ইনসেনডারি এবং সাইকিয়াট্রি | মতামত

একবার আমি সেররা ডোওর থেকে আসা একটি ছেলে পর্যবেক্ষণ করেছি যিনি আমাকে দমকলকর্মীদের গাড়ি এবং অ্যাভোস এবং হেলিকপ্টারগুলির গুটিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ব্যালে একটি টোবলাইট শিখার উপরে একটি ব্যালেটে জীবন্ত চাকা দেখে আনন্দের কথা স্বীকার করেছিলেন। এই গোপনীয়তা শিশুসুলভ হিসাবে মহাকাব্য হিসাবে একটি বিবরণ দ্বারা মশলাদার ছিল। সেই পর্বতমালায় যেখানে কিছুই ঘটে না, সাইরেন এবং টেলিভিশন প্রতিবেদনগুলি প্রদর্শিত হয়। কি মসৃণ উত্তেজনা!
মন বোঝার জন্য অপরাধ বোঝার মানবতাবাদী বিবর্তন অপরাধের দুটি দৃষ্টিভঙ্গির একটি দ্বান্দ্বিককে প্রতিক্রিয়া জানায়: আইনী দিক এবং মানসিক রোগ। আইনটি আদর্শিক এবং যৌক্তিক হবে, দায়িত্ব এবং অপরাধবোধ pour ালবে; মনোচিকিত্সা নমনীয় হবে, মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলির বোঝার অনুপ্রবেশ করে।
১৮7676 সালে সিজারে লোমব্রোসোর আগে, “অপরাধী মানুষ” সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যখন আমাদের ১৮৫২ সালের দণ্ডবিধি তাঁর শিল্পে নিবন্ধিত হয়েছিল। 22º: “প্রয়োজনীয় বুদ্ধি এবং স্বাধীনতা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা অপরাধী হতে পারে।” সুতরাং, ফরাসী বিপ্লবের প্রায় 50 বছর পরে, মানসিকভাবে অসুস্থদের জন্য মর্যাদার একটি অনুমান পর্তুগালে এসেছিল। এটি স্মরণ করা হয় যে, কয়েক বছর আগে তিনি লিসবনের রিলহাফোলস হাসপাতাল পর্তুগালে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম ধর্মশালটি খুলেছিলেন, নামকরণ করা মিগুয়েল বোম্বারদা হাসপাতালটির নামকরণ করা হয়েছিল। পরে, 1886 সালের পেনাল কোডটি “আশ্রয়ে ক্রেজি অপরাধের” হাসপাতালে ভর্তির কথাও উল্লেখ করবে (আর্ট। 47) এবং একইভাবে, 1982 সালের বর্তমান দণ্ডবিধি (আর্ট। 91)।
মানসিক স্কিমগুলির প্রকাশগুলি আচরণের নিয়মগুলি নির্ধারণ করে। বায়োপসাইকোসোকিয়াল মডেল সমাজে মানুষকে, ঝুঁকির কারণগুলির বাহক, তবে সুরক্ষা কারণগুলিও বোঝে। স্পষ্টতই এই কারণে, এটি পরিবেশ, পরিবার, সামাজিক, ধর্মীয়, পেশাদার ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকান স্কুল অফ সাইকিয়াট্রি দ্বারা এই জাতীয় মডেলটি দ্রুত একীভূত হয়েছিল যা ১৯৮০ সালে, পাঁচটি ডায়াগনস্টিক অক্ষ অনুসারে মানসিক অসুস্থতা ধারণাটি তৈরি করবে, অর্থাৎ পাঁচটি দিক অনুসারে, সমস্ত আন্তঃসংযুক্ত, ক্লাসিক ডিএসএম-তৃতীয় in (মানসিক ব্যাধিগুলির ডায়াগনস্টিক এবং পরিসংখ্যানগত ম্যানুয়াল)। এই “বিপ্লবী” নামকরণটি অন্যান্য কনফিগারেশনের সাথে প্রতিলিপি বা অভিযোজিত হতে পারে যেমন কমরেবিডিটিস। তারপরে ক্লাসিকগুলি পাঁচটি অক্ষের কথা স্মরণ করুন: আই-প্রাথমিক মানসিক অসুস্থতা নিজেই; দ্বিতীয় – ব্যক্তিত্ব; গোয়েন্দা স্তর; III – “শারীরিক বা জৈব” রোগগুলি বলেছে; চতুর্থ – স্ট্রেস ফ্যাক্টর; ভি – ব্যক্তির বৈশ্বিক ক্রিয়াকলাপে স্কোর করুন।
ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি এর সুযোগে পরীক্ষিত বেশিরভাগ ইনকেনডেগুলি তাদের বুদ্ধিমত্তায় প্রভাবিত হয়, কোনটি ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা শর্ত করে। বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যাঘাত, মানসিক দুর্বলতা, অলিগোফ্রেনিয়া, মানসিক পশ্চাদপসরণ হ’ল বিভিন্ন সম্প্রদায় যা মূলত একই বোঝায়: দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার সাথে বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব, যার সর্বাধিক দৃশ্যমান উদাহরণগুলি যোগাযোগ করছে, সামাজিক ভূমিকা, কাজ, সুরক্ষা, অবসর সময়ে যত্ন নিচ্ছে। যেখানে আপনি যদি স্ব-সম্মান, নির্ভরতা, বিমূর্ত চিন্তাভাবনার জন্য অসুবিধাগুলি বুঝতে পারেন, তৃতীয় পক্ষের দ্বারা বিকৃত উপায়ে শোষণ বা প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি। অন্য কথায়, ফৌজদারি আইনের সাথে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে, এই জাতীয় ব্যক্তিদের স্ব -সংস্পর্শের পক্ষে পর্যাপ্ত বুদ্ধি নেই, তারা স্পষ্টতই ভুল থেকে অধিকার, মন্দের মঙ্গল, অবৈধের আইনী থেকে আলাদা করে না।
গোয়েন্দা পরীক্ষার স্তরে – এটি ওয়েইসের উদাহরণ, ওয়েচসলার প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধি স্কেল – প্রায় সকলেরই একটি গোয়েন্দা ভাগফল (আইকিউ) 70 এরও কম থাকে, যখন সাধারণ আইকিউ 90 থেকে 110 অবধি থাকে। একটি অনুমানের মধ্যে, বহির্মুখী থেকে, এটি গ্রহণযোগ্য যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি 100 জন ব্যক্তির জন্য কমপক্ষে একটি দুর্বল মানসিক থাকবে, এবং তাদের বেশিরভাগই (প্রায় 85%) বয়স্ক আলো হিসাবে বিবেচিত হয় – যা 50 এবং 69 -এর মধ্যে একটি আইকিউর সাথে সম্পর্কিত হবে – কম সাধারণ হ’ল মাঝারি ফ্যাড, যা 6 থেকে 9 বছর বয়সী শিশুদের সমতুল্য, 35 থেকে 49 এর মধ্যে আইকিউ সহ।
বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যাঘাতের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, এইভাবে সংশ্লেষিত: জেনেটিক, সংক্রমণ এবং টক্সিনগুলির প্রসবপূর্ব এক্সপোজার, অকালীনতা, আর্থসংস্কৃতিক কারণগুলি। পরবর্তীকালে, আমার উদ্বেগগুলি, একজন ডাক্তার হিসাবে এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে। 1992 সালে, “সাইকিয়াট্রি ইন এথিক্স” এর একটি খণ্ডে অবদানের জন্য, আমি দক্ষতার ক্ষেত্রে ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্টের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করার উপলক্ষটি পেয়েছিলাম। তাঁর সামনে তিনি কোনও রোগী নন, ডাক্তারের সম্পর্কের ভণ্ডামি বোধে, কারণ যা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা আইনী আইনী দক্ষতা যা এই আইনে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিল এমন অভিযোগযুক্ত অপরাধী। যাইহোক, বিশেষজ্ঞকে জীবনী সংক্রান্ত প্রসঙ্গে বিশ্বস্ততার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত