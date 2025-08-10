ইনসাইডার প্রকাশ করে যে ডলফিন্সের জেলেন ওয়াডল কেন বনাম বিয়ার্স খেলেনি

রবিবার সোলজার ফিল্ডে শিকাগো বিয়ার্স খেললে মিয়ামি ডলফিনগুলি প্রশস্ত রিসিভার টায়ারিক হিল এবং জেলেন ওয়াডল ছাড়াই ছিল।
হিল অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, কারণ প্রবীণ একজন তির্যক আঘাতের সাথে কাজ করছেন। যাইহোক, এটি পরিষ্কার ছিল না যে কেন ওয়াডল প্রধান কোচ মাইক ম্যাকডানিয়েলের সাথে পোস্টগেম নিউজ কনফারেন্স না হওয়া পর্যন্ত ডলফিনের প্রথম প্রিসন খেলাটি মিস করেছিলেন।
মিয়ামি হেরাল্ডের ওমর কেলি প্রতি, শুক্রবার অনুষ্ঠিত বিয়ার্স-ডলফিনদের যৌথ অনুশীলনের সময় ওয়াডল একটি আঘাত পেয়েছিলেন।
“শুক্রবারের যৌথ অনুশীলনে বিয়ার্সের বিপক্ষে যে আঘাতটি নিয়েছিলেন তা থেকে ডলফিনের রিসিভার জেলেন ওয়াডল আঘাত পেয়েছিলেন,” কেলি এক্স -এ পোস্ট করেছেন। “এ কারণেই তিনি আজ খেলেননি।”