ইতিহাসে কুরুচিপূর্ণ যুদ্ধবিমান (+ফটো)

সৌন্দর্যের পরিবর্তে শক্তি, স্থায়িত্ব এবং দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ যুদ্ধবিমানগুলি সামরিক ইতিহাসে অমর হয়ে গেছে।
এই নিবন্ধে, আমরা চারটি সামরিক বিমান নিয়ে কাজ করব যা তাদের পারফরম্যান্সের উপর তাদের প্রভাবের বাধা হতে পারে না।
জাঙ্কার্স জু 88; জার্মান বহুমুখী দানব
জার্মান বিমানটি 6 বছরে তার পরীক্ষার ফ্লাইটগুলি চালু করেছে এবং চারটি ভারী মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত 4,000 কেজি ওজনের ওজন। এর নেভিগেশন গতি প্রতি ঘন্টা প্রায় 2 কিলোমিটার পৌঁছেছিল এবং 2 কিমি / ঘন্টা পৌঁছাতে সক্ষম ছিল।
প্রায়, 000,০০০ উত্পাদন এবং ব্রিটিশ যুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে, জু ৮৮ টি বিভিন্ন মিশনে যেমন পরিচয়, ডুব বোমা হামলা এবং এমনকি একটি পাইলট আক্রমণে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর সহজ এবং অপ্রয়োজনীয় নকশা পুরোপুরি পারফরম্যান্সের পরিষেবাতে ছিল।
সেভারস্কি পি -35; দরিদ্র বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভাবন II
এই আমেরিকান যোদ্ধা একটি সমস্ত -মেটাল বডি এবং বন্ধ কেবিনের সাথে 6 বছরে চালু হয়েছিল। 2 কিলোমিটার / ঘন্টা অবধি এবং 2 কেজি বোমার ক্ষমতা পর্যন্ত, এটি সেই সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল; তবে আধুনিক প্রতিযোগীদের তুলনায় এটি খুব বেসিক ছিল।
বিমানের কেবল একটি বাকি উদাহরণ ইউএস এয়ার ফোর্স যাদুঘরে রাখা হয়েছে; একটি মডেল যা সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের প্রয়োজন।
ব্রিউস্টার এফ 2 এ বাফেলো; ভারী ব্যর্থতা
আমেরিকান যোদ্ধা, যা 6 বছর গ্রুমম্যান এফ 3 এফের প্রতিস্থাপন হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছিল, মিডয় যুদ্ধে তার সর্বশেষ অপারেশনাল উপস্থিতি অনুভব করেছিল। এর ভারী এবং বৃত্তাকার নকশা একজন যোদ্ধার চেয়ে মৌমাছির মতো ছিল।
চারটি মেশিনগান এবং একটি 2 কেজি বোমা ট্যাঙ্ক সজ্জিত করা সত্ত্বেও, নকশার দুর্বলতা এটিকে একটি প্রশিক্ষণ বিমান হিসাবে পরিণত করেছে।
কার্টিস পি -40 ওয়ারহক; তীক্ষ্ণ দাঁতহীন দাঁত
পি -40 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম দ্রুত যোদ্ধা ছিল, তবে এর চেহারাটি এত আকর্ষণীয় লাগেনি। বিখ্যাত দাঁত চিত্রকর্মটি এই সত্যটি আড়াল করতে পারেনি।
নয়টি দেশে পরিবেশন করা বিমানটি 5 কেজি বোমা বহন করতে পারে, তবে শীঘ্রই এটি আরও উন্নত মডেলের বিরুদ্ধে আদেশের বাইরে ছিল।
ডি হাভিল্ল্যান্ড মশা; কাঠের তবে দক্ষ পরিবহন
ইংলিশ বিমানটি যাত্রীবাহী বিমান থেকে নকশাকৃত বালসা কাঠের একটি দেহ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং বোমা ফেলা থেকে দীর্ঘ -তালিকা সনাক্তকরণ পর্যন্ত কয়েক ডজন বিভিন্ন মিশনে অংশ নিয়েছিল।
যদিও এর উপস্থিতি সহজ এবং অনিয়মিত ছিল, এর অভিনয়টি প্রশংসনীয় ছিল।
অ্যাভ্রো ল্যানকাস্টার; ব্রিটিশ জায়ান্ট বোম্বার
একটি ভারী এবং বিশাল চেহারা সহ, ল্যানকাস্টার বিউটি প্রতিযোগিতা জিততে পারে না, তবে এটি নিখুঁত পারফরম্যান্স করেছে। বোমাটি 5,000 কেজি বোমা বহন করতে পারে এবং তিনটি মেশিনগান ছিল।
এই মডেলটি দিয়ে কেবল 4 জন তৈরি হয়েছিল, তবে নাইট আক্রমণ এবং কৌশলগত লক্ষ্যগুলিতে বোমা ফেলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।
বোয়িং বি -29 সুপারফোর্ট্রেস; শেষ
আমেরিকান বোমা হামলাকারী যদিও আকর্ষণীয় এবং যাত্রী বিমানের মতো আরও বেশি কিছু না হলেও জাপানে পারমাণবিক বোমা .েলে একটি historical তিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।
প্রথম নজরে, এটি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে তবে সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানেন যে বি -২৯ তার সময়ের অন্যতম উন্নত বোমারু বিমান ছিল।
টুপোলেভ টিইউ -4; আমেরিকান বোমারুদের রাশিয়ান অনুলিপি
জরুরী অবতরণের পরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি বি -৯৯ এর পরে, রাশিয়ান ডিজাইনাররা বিপরীত প্রকৌশল ক্ষেত্রে টিইউ -4 মডেল তৈরি করেছিলেন। মডেলটি মূলত বি -29 এর মতো ছিল, তবে সস্তা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছিল।
৫ টিরও বেশি উত্পাদিত হয়েছিল, এমনকি সোভিয়েত পারমাণবিক বোমাও একই মডেল দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল।
ডর্নিয়ার ডিও -31; লম্ব পরিবহন জার্মান উদ্ভাবন
ডিও -31 হ’ল বিশ্বের একমাত্র ভিটিওএল (উল্লম্ব পরিস্থিতি এবং পরিবহন) পরিবহন বিমান। বিছানা এবং এর নাকের রুক্ষ উপস্থিতি খুব সুন্দর অনুভূতি নাও থাকতে পারে তবে এটি শক্তি এবং বোঝা বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
মাত্র দুটি উদাহরণ তৈরি করা হয়েছিল এবং আজ জার্মান যাদুঘরে রাখা হয়েছে।
সুখোই এসইউ -25; কুরুচিপূর্ণ পাখি ট্যাঙ্ক
এসইউ -25, “ফ্রোগফুট” নামেও পরিচিত, আমেরিকান এ -10 এর প্রতিক্রিয়া ছিল। 1980 এর দশকে ডিজাইন করা, আক্রমণাত্মক বিমানটি এখনও বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়।
যদিও এর চেহারাটি অপ্রীতিকর, এটি গ্রহণযোগ্য পরিসীমা, বাহ্যিক জ্বালানী বহনযোগ্যতা এবং উচ্চ প্রতিরোধের সহ স্থল সমর্থন যোদ্ধাদের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছে।