ইতালি 2026 শীতকালীন অলিম্পিকের আগে বিলম্বের উদ্বেগকে বরখাস্ত করে

ইভেন্টের আয়োজকদের মতে, একাধিক আইনী ও নির্মাণ বিপর্যয় দ্বারা জর্জরিত হওয়ার পরে, 2026 মিলান-কর্টিনা গেমগুলির জন্য ইতালি প্রস্তুত করার প্রস্তুতিগুলি “অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রগতি করছে”।
“প্রস্তুতিগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রগতি করছে এবং আমরা যে সময়রেখা নির্ধারণ করেছি তা অনুসারে,” মিলান-কর্টিনা ২০২26 অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক সংগঠিত কমিটির সিইও আন্দ্রেয়া বার্নিয়ার এএফপিকে বলেছেন।
অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি February ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে, এক মাস পরে March ই মার্চ প্যারালিম্পিক খোলার সাথে সাথে।
“আমরা বর্তমানে অপারেশনাল বাস্তবায়নের মূল পর্যায়ে আছি,” ভার্নিয়ার বলেছিলেন।
অলিম্পিক সুবিধাগুলি সরবরাহের জন্য দায়ী সংস্থা সিমিকো গত সপ্তাহে বলেছিল যে “অলিম্পিক শুরুর আগে সমস্ত পরিকল্পিত ক্রীড়া নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন হবে”।
আয়োজকরা সাম্প্রতিক বাড়াবাড়ি পরে স্বল্প ব্যয়বহুল শীতকালীন গেম সরবরাহ করার একটি বিষয় তৈরি করেছেন।
২০১৪ সালের সোচি গেমসের জন্য কমপক্ষে ৪০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে, যখন দক্ষিণ কোরিয়া পিয়ংচাং ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এসেছিল।
২০২২ সালে বেইজিংয়ে কোভিড-হিট গেমগুলির আনুষ্ঠানিকভাবে 4 বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়, তবে আর্থিক বিশ্লেষকরা বলেছেন যে অবকাঠামোগত ব্যয় মোট প্রায় 38 বিলিয়ন ডলার।
মিলান-কর্টিনা আয়োজকরা অনুমান করেছেন যে তাদের চূড়ান্ত বিলটি 6 বিলিয়ন ডলার হবে।
‘জটিল গ্লোবাল ইভেন্ট’
২০২26 গেমস প্রায় ২,০০০ বছর বয়সী ভেরোনা অঙ্গনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সেটটি সহ বিদ্যমান ভেন্যুগুলির একটি হোস্ট ব্যবহার করবে।
ক্রীড়া ইভেন্টগুলি উত্তর ইতালি জুড়ে একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে – কর্টিনা থেকে ইতালীয় ডলোমাইটস থেকে শুরু করে মিলানের পশ্চিম শহরতলিতে।
“যে কোনও জটিল বৈশ্বিক ইভেন্টের মতো, চ্যালেঞ্জগুলি প্রক্রিয়াটির অংশ। আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলেছি,” ভার্নিয়ার বলেছিলেন।
যদিও আয়োজকরা মিলানের দুটি প্রদর্শনী হল সাময়িকভাবে রূপান্তর করে একটি স্পিড-স্কেটিং ট্র্যাক নির্মাণকে পাশ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তবে এই বছরের শুরুর দিকে খেলাধুলার আরও একটি দল একটি রাজনৈতিক ও নির্মাণের মাথাব্যথা তৈরি করেছে।
যেহেতু ইতালির ববস্লেইগ, লিউজ এবং কঙ্কালের ইভেন্টগুলির জন্য কোনও ট্র্যাক ছিল না, তাই আয়োজকরা অস্ট্রিয়া বা সুইজারল্যান্ডের বিদ্যমান সাইটগুলি ব্যবহার করে বিবেচনা করেছিলেন।
উপ -প্রধানমন্ত্রী মাত্তিও সালভিনি অবশ্য ইতালিতে এই ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার দাবি করেছিলেন।
এর ফলে কর্টিনায় একটি ট্র্যাক তৈরির জন্য একটি বিরতি দৌড় শুরু হয়েছিল, যা মার্চ মাসে প্রাক-অনুমোদনের জন্য ঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল।
এদিকে, আবাসন, যা প্রায়শই অলিম্পিক আয়োজকদের জন্য লজিস্টিকাল এবং আর্থিক সমস্যা তৈরি করে, মনে হয় লক হয়ে গেছে।
মিলান ভিলেজ, ছয়টি তলা বিল্ডিং গেমসের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে, “অক্টোবরের গোড়ার দিকে” বিতরণ করা হবে, এর বিকাশকারী জানিয়েছেন।
কর্টিনায়, অক্টোবরের শেষের দিকে প্রায় 377 প্রাক -প্রাক -প্রাক -প্রাক -আবাসিক হাউজিং মডিউল ইনস্টল করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
‘আমরা প্রস্তুত থাকব’
যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে ইতালির স্কি তারকা ফেডেরিকা ব্রিগনন, যিনি গত মৌসুমে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন, তিনি পায়ে আঘাতের পরে প্রতিযোগিতা করতে উপযুক্ত হবেন কিনা, আয়োজকরা জুলাইয়ে গেমসের পদকগুলির নকশা প্রকাশ করেছিলেন।
ব্রোঞ্জের পদকগুলির ওজন 420 গ্রাম হবে, অন্যদিকে রৌপ্য এবং স্বর্ণপদকগুলির ওজন 500 গ্রাম হবে।
ডিজাইনার রাফায়েলা প্যানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গত বছরের প্যারিস গেমসের তুলনায় পদকগুলি আরও স্থিতিস্থাপক হবে, যেখানে তারা কালো বা মরিচা পরিণত হওয়ার পরে প্রায় 220 আইটেম প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল।
প্যানি বলেছিলেন, “প্যারিসে যা ঘটেছিল তা আমরা আবারও হতে দিতে পারি না।”
এটি কেবল একটি অজানা ছেড়ে যায়।
এএফপির সাথে যোগাযোগ করা, ইতালীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিষেবা জানিয়েছে যে আগামী ফেব্রুয়ারিতে পর্যাপ্ত তুষারপাত হবে কিনা তা অনুমান করতে অক্ষম।
তবে আয়োজকরা এখনও পর্যন্ত জোর দিয়েছিলেন যে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।
“আমরা প্রস্তুত থাকব,” তারা বলেছিল।