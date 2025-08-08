ইনস্টাগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্যটি বিতর্কিত হয়ে ওঠে

মেটা ইনস্টাগ্রামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে, যা স্ন্যাপ্রেস স্ন্যাপ্টের সাথে খুব মিল। এই বৈশিষ্ট্যটি দ্রুত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল; কেবল স্ন্যাপচ্যাটের সাথে মিলের কারণে নয়, গোপনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগের জন্যও।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কেবল ব্যবহারকারী সক্রিয় থাকলে অবস্থানটি ভাগ করে দেয়; তবে অনেক ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন যে কিছু অ্যাকাউন্ট মানচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছিল।
এর কারণ হ’ল অবস্থানের তথ্যের স্বয়ংক্রিয় ব্যবহার; সুতরাং যদি গত 7 ঘন্টার মধ্যে অবস্থান বা রেলগুলি প্রকাশিত হয় তবে একই জায়গাটি মানচিত্রে রেকর্ড করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যবহারকারী তার নিজস্ব গল্পটি “সান ফ্রান্সিসকো এর বোটানিকাল গার্ডেন” দিয়ে প্রকাশ করেন তবে একই জায়গাটি ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে প্রদর্শিত হবে; এমনকি যদি মানচিত্রের সেটিংস “কেউ” থাকে না।
লোকেশন লেবেলগুলি সর্বদা অনুসারীদের কাছে দৃশ্যমান ছিল এবং অ্যাপটির একটি মানচিত্র ছিল যা একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের সাথে পাবলিক পোস্টগুলিকে ট্যাগ করার অনুমতি দেয়।
মূল পার্থক্য হ’ল এই তথ্যটি হাইলাইট করা। পূর্বে, পৃথকভাবে পোস্ট খোলার জন্য অবস্থানের লেবেলগুলি দেখার প্রয়োজন