ইনসান স্ট্যাটটি দেখায় যে স্কটি শেফলার কতটা প্রভাবশালী

আপনি যদি জানতে চান যে এই মৌসুমে স্কটি শেফলার কতটা প্রভাবশালী ছিলেন, তবে 2025 রাইডার কাপের জন্য মার্কিন দলের র্যাঙ্কিংয়ের চেয়ে আর দেখার দরকার নেই।
শ্যাফলার রবিবার আরও একটি গল্ফ টুর্নামেন্ট জিতেছে, এবার মেরিল্যান্ডের ওউিংস মিলসের ক্যাভস ভ্যালি গল্ফ ক্লাবের বিএমডাব্লু চ্যাম্পিয়নশিপ। ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ফেডেক্স কাপ স্ট্যান্ডিংয়ে বিশ্বের প্রথম নম্বর গল্ফার তার নেতৃত্ব প্রসারিত করেছিলেন, যেখানে তিনি ভারী অনুগ্রহ করবেন।
রাইডার কাপ র্যাঙ্কিংয়ে শেফলারের নেতৃত্বও বাড়েছিল। স্ট্যান্ডিংগুলি নির্ধারণ করে যে কোন ছয়জন খেলোয়াড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে 2025 ইউএস রাইডার কাপ দল তৈরি করে। খেলোয়াড়রা ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে ইভেন্টগুলিতে কাট করে পয়েন্ট অর্জন করেছে। শেফলার তালিকার শীর্ষে থাকা খুব কমই অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়, তবে তার এবং পরবর্তী সেরা গল্ফারের মধ্যে ব্যবধানটি সত্যই উল্লেখযোগ্য।
রবিবার শেফলারের জয়ের পরে, এখন তার 37,181 পয়েন্ট রয়েছে মার্কিন দল র্যাঙ্কিং। জেজে স্পুন 14,852 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।