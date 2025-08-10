ইনসাইডাররা বলেছেন – রাষ্ট্রপতি মুলস আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ট্রাম্পের দূত ‘ভুল বোঝাবুঝি’ পুতিনের দাবিগুলি ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার দাবি

মধ্য প্রাচ্যের মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করার জন্য ভ্লাদিমির পুতিনের শর্তাবলীর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন, কারণ তিনি একটি নতুন প্রতিবেদনে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে মুখোমুখি হওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন।
বুধবার, উইটকফ ক্রেমলিনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে প্রায় তিন ঘন্টা কথা বলেছিলেন, তারপরে ট্রাম্প ‘দুর্দান্ত অগ্রগতি’ করার জন্য তাঁর আলোচককে প্রশংসা করেছিলেন।
তবে, একটি প্রতিবেদন থেকে বিল্ডএকটি জার্মান আউটলেট, পরামর্শ দিয়েছিল যে উইটকফ এই ধারণার অধীনে ছিলেন যে পুতিন যখন খেরসন এবং জাপোরিজিয়ার কাছ থেকে ‘শান্তিপূর্ণ প্রত্যাহার’ করার দাবি করেছিলেন, তখন তার অর্থ হ’ল তিনি চেয়েছিলেন যে রাশিয়ান সৈন্যরা প্রত্যাহার করতে পারে।
তবে অভ্যন্তরীণদের মতে, পুতিনের অর্থ হ’ল তিনি চেয়েছিলেন যে ইউক্রেনীয় বাহিনী এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি ছেড়ে দেবে।
ইউক্রেনীয় এক কর্মকর্তা বিল্ডকে বলেছেন, ‘উইটকফ তিনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন তা জানেন না।’
রাশিয়া এখনও ডোনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিজিয়া, খেরসন এবং ক্রিমিয়ার ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের দাবিতে উড়িয়ে দিচ্ছে না বলে জানা গেছে।
ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে শুক্রবার, ১৫ ই আগস্ট সেট করার সাথে সাথে এটি এসেছে, যেদিন তিনি এবং পুতিন আলাস্কায় বৈঠক করবেন সেদিন যুদ্ধের একটি আলোচ্য বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্য, যা সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রসারিত হয়েছে।
ট্রাম্প ঘোষণার আগে সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটি জটিল, সহজ কিছু নয়।’ ‘এটি খুব জটিল তবে আমরা কিছুটা ফিরে যাব এবং আমরা কিছুটা স্যুইচ করতে যাচ্ছি।’
একটি নতুন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে মধ্য প্রাচ্যের মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্দেশ্যকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। উইটকফ বিশ্বাস করেছিলেন যে পুতিন রাশিয়ান বাহিনীকে পিছনে টানতে আদেশ করতে রাজি ছিলেন, যখন বিপরীতটি সত্য ছিল, বিল্ড জানিয়েছে
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প 15 আগস্ট শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে বলে এটি আসে
যেদিন ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এবং পুতিন বৈঠক করবেন, সেদিন খেরসনের একটি বেসামরিক বাসে রাশিয়ান ধর্মঘটে দু’জন নিহত হয়েছিল এবং একটি গাড়িতে রাশিয়ান এফপিভি ড্রোন ধর্মঘটে আরও দু’জন নিহত হয়েছেন।
ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি সতর্ক করেছিলেন যে ‘ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্তগুলি’ এই অঞ্চলে শান্তি আনবে না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন: ‘আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। তারা কিছুই অর্জন করবে না।
‘ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।’
তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেন ‘সত্যিকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত যা শান্তি আনতে পারে’ তবে বলেছিলেন যে এটি বিশদ না দিয়ে ‘মর্যাদাপূর্ণ শান্তি’ হওয়া উচিত।
জেলেনস্কির মন্তব্য অনুসরণ করে, এখন এটি প্রকাশিত হয়েছে যে হোয়াইট হাউস তাকে আলাস্কায় আমন্ত্রণ জানানোর কথা বিবেচনা করছে।
একজন প্রবীণ মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন এনবিসি নিউজ জেলেনস্কিকে একটি আমন্ত্রণটি ‘আলোচনা করা হচ্ছে’।
তার উপস্থিতি চূড়ান্ত করা হয়নি, তবে তাঁর প্রদর্শিত হওয়ার সম্ভাবনা ‘একেবারে’ সম্ভব, এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিকে আলাস্কার বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, একজন প্রবীণ মার্কিন অফিকাল জানিয়েছেন
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন, প্রায়শই গত বছর প্রচারের পথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচিত হলে তিনি তার রাষ্ট্রপতির প্রথম দিনেই এই দ্বন্দ্বটি শেষ করবেন
‘রাষ্ট্রপতি উভয় নেতার সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে উন্মুক্ত রয়েছেন। এই মুহুর্তে, হোয়াইট হাউস রাষ্ট্রপতি পুতিনের অনুরোধ করা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করছে, হোয়াইট হাউস এনবিসিকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন, প্রায়শই গত বছর প্রচারের পথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচিত হলে তার রাষ্ট্রপতির প্রথম দিনেই তিনি এই সংঘাতের অবসান ঘটিবেন।
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের হতাশা বেড়েছে যেহেতু কয়েক মাস ধরে তার দ্বিতীয় মেয়াদে লড়াই হয়েছে।
জুলাইয়ের শেষের দিকে, তিনি রাশিয়ার দিকে উত্তাপটি চালু করতে শুরু করে বলেছিলেন যে তিনি দেশটিকে ইউক্রেনের সাথে শান্তি আলোচনা পুনরায় চালু করতে 10 বা 12 দিন দিচ্ছেন।
যদি এটি পূরণ না করা হয়, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সাথে আঘাত করতে প্রস্তুত ছিলেন।
মূলত, ট্রাম্প পুতিনকে ৫০ দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন এবং ইউক্রেনের সাথে শত্রুতা না শেষ হলে রাশিয়ার উপর কঠোর অর্থনৈতিক জরিমানা আনার হুমকি দিয়েছিলেন। এটি পুতিনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে একটি লক্ষ্য তারিখের অর্থ ছিল।