ইতিহাস তৈরির জন্য 5 টি যুদ্ধ

জিপিটি -5 চ্যালেঞ্জের নতুন নায়ক হয়ে ওঠে যা এআইকে পোকেমন প্রথম প্রজন্মের বিরুদ্ধে রাখে
ওপেনাই জিপিটি -5 উপস্থাপন করার এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, এটি আজ অবধি এটির সবচেয়ে উন্নত এআই মডেল এবং একই সময়ে, নতুন বেস যা চ্যাটজিপিটিকে খাওয়ায়। ব্যবহারকারী এবং বিশেষজ্ঞদের অভ্যর্থনা থাকা সত্ত্বেও – অনেকেই ইঙ্গিত করে যে এটি অন্যান্য আগের মডেলের মতো বড় কোনও লিপকে উপস্থাপন করে না – মডেলটির জনপ্রিয়তা ওপেনএকে একটি সুবিধাজনক হাইলাইটে রেখেছিল।
আশ্চর্যের বিষয় হল, সংস্থাটি ইতিমধ্যে একই পরীক্ষাটি করেছে এমন অন্যান্য সংস্থাগুলির পদক্ষেপে অনুসরণ করতে এই মনোযোগের সুযোগ নিয়েছে: পোকেমন খেলতে একটি এআই রাখুন।
কয়েক মাস আগে, নৃতাত্ত্বিক বরফটি ভেঙেছিল যখন ক্লড গেম বয়ের পোকেমন শিরোনামের সাথে তার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলেন। তার মডেলটির উত্থান -পতন দেখার পরে, গুগলই এআই অভিনীত একটি নতুন পোকেমন গেমপ্লে দিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল। তবে এবার এটি নিজেই ওপেনাই ছিল যে, একটি প্রকাশনার মাধ্যমে আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতেনিশ্চিত করেছেন যে জিপিটি -5 পোকামনের সাথে তার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এআইয়ের নতুন মডেল হবে।
জিপিটি -5 কীভাবে পোকেমন নিয়ে বের হচ্ছে?
এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য হ’ল প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে কম সময়ে পোকেমন লিগকে পরাজিত করা, এটি এমন একটি কাজ যা পূরণ হতে চলেছে। মাত্র এক সপ্তাহের বেশি গেমের পরে, ওপেনাইয়ের এআই ইতিমধ্যে ভিক্টোরি রোডে রয়েছে, যার অর্থ এটি ইতিমধ্যে জিমের সমস্ত চিহ্ন জিতেছে এবং চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটি কাটিয়ে উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির সাথে সম্পর্কিত উন্নতি করেছেন, কারণ এবার তার জন্য কেবল 3,985 ইন্টারঅ্যাকশন প্রয়োজন …
