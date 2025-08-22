ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সামুদ্রিক বিপর্যয়ের কারণ হওয়ার পরে 1 বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়ে শিপিং জায়ান্ট হিট: ‘অভূতপূর্ব ধ্বংসযজ্ঞ’

শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ আদালত একটি সিঙ্গাপুর-পতাকাযুক্ত ধারক জাহাজের মালিকদের “বিশ্বের বৃহত্তম রেকর্ডকৃত সামুদ্রিক প্লাস্টিক স্পিল” নামে পরিচিত একটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 1 বিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসএই রায়টি পরিবেশগত সঙ্কটের জন্য দায়বদ্ধ দলগুলিকে দায়ী করেছে যা কয়েকশ সামুদ্রিক প্রাণীকে হত্যা করেছে এবং দেশের জলের ক্ষতি করতে চলেছে।
কি হয়েছে?
2021 সালের জুনে, এমভি এক্স-প্রেস পার্ল আগুন ধরেছে এবং ডুবে গেছে রাসায়নিকের কার্গো বহন করার সময় কলম্বোর উপকূলে।
সুপ্রিম কোর্ট বর্ণিত ফলাফলটি “শ্রীলঙ্কার সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য অভূতপূর্ব ধ্বংসযজ্ঞ” হিসাবে 417 কচ্ছপ, 48 ডলফিন, আটটি তিমি এবং উপকূলে ধুয়ে থাকা অসংখ্য মাছের মৃত্যুর উদ্ধৃতি দিয়ে। জাহাজ থেকে ধ্বংসাবশেষ, বেশ কয়েকটি টন প্লাস্টিকের পেললেট সহ ব্যাগ উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়, সৈকত জুড়ে এবং সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
“এই সামুদ্রিক পরিবেশগত বিপর্যয় … এর ফলে সামুদ্রিক পরিবেশে বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক পদার্থের ব্যাপক মুক্তি, সমুদ্রের জলে বিষাক্তকরণ, সামুদ্রিক প্রজাতির হত্যা করা এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে ধ্বংস করা হয়েছিল,” রায়টি। স্টেটেড।
জাহাজের নিবন্ধিত মালিক, ইওএস রো পিটি। অন্যান্য চার্টারার এবং একজন শ্রীলঙ্কার এজেন্টের সাথে সীমাবদ্ধ, এর অধীনে দায়বদ্ধ বলে মনে করা হয়েছিল “দূষক নীতি প্রদান করে“”
কেন এই বিপর্যয় সম্পর্কে?
মৃত সামুদ্রিক জীবন বাদে, বিষাক্ত স্পিল শ্রীলঙ্কার উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। দূষণটি প্রবাল প্রাচীর, মাছের জনসংখ্যা এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন – সমুদ্রের স্বাস্থ্য এবং বৈশ্বিক অক্সিজেন উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোস্কোপিক উদ্ভিদগুলিকে হুমকি দেয়।
এই রায়টি অর্থনৈতিক ফলস্বরূপও উল্লেখ করেছে, বিশেষত দেশের ফিশিং সম্প্রদায়ের জন্য, যাদের জীবিকা নির্বাহ করা হয়েছিল।
সামুদ্রিক বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ, এই ঘটনায় প্রকাশিত গুলিগুলির মতো, দীর্ঘায়িত হতে পারে কয়েক বছর ধরে, খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করা এবং সম্ভাব্যভাবে মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে।
দ্য আদালত চাপ যে এই ছড়িয়ে পড়া “শ্রীলঙ্কার সামুদ্রিক পরিবেশের ধ্বংস ও ক্ষতি হতে চলেছে।”
এটি সম্পর্কে কি করা হচ্ছে?
ক্ষতিপূরণ হিসাবে $ 1 বিলিয়ন ক্ষতিগ্রস্থ সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষা প্রচেষ্টা তহবিল দেওয়া। যদিও নির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলি এখনও ঘোষণা করা হয়নি, এই জাতীয় পদক্ষেপগুলিতে সংবেদনশীল জলের নিকটে শিপিং রুটগুলির জন্য বৃহত আকারের সৈকত ক্লিনআপ, আবাস পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষিত সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
বিশ্বব্যাপী, পরিবেশগত উকিলরা কঠোর আন্তর্জাতিক শিপিং বিধিমালা, বিপজ্জনক কার্গো আরও ভাল ট্র্যাকিং এবং দূষণকারীদের জন্য বৃহত্তর জবাবদিহিতা করার আহ্বান জানিয়েছে।
একটি পৃথক স্তরে, একক-ব্যবহার প্লাস্টিকের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা সমুদ্রের দূষণকে বাড়িয়ে অব্যাহত কাঁচামালগুলির চাহিদা সঙ্কুচিত করতে সহায়তা করতে পারে।
আমাদের যোগদান বিনামূল্যে নিউজলেটার জন্য সুসংবাদ এবং দরকারী টিপসএবং মিস করবেন না এই দুর্দান্ত তালিকা গ্রহকে সাহায্য করার সময় নিজেকে সাহায্য করার সহজ উপায়গুলির।