নয়, প্রায়শই শৈশবকাল থেকেই তাকে পরীক্ষা করা ট্রমাজনিত জীবনের ঘটনাগুলির সমস্ত মিছিলের সাথে: পরিবার ও সমাজে অন্যের ইনসুরিয়ার শিকার, ট্রমা ভাণ্ডারটি সাধারণত একটি মর্মান্তিক সত্য। তাহলে, এটি হ’ল মনোচিকিত্সককে এটি বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য নিবেদিত উত্সর্গীকৃত যে কোনও ইস্যুতে সাড়া দেওয়ার পাশাপাশি ফৌজদারি আইনে রোগ নির্ণয়, অনর্থকতা এবং বিপজ্জনকতা সম্পর্কে মতামত জানাতে বলা হয়।
ক্লিনিকাল ইতিহাস এবং মানসিক পরীক্ষার জ্ঞান বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উত্থিত হয়, যেমন পরিবার এবং সামাজিক কর্মহীনতা, অর্থাৎ আশেপাশের পরিবেশের পরীক্ষা ও বাস করার বাইরে। আমরা যদি এই উদ্বেগগুলি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে হেজড ইনসেন্ডারিটির উদাহরণে প্রয়োগ করি তবে প্রশ্নগুলি সুস্পষ্ট বলে মনে হয় এবং তাদের ভয় না পাওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। সুতরাং, হাইপোথিসিস দ্বারা, এটি আশা করা যায় যে গ্রামীণ ও বন জগতের যে কোনও গ্রাম, আমরা 300 জন বাসিন্দাকে কল্পনা করি, তার সম্প্রদায়ের হোস্টেল, বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যাঘাতের কমপক্ষে তিনজন রোগী। এই ব্যক্তি কারা? আপনি কিভাবে আপনার দিন দখল করবেন? পরিবারের সদস্য কারা? ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আছে? তারা কি মৃগী বা মদ্যপানের মতো সম্পর্কিত রোগে ভুগছেন? আপনি কি কোনও বিশেষ স্কুল বা সহায়তা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন? গ্রামে বা কাউন্টিতে পুনর্বাসন বা সামাজিক পুনরায় সংহতকরণের কোনও প্রকল্প আছে কি? সমাজকর্মী কি নিয়মিত এই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন? তারা কি সম্প্রদায় দ্বারা লালিত হয়? অথবা, বিপরীতে, তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মাতাল, বাদ দেওয়া, আহত, শোষণ, লাঞ্ছিত, লাঞ্ছিত, মাতাল হয়? শেষে এবং তারের কাছে, কে এই লোকদের সমর্থন করে যাদের 6 থেকে 12 এর মধ্যে বাচ্চাদের মানসিক বয়স রয়েছে? এই সমস্ত প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হিসাবে এতটা উদ্বেগজনক বলে মনে হচ্ছে।
স্বর্গীয় সম্পর্কে, আমরা কখনই উপেক্ষা করতে পারি না যে মদ্যপান পর্তুগালের ঘন ঘন জ্ঞান প্যাথলজি। দীর্ঘ সময় থেকে আমরা অ্যালকোহলযুক্ত সার্কোস এবং অ্যালকোহল সেবনের প্রথম লাইনের প্রথম স্থানে রয়েছি হতে। এখন, এমন একজন ব্যক্তির কল্পনা করুন যিনি দুর্বল মানসিক হওয়া ছাড়াও অ্যালকোহলযুক্ত। এবং একই ব্যক্তি যদি মৃগী রোগ হয় তবে ছবিটি আরও বাড়িয়ে তুলতে? চেতনা অবস্থার সংকীর্ণতা (উদাহরণস্বরূপ, অবিচ্ছিন্নতা), উচ্ছ্বাস, আগুনের প্রতি মুগ্ধতা, নিষ্ক্রিয়তা, সাহস, আবেগমূলক আচরণগুলি অন্যের চোখে সামাজিকভাবে নিন্দনীয় আচরণ সরবরাহ করে, তবে যা তাদের জন্য অবৈধতা বা কিছু ভুল হিসাবে বিবেচিত হয় না, সুনির্দিষ্টভাবে সামাজিক নীতিগুলির অ -সমাহার দ্বারা।
