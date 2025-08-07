You are Here
ইনসাইডার শেদার স্যান্ডার্স সম্পর্কিত ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ প্রত্যাখ্যান করে
News

ইনসাইডার শেদার স্যান্ডার্স সম্পর্কিত ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ প্রত্যাখ্যান করে

ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনরা স্প্রিংটাইম ওয়ার্কআউটগুলির পর থেকে এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে শেডার স্যান্ডার্স তাদের চতুর্থ-পছন্দ বিকল্প কোয়ার্টারব্যাকে

যে নেতৃত্ব দিয়েছে কিছু বহিরাগত দলটিকে “নাশকতা” করার অভিযোগ তুলে পঞ্চম রাউন্ডের খসড়াটি প্রারম্ভিক চাকরি জয়ের সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের জন্য, ব্রাউনস ইনসাইডার জেসন লয়েড অ্যাথলেটিক স্যান্ডার্স সম্পর্কিত আখ্যানকে সম্বোধন করেছিলেন যা প্রশিক্ষণ শিবির জুড়ে দল জুড়ে রয়েছে।

লয়েড লিখেছেন, “শেদার স্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নেই।” “ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনরা তার কেরিয়ার নষ্ট করতে বা তাকে ব্যর্থ করার জন্য প্রস্তুত করার বাইরে নেই। ব্রাউনরা কেবল তাকে পঞ্চম রাউন্ডের রুকি এবং তাদের গভীরতার চার্টে চতুর্থ কোয়ার্টারব্যাকের মতো আচরণ করছে। এর চেয়ে বেশি কিছুই নয়, এর চেয়ে কম কিছুই নয়।”

2025 তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক ডিলন গ্যাব্রিয়েল অফসিসন প্রোগ্রামের স্বেচ্ছাসেবী অংশের পর থেকে গভীরতার চার্টে স্যান্ডার্সের উপরে ছিলেন, যদিও অনেক এনএফএল বিশ্লেষক গ্যাব্রিয়েলকে এপ্রিলে তৃতীয় দিনের নির্বাচন হিসাবে দেখেছে। ভক্তরা যখন এই গত বসন্তে স্যান্ডার্সকে প্রথম রাউন্ডের প্রতিভা হিসাবে দেখেছিলেন, তবে পরে দাবি করা হয়েছে যে তার পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা কিছু দলকে ভুল উপায়ে ঘষে।

স্যান্ডার্স পরিবেশন করবে ব্রাউনরা এই আসন্ন শুক্রবার রাতে ক্যারোলিনা প্যান্থার্সে তাদের পূর্বসূরী ওপেনারের জন্য কোয়ার্টারব্যাক শুরু করার সাথে সাথে কেবল গ্যাব্রিয়েল এবং অনুমান করা ব্যাকআপ কেনি পিকেট সম্প্রতি হ্যামস্ট্রিংয়ের আঘাতের কারণে ধীর হয়ে গিয়েছিল। স্যান্ডার্স ক্যারোলিনার ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে যেভাবে খেলেন তা নির্বিশেষে, মনে হয় এই মাসে কিউবি 1 গিগের জন্য প্রবীণ জো ফ্ল্যাঙ্কোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনও সম্ভাবনা তার নেই বলে মনে হয়।

লয়েড আরও বলেছিলেন, “ব্রাউনরা একরকমভাবে স্যান্ডার্সকে নাশকতা করছে এই ধারণাটি অযৌক্তিক।” “… তবে ব্রাউনরা আপনাকে খুব স্পষ্টভাবে বলেছিল যে তারা বিশ্বাস করে না যে তারা যখন খসড়াটিতে দ্বিতীয় বাছাই করে তার উপর দিয়ে গিয়েছিল তখন তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাক হওয়ার যোগ্য ছিল। এবং তারপরে পঞ্চম বাছাই করে। এবং তারপরে দ্বিতীয় রাউন্ডে আরও দু’বার, তৃতীয় স্থানে দু’বার এবং একবার চতুর্থ স্থানে ফিরে আসার আগে তাকে প্রথমবারের দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে যদি তিনি মনে করেন যে ব্রাউনরা প্রথমদিকে একটি ফ্র্যাঞ্চফিজের নেতৃত্ব দিতেন, তবে তারা একটি ফ্র্যাঞ্চফিজের নেতৃত্ব দিতেন।”

জুলাইয়ের শেষের দিকে, ব্রাউনসের মালিক জিমি হাসলাম এটি জানা তিনি “একেবারে” দেখতে চান যে উভয় রুকি সিগন্যাল-কলাররা যদি আসন্ন মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে ক্লিভল্যান্ডের হারানো রেকর্ড থাকে তবে অর্থবহ গেমসে স্ন্যাপ নিতে পারে।

এটি বলেছিল, ফ্যানডুয়েল স্পোর্টসবুক বৃহস্পতিবার সকালে on সেপ্টেম্বর সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে ব্রাউনসের সপ্তাহের প্রথম ম্যাচআপ শুরু করার জন্য ফ্ল্যাকোকে -২65৫ বাজি পছন্দ হিসাবে তালিকাভুক্ত করে চলেছে। তুলনা করার জন্য, স্যান্ডার্স ছিল +2500 প্রতিকূল।

এই জাতীয় তথ্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে দেখায় যে ব্রাউনসের প্রধান কোচ কেভিন স্টেফানস্কি এই শরত্কালে স্যান্ডার্স খেলতে ছুটে যাবেন না, ভক্ত এবং জাতীয় মিডিয়া সদস্যদের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলতে চান তা নির্বিশেষে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts