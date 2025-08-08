ব্রাজিলিয়ান কাপের 16 টি রাউন্ডে অ্যাটলেটিকো মিনিরোতে এখনও মুছে ফেলা হয়েছে, রিও ক্লাবটি ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে আধিপত্যে পরিণত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে
প্রতিটি ট্রান্সফার উইন্ডো দিয়ে, ফ্ল্যামেঙ্গো ফুটবল বিশ্বকে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলে: স্যামুয়েল লিনো, এমারসন রয়্যাল, জোর্জে ক্যার্যাসাল এবং শৌল-গিগেজের সাম্প্রতিক স্বাক্ষরগুলি গ্রহের 55 তম মূল্যবান হিসাবে লাল-কালো কাস্টটি রেখেছিল। এর একটি সমীক্ষায় মতে এটি র্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাসে ফ্ল্যামেঙ্গো দ্বারা দখল করা সেরা অবস্থান বলাভিপ ব্রাসিল।
ব্রাজিলিয়ান কাপের ১ 16 টি রাউন্ডে অ্যাটলেটিকো মিনিরোতে এখনও নির্মূল করা হয়েছে, রিও ক্লাবটি ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে আধিপত্যে পরিণত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে: শনিবার (৯), ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নেতৃত্বের রক্ষার জন্য মিরাসোলের মুখোমুখি হবে।
প্রথমবারের জন্য, বিশ্বের 60 টি মূল্যবান 60 এর উপরে
প্রথমবারের মতো, লাল-কালো দলটি বিশ্বের 60 টি মূল্যবান কাস্টের বাধা ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সিলিংটি 2021 সালে হিট হয়েছিল, গ্রহে th০ তম মূল্যবান।
বাজারে সর্বশেষতম লাল-কালো আক্রমণগুলি একটি পার্থক্য তৈরি করেছিল। ইতিহাসের ক্যারিয়োকাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভাড়া নেওয়া স্যামুয়েল লিনো 22 মিলিয়ন ইউরোর বাজার মূল্য নিয়ে আসে। তিনি এভারটনের পিছনে (২০২২ সালে ২৫ মিলিয়ন ইউরোর শীর্ষে) এবং গাবি (২০২৩ সালে পিক ২ 26 মিলিয়ন ইউরো) এর পিছনে পিরিয়ডে ফ্ল্যামেঙ্গোকে রক্ষা করেছেন তিনি তৃতীয় সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়।
ইউরোপের শীর্ষ পাঁচটি অ্যালোয়ের মধ্যে চারটিতে খেলতে কাস্ট
ফ্ল্যামেঙ্গোর স্কোয়াডের বাজার বর্তমানে 221.3 মিলিয়ন ইউরোর হাউসে রয়েছে। এই সংখ্যাটি ইউরোপীয় ফুটবলের পাঁচটি শক্তিশালী অ্যালোয়ের মধ্যে চারটিতে প্রথম বিভাগের দলের স্তরে লাল-কালোকে রাখে।
স্পেনে, লাল-কালোটির প্রথম বিভাগে সপ্তম সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট হবে। ফ্রান্সে, ষষ্ঠ। ইতালিতে এটি একাদশতম মূল্যবান কাস্ট হবে। ইতিমধ্যে জার্মানিতে, এটি বিশ্ব ফুটবলের অষ্টম সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট হবে।
কেবল প্রিমিয়ার লিগে, ফ্ল্যামেঙ্গোর প্রতিযোগিতা পর্যায়ে কোনও মূল্যবান কাস্ট হবে না। রিও দলের বর্তমান দলটি তাত্ক্ষণিকভাবে বার্নলির স্কোয়াডের পিছনে রয়েছে, প্রতিযোগিতার ২০ টির মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যবান কাস্ট সহ ইংল্যান্ডের প্রথম বিভাগের একটি দল।
বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্টগুলির র্যাঙ্কিংয়ে ফ্ল্যামেঙ্গোর বিবর্তন:
2016 – 89 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2017 – 86 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2018 – 106 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2019 – 78 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2020 – 91 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2021 – 60 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2022 – 66 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2023 – 65 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2024 – 64 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
2025 – 55 তম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাস্ট
পদ্ধতি
দশটি বিভিন্ন দেশের প্রথম বিভাগের সমস্ত দলের বাজারের মূল্যবোধগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল: ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, সৌদি আরব এবং ব্রাজিল। বৃহস্পতিবার, // ৮ তারিখে আপডেট হওয়া ট্রান্সফারমার্ক বিশেষ সাইট থেকে সংখ্যাগুলি বের করা হয়েছিল।