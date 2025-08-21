বুধবারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক জায়ান্টরা চুপচাপ রুকি কোয়ার্টারব্যাক জ্যাকসন ডার্টকে নিয়মিত মরসুমের স্ন্যাপ নিতে প্রস্তুত পাচ্ছে যাতে সে সেপ্টেম্বরে ক্লাবের স্টার্টার হিসাবে রাসেল উইলসনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে।
বৃহস্পতিবার, অ্যাথলেটিকের এবং দুগ্গান এই গুজবটি খণ্ডন করে, জায়ান্ট ভক্তদের আশা পিষে যারা ডার্টকে তাদের কিউবি 1 হয়ে উঠতে চায় নিউ ইয়র্কের সপ্তাহের 2 খেলায় খুব শীঘ্রই তাদের কিউবি 1 হয়ে উঠবে 14 সেপ্টেম্বর ডালাস কাউবয়।
ডুগান লিখেছেন, “যদি পরিকল্পনা অনুসারে সব কিছু যায় তবে নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রাতের পূর্বসূরী সমাপ্তি হবে জ্যাকসন ডার্টের দীর্ঘ সময়ের জন্য শেষ গেম অ্যাকশন,” ডুগান লিখেছেন। “নিউইয়র্ক জায়ান্টরা চায় যে তাদের ছদ্মবেশী কোয়ার্টারব্যাক পর্দার আড়ালে বিকাশ লাভ করবে এবং অভিজ্ঞ রাসেল উইলসন এই মৌসুমে উন্নত রোস্টারকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।”
দুগানের আপডেট খুব কমই অবাক হয়। 2025 এনএফএল খসড়ার উদ্বোধনী রাত থেকেই জায়ান্টস প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবল এবং জেনারেল ম্যানেজার জো শোয়েন পরিষ্কার হয়েছে তারা চায় যে ডার্ট উইলসনের কাছ থেকে শেখার সময় অব্যবহৃত ব্যাকআপ হিসাবে তার ছদ্মবেশী বছরটি ব্যয় করবে।
পরে ডার্ট ছুটে গেল একটি টাচডাউন জন্য এবং জায়ান্টসের 31-12 প্রিসন জয়ের সাথে স্কোর সহ 137 গজের জন্য 14-অফ -16 পাসের প্রচেষ্টা সম্পন্ন হয়েছে নিউ ইয়র্ক জেটস চালু শনিবার, ডাবল পুনরাবৃত্তি এটি “রাশ আমাদের স্টার্টার এবং আমরা জ্যাকসনকে বিকাশ করতে চলেছি।”
দুগ্গান যোগ করেছেন যে “এটি এখনও পরিষ্কার নয় যে ডার্ট যখন 2 নং কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে পরিবেশন করবে যখন জায়ান্টরা ভ্রমণ করেন” তাদের সপ্তাহের 1 ম্যাচআপের জন্য তাদের সপ্তাহের 1 ম্যাচআপের জন্য ওয়াশিংটন কমান্ডার এই সপ্তাহের শুরুর দিকে 7 সেপ্টেম্বর, জায়ান্টস সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ব্র্যান্ডন ব্রাউন জোর দেওয়া ক্লাবটির খুব শীঘ্রই যে কোনও সময় ব্যাকআপ জামেস উইনস্টনকে ট্রেডিংয়ের কোনও ইচ্ছা নেই।
“জায়ান্টরা ডার্টের প্রথম ছাপ দেখে উচ্ছ্বসিত, তবে তারা উইলসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে,” ডুগান আরও বলেছিলেন। “14 তম বছরের অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের প্রভাব সংস্থার প্রতিটি কোণ দ্বারা প্রশংসিত।”
অবশ্যই, উইলসনের “অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব” সম্ভবত 36 বছর বয়সী তার প্রাক্তন আত্মার শেলের মতো লাগলে খুব বেশি অর্থ হবে না। এটি বলেছিল, মনে হচ্ছে এটি সম্ভব যে ডার্টটি জায়ান্টসের হোম ওপেনারের বিরুদ্ধে উইনস্টনের প্রাথমিক ব্যাকআপ হতে পারে কানসাস সিটি চিফস 21 সেপ্টেম্বর যদি ড্যাবোল উইলসনকে বেঞ্চ করে দেয়।