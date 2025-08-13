ইতিহাস আমাদের ফিয়েরেলো লা গার্ডিয়ার উত্থানের বিষয়ে যা বলে

আমাদের পিছনের পৃষ্ঠাগুলি
আগস্ট 12, 2025
জোহরান মমদানির প্রিয় মেয়র শু-ইন সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল না-যতক্ষণ না তিনি অনিবার্য হয়ে ওঠেন।
ফিয়েরেলো লা গার্ডিয়াকে যখন প্রথম মেয়র হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল, “বেশিরভাগ জ্ঞানী রাজনৈতিক ভাববাদীরা সর্বশক্তিমান তামানি মেশিনের দ্বারা তাঁর পরাজয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন,” আইনজীবী, মানবতাবাদী এবং দীর্ঘকালীন জাতি সংবাদদাতা পল ব্লানশার্ড ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে এই পৃষ্ঠাগুলিতে লিখেছিলেন। তবে নির্বাচনটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নিউ ইয়র্ক রাজনৈতিক উত্থানের মুখোমুখি হয়েছিল। “
প্রথম চিহ্নটি প্রাইমারিগুলিতে এসেছিল, যা “বিদ্রোহ নয় বরং ঘূর্ণিঝড়” সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে, সেই হতাশা-যুগের ঘূর্ণি লা গার্ডিয়াকে গ্রেসি ম্যানশনে পাঠাত-কেবল একটি ভিন্ন ধরণের উত্থান হিসাবে এই শরত্কালে জোহরান মামদানির ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে পারে।
তাহলে এখন হিসাবে, জাতি বিদ্রোহী প্রার্থী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, যদিও তিনি যে প্রতিবন্ধকতাগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন: “ইতালীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের এখনও দুর্দান্ত কুসংস্কার ছিল,” ব্লানশার্ড সতর্ক করেছিলেন যে সংবাদপত্রের ব্যারন উইলিয়াম র্যান্ডলফ হিয়ারস্ট নিয়মিত লা গার্ডিয়াকে “কমিউনিজমের ছোট্ট লাল ফুল” হিসাবে আক্রমণ করেছিলেন। আর নির্বাচিত হলে? ব্লানশার্ড সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে লা গার্ডিয়াকে “এখন তার সাফল্যের জন্য কাজ করা বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উপাদানকে একত্রিত করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে,” ব্লানশার্ড সতর্ক করেছিলেন – এলএ গার্ডিয়াকে শহরের শক্তিশালী ব্যবসায়িক অভিজাতদের সাথে যে কোনও আপস করতে পারে এমন কোনও “সমাজতান্ত্রিক” সম্ভবত জিজ্ঞাসা করতে পারে না।
ব্লানশার্ড ভেবেছিলেন উভয় পক্ষের ভুল আছে। তিনি লিখেছিলেন, “লাগার্ডিয়ার যে কোনও সংস্থার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,” তিনি লিখেছেন, “এই প্রচারে তিনি যে স্পষ্টভাবে কথা বলেছেন…। (i) টি রাজনীতিতে যতটা নিশ্চিত হতে পারে বলে মনে হয় যে তাকে সিটি হলে প্রেরণ করা হলে তিনি অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে নিউইয়র্কের মেয়রের বিশাল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।”
ব্লানশার্ড স্বীকার করেছেন যে লা গার্ডিয়া যা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে তার সীমাবদ্ধতা ছিল। একটি “সামাজিক বিপ্লব” আগত হবে না: “আমাদের রাজ্য এবং ফেডারেল সরকারগুলির কাঠামোর মধ্যে একজন ভাল মেয়র কী অর্জন করতে পারে? তিনি যদি সমাজতান্ত্রিক হন তবে তিনি না পারলেও … রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং আলবানির মালিকানা ছাড়াই জনগণের মালিকানার দিকনির্দেশনা না থাকলেও তার নিজের বাসস্থানগুলি পরিচালনা করতে পারে না, এর মালিকানা রয়েছে। আলবানি। “
তবুও, লা গার্ডিয়ার নির্বাচন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবে। “দূরপাল্লার দৃষ্টিকোণ থেকে,” ব্ল্যানশার্ড উপসংহারে বলেছিলেন, লা গার্ডিয়ার নির্বাচন কেবল “বুদ্ধিমানভাবে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করার জন্য একটি শহরের সক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বিশ্বাসকেই উত্সাহিত করতে পারে না,” এমনকি এটিকে “নাগরিক পুনর্গঠনের জন্য একটি বিশাল পরীক্ষাগার…।
বর্তমান সমস্যা
এটি এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা আশ্চর্যজনকভাবে প্রেসিডেন্ট প্রমাণিত করবে। রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা, লা গার্ডিয়া একটিতে সহায়তা করতে সহায়তা করেছিল বিস্তৃত গণপূর্ত এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যুগ এটি মূলত নিউ ইয়র্ককে পুনরায় আকার দিয়েছে। (ব্লানশার্ড নিজেই লা গার্ডিয়ার অধীনে নগরীর তদন্ত ও অ্যাকাউন্ট বিভাগের প্রধান হয়ে যাবেন, এটি এমন একটি অবস্থান যা তিনি দুর্নীতি নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।)
অবশ্যই, লা গার্ডিয়ার বিপরীতে, একজন মেয়র মামদানি হোয়াইট হাউসে কোনও মিত্র খুঁজে পাবেন না, কমপক্ষে খুব শীঘ্রই কোনও সময় নয়। তবে এটি ছোট ফুলের জন্য তাঁর প্রশংসা কমিয়ে দেয়নি। যখন নিউ ইয়র্কের সেরা মেয়রের নাম বলতে বলা হয়, আমি গার্ডকে বেছে নিয়েছি।