এছাড়াও সিজোফ্রেনিক ইনকেনডেস হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। জনসংখ্যার 1% এর চেয়ে কিছুটা কমের সাথে সামঞ্জস্য করুন। এই সাইকোপ্যাথোলজি বাস্তবতার একটি রোগ, একটি মস্তিষ্কের স্নেহ যা কৈশোরে বা অল্প বয়স্কদের মধ্যে উত্থিত হয়। এই রোগীদের বিভ্রান্তি এবং হ্যালুসিনেশন রয়েছে। এটি হ’ল, তারা কেবল তারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশ্বাস করে যে তারা গুপ্তচর, চিত্রায়িত, একটি গোপন পুলিশ দ্বারা ছবি তোলা হয়েছে, স্যাটেলাইটদের দ্বারা আদেশ করা হয়েছে, ফোনে, ইন্টারনেটে ইত্যাদি ইত্যাদি বা তাদের কথা বলার ভয়েস শুনতে বা তাদের আদেশ দেয়। তাদের লোক বা দৃশ্যের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা কেবল তারা অনুভব করে। যদি কখনও কখনও বিভ্রান্তির বিষয়বস্তু আরও প্রযুক্তিগত হয় তবে অন্যদের মধ্যে এটি একটি রহস্যময়-ধর্মীয় আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে, মিশ্রণে ফেরেশতা বা রাক্ষসদের সাথে।
সাধারণত, চিকিত্সাবিহীন সিজোফ্রেনিকের মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলির জন্য কোনও সমালোচনা নেই এবং কোনও পাল্টা যুক্তি বা আগ্রাসনের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। তারা মনে করে যে তারা সমস্ত অন্তর্নিহিত সামাজিক ঝুঁকির সাথে অদম্য সত্যতার মালিক। এটি আশা করা উচিত যে এই রোগীদের কাছ থেকে উদ্ভট আচরণগুলি উদ্ভূত হতে পারে, বিশেষত যদি তারা যথাযথ ওষুধ গ্রহণ না করে। একটি নিয়ম হিসাবে, তারা সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত, তবে তাদের অনির্দেশ্যতা এবং শেষ বিপদের জন্য ভয় পেয়েছিল, যদিও এটি আজ জানা যায় যে তারা সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক নয়। এটি গ্রহণযোগ্য যে তারা এপিসোডিক্যালি ইনকেনডারি হতে পারে। ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি এর দক্ষতায় – যদিও এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় অনিবার্যতা খুব ঘন ঘন উপসংহার – তারা সাধারণত স্নেহের চিকিত্সার জন্য এবং আদালতের জন্য অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য প্রতিবেদনের সুপারিশগুলিতে থাকে।
অন্যান্য ইনকেনডিন রয়েছে যাদের বেস প্যাথলজি হ’ল একটি “চরিত্রের নিউরোসিস”, অর্থাৎ শৈশব থেকে বর্ণিত ব্যক্তিরা যেমন আক্রমণাত্মক, মিথ্যাবাদী, ব্যাধি, ইনডিসিপ্লাইন, একাধিক গল্প সহ ডিলিনিকোয়েন্সি: সাইকোপ্যাথ বা অসামাজিক। তারা প্রায়শই সমস্ত ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের ভোক্তা হয়। তারা “ইতিমধ্যে” এবং “আগোরা” এর রেকর্ডে কাজ করে, অধৈর্য, বিদ্রোহী, অসাধু, অ -সম্ভাব্য মহিমার একটি নির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ। অন্যদের কাছ থেকে তাদের সবচেয়ে তাত্ক্ষণিক চাহিদা পূরণের দাবি করে তারা কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, বার্লানস, চুরির