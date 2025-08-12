ইনফোনভিট: আপনার ক্রেডিট অনুরোধ করার মূল পদক্ষেপ

মেক্সিকোয় অনেক শ্রমিকের জন্য, ন্যাশনাল হাউজিং ফান্ড ফর ওয়ার্কার্স (ইনফোনাভিট) এর ক্রেডিট তাদের প্রথম বাড়ি অর্জনের সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। যাইহোক, এটি অনুরোধ করার আগে, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ এটি কীভাবে কাজ করে, কোন প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয় এবং কোন বিকল্প বিদ্যমান এটির সর্বাধিক উপার্জন করতে।
প্রিক্যালিফিকেশন প্রক্রিয়া কী?
একটি ইনফোনভিট loan ণ অ্যাক্সেস করার প্রথম পদক্ষেপটি হ’ল প্রিক্যালিফিকেশনএমন একটি প্রক্রিয়া যা আপনি মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারেন “আমার ইনফোনভিট অ্যাকাউন্ট”।
এই মূল্যায়ন চলাকালীন, বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা করা হয়, যেমন আপনার বয়স, বেতন, হাউজিং সাব -ফেন্সে সঞ্চয়, সপ্তাহগুলি উদ্ধৃত, আপনার ইতিহাস ব্যুরো অফ ক্রেডিট এবং আপনার নিয়োগকর্তার সাথে সম্পর্কিত কিছু সূচক।
বর্তমানে, টি 1000 স্কোর আপনি যে সর্বোচ্চ credit ণ পেতে পারেন তার শতাংশ নির্ধারণ করে। আপনার স্কোর যত বেশি হবে, loan ণের শর্তগুলি তত ভাল হবেসুতরাং এটি প্রয়োজনীয় আপনার অবদান এবং আপনার credit ণের ইতিহাস আপ টু ডেট রাখুন।
Credit ণ, পরিমাণ এবং সময়সীমার ধরণগুলি কী কী?
আপনার স্কোরের উপর নির্ভর করে ইনফোনভিট ২.৮৮ মিলিয়ন পেসো পর্যন্ত ক্রেডিট দিতে পারে, যা আপনার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করে গণনা করা হয় বয়স, বেতন, সঞ্চিত সঞ্চয় এবং আপনি যে ধরণের অর্থায়ন চয়ন করেন। অর্থ প্রদানের সময়সীমা পৌঁছতে পারে 30 বছর, যতক্ষণ না আপনার বয়স এই শব্দটি পুরুষদের জন্য 70 বছরের বেশি এবং মহিলাদের জন্য 75 বছরের বেশি হয় না।
ইনফোনভিট বিভিন্ন বন্ধকী ক্রেডিট বিকল্পগুলি সরবরাহ করে, যেমন আপনার প্রয়োজনের সাথে অভিযোজিত, যেমন কোনও বাড়ির ক্রয়, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা মেরামত, এমনকি স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করার জন্য কোনও জমি অধিগ্রহণ।
আপনার ক্রেডিট অনুরোধ করার পদক্ষেপ
আপনার ক্রেডিট অ্যাপ্লিকেশনটি সঠিকভাবে করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:
- আপনার প্রিক্যালিফিকেশন পরীক্ষা করুন: আপনার স্কোর, আপনি যে আনুমানিক পরিমাণটি পেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি জানতে “আমার ইনফোনভিট অ্যাকাউন্ট” প্রবেশ করান।
- বাধ্যতামূলক কোর্সটি সম্পাদন করুন: অনলাইন কোর্সটি সম্পূর্ণ করুন “আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে আরও জানুন” এবং দৃ const ়তা বজায় রাখুন।
- ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করুন: আপনার জন্ম শংসাপত্র, বর্তমান অফিসিয়াল পরিচয়, কার্প, সিএলএবি সহ ব্যাংক প্রুফ এবং কোর্সের প্রমাণ প্রস্তুত করুন।
- আপনার ক্রেডিট মোডালিটি চয়ন করুন: আপনার যদি অতিরিক্ত পরিমাণের প্রয়োজন হয় তবে traditional তিহ্যবাহী ক্রেডিট, মোট ইনফোনাভিট বা ব্যাংকগুলির সাথে মিলিত স্কিমগুলির মতো বিকল্পগুলির মধ্যে চয়ন করুন।
- বাইন্ডিং অফারটি গ্রহণ করুন: অফারে স্বাক্ষর করে এবং “আমার অ্যাকাউন্ট” এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে ক্রেডিট আনুষ্ঠানিক করার জন্য নোটারিতে যান।
যদি মঞ্জুর করা পরিমাণটি আপনার পছন্দসই সম্পত্তিটির মোট ব্যয়টি কাটাতে যথেষ্ট না হয় তবে আপনি “কোফিনাভিট” বা “ইনফোনাভিট + ব্যাংকিং ক্রেডিট” এর মতো প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে একটি ব্যাংক loan ণের সাথে ইনফোনাভিট ক্রেডিটকে একত্রিত করতে পারেন, যা আপনাকে উপলব্ধ বাজেট বাড়ানোর অনুমতি দেবে।
আপনার স্কোর উন্নত করার টিপস
আপনি যদি অনুকূল ইনফোনভিট loan ণ পাওয়ার সম্ভাবনাগুলি সর্বাধিক করতে চান তবে আপনার স্কোরটি উন্নত করার জন্য এখানে কিছু সুপারিশ রয়েছে:
- বিমেস্টারের সময় বাধা ছাড়াই আপনার অবদানগুলি একদিন রাখুন।
- সর্বাধিক credit ণের উচ্চতর শতাংশ অ্যাক্সেস করতে আপনার ক্রেডিট ব্যুরোর পরামর্শকে অনুমোদন দিন।
- যখনই সম্ভব সম্ভব হাউজিং সাব -অ্যাকাউন্টে আপনার সঞ্চয় বাড়ান।
- আপনার নিয়োগকর্তা অবদানের সাথে সচেতন এবং উদ্ধৃতি ছাড়া কোনও পিরিয়ড নেই তা নিশ্চিত করুন।
