণের একটি ছোট সম্ভাবনা রয়েছে।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা কেবল হালকা লক্ষণগুলি ভোগ করে তবে এই রোগটি বয়স্ক, ইমিউনোসপ্রেসড বা দীর্ঘস্থায়ী প্যাথলজির মতো ভঙ্গুর ব্যক্তিদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।
সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতিতে লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ জ্বর, তীব্র মাথাব্যথা, পেশী দুর্বলতা, বিশৃঙ্খলা, কাঁপুনি, দৃষ্টি ব্যাধি, খিঁচুনি এবং কোমা। স্থায়ী স্নায়বিক প্রভাবের ঝুঁকিও রয়েছে।
ইতালি সরকার নিশ্চিত করে যে এই রোগটি “নিয়ন্ত্রণে” রয়েছে এবং 2025 ডেটা পূর্ববর্তী বছরগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।