সাথে জড়িত। তারা স্নেহের সাথে কারও সাথে যুক্ত নয়। প্রতিশোধ, প্রবণতা বা অন্য কারণে কোনও নিরর্থক কারণ দ্বারা, তারা প্ররোচিত হতে পারে। পুলিশ এবং কারাগারের স্থাপনাগুলি আমাদের ব্যাপকভাবে চেনে। পর্তুগালে এগুলি প্রায় সর্বদা বিচারিক সদর দফতরে অসম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়, যদিও হ্রাস হ্রাসের চিত্রটি খুব বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত, মূলত জেনেটিক মেজাজের দুর্বলতা বা সত্যের সংঘর্ষে নির্দিষ্ট কিছু প্রসঙ্গের কারণে।
অন্যান্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের প্যাথলজগুলি, যেমন মৃগী (মদ্যপানের সাথে সম্পর্কিত ব্যতীত), হতাশা, ডিমেনশিয়া, পাইরোম্যানিয়া, প্ররোচিত নিয়ন্ত্রণের ব্যাঘাত হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে (মানসিক বিলম্বের বাইরে), ইনকেনডে ব্যতিক্রমী। ঝুঁকিপূর্ণ অনুমানের মধ্যে, অনিয়ন্ত্রিত পাইরোমেনিয়াকস দিনে কাজ করে এবং দুষ্ট সাইকোপ্যাথগুলি রাতে কাজ করে। এগুলি, হ্যাঁ, অপরাধের অবৈধতা জেনে। আমন্ত্রণটি মনে রাখবেন যে প্রচুর আগুন রাতে শুরু হয়!
এই শতাব্দীর কাজগুলি ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে আমরা ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি এর সুযোগের জন্য যে উদ্দীপনা পেয়েছি তার প্রোফাইলের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলে মনে হচ্ছে: মানুষ, একক, নিম্ন শিক্ষা, দুর্বল গোয়েন্দা (লো আইকিউ), বেকার/মাঝে মাঝে কাজ, একটি অকার্যকর, অ্যালকোহলিক এবং অন্যান্য কমরবিডিটি থেকে যা একটি শিশুদের জন্য অপরাধের জন্য অপরাধ সংক্রমণের জন্য অপরাধ সংক্রমণের জন্য।
এটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে ঝাঁকুনির মধ্যে অনেক ভিজিল্যান্টকে অবাক করে দিতে পারে তবে অনিবার্যতা দক্ষতার ঘন ঘন উপসংহার। ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমা বা সীমানায় অপ্রয়োজনীয়তা হ্রাস (মনোযোগ সহ) উত্থিত হয়। স্বাধীনতা-বুদ্ধি-বিরোধী ট্রায়াডকে খোলামেলাভাবে প্রতিবন্ধী বলে মনে হচ্ছে। তবে, যদি এই উদ্দীপক আচরণগুলি পুনরাবৃত্তি হয় তবে আমি বিশ্বাস করি এটি মানসিক স্বাস্থ্য আইন সক্রিয় করা উচিত, লেই এন। 35/2023২১ শে জুলাই। কেবলমাত্র অনৈচ্ছিক হাসপাতালে ভর্তি (একসময় বাধ্যতামূলক হিসাবে মনোনীত) নিবন্ধগুলির জন্যই নয়, তবে তাদের জন্য যারা মানসিক স্বাস্থ্য, মনস্তাত্ত্বিক পুনর্বাসন, আবাসিক কাঠামো, দিন কেন্দ্র এবং পেশাদার পুনর্নির্মাণের সুরক্ষা এবং প্রচারের পক্ষে ছিলেন তাদের পক্ষেও।
কয়েক দশক ধরে, চিকিত্সা-সামাজিক দৃশ্যটি জানা গেছে এবং সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হ’ল: আরও ভাল আর্থ -সামাজিক সহায়তা সেরা মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে!
লেখক নতুন অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুযায়ী লিখেছেন