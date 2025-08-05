ইনসাইডার বলেছেন যে এই দুদক প্রোগ্রামটি 2025 মরসুমে যেতে আন্ডাররেটেড রয়েছে

যেহেতু তারা 2019-20 জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় এলএসইউর কাছে হেরেছে, তাই ক্লেমসন টাইগাররা শিরোনাম খেলায় ফিরে তাদের পথ ধরে নখর দেওয়ার চেষ্টা করছে।
প্রকৃতপক্ষে, দু’বার তারা তখন থেকেই কলেজ ফুটবল প্লে অফে পৌঁছেছিল ওহাইও স্টেট (২০২০-২১) এবং টেক্সাস (২০২৪-২৫) এর কাছে লোকসান হয়েছে, যা প্রধান কোচ ডাবো সুইনির অধীনে দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের অভ্যস্ত নয়।
টাইগাররা সোমবারের কোচ জরিপে No. নম্বরে স্থান পেয়েছিল এবং তাদের টেক্সাস, ওহিও স্টেট, পেন স্টেট, জর্জিয়া এবং নটরডেমের পিছনে ফেলেছে। ইএসপিএন কলেজ ফুটবল ইনসাইডার হিদার ডিনিচ মঙ্গলবার সকালে ইএসপিএন -এর “গেট আপ” এ ছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ক্লেমসন 2025 মৌসুমে প্রবেশের আন্ডাররেটেড।
“ক্লেমসন আন্ডাররেটেড। আমরা কেন ক্লেমসন টাইগারস এবং ডাবো সুইনি সম্পর্কে বেশি কথা বলছি না? কলেজ ফুটবল প্লে অফে জাতীয় প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসার এবং গভীর রান করার জন্য এই বছর তাদের কাছে সমস্ত টুকরো রয়েছে,” ডিনিচ বলেছিলেন। “আপনি ক্যাড ক্লুবনিকের দিকে তাকান, তাদের কোয়ার্টারব্যাক, তিনি জর্ডান রিডের প্রথম নম্বর পিক সর্বশেষ 2026 মক খসড়া। এবং তিনি দেশের অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক লাইন পেয়েছেন, এটি নিক্ষেপ করার জন্য একাধিক রিসিভার। এটি এমন একটি দল যা এই পূর্বসূরীকে আরও ক্রেডিট পাওয়া উচিত “”