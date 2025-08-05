You are Here
ইতালি 2026 শীতকালীন অলিম্পিকের আগে বিলম্বের উদ্বেগকে বরখাস্ত করে

ইভেন্টের আয়োজকদের মতে, একাধিক আইনী ও নির্মাণ বিপর্যয় দ্বারা জর্জরিত হওয়ার পরে, 2026 মিলান-কর্টিনা গেমগুলির জন্য ইতালি প্রস্তুত করার প্রস্তুতিগুলি “অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রগতি করছে”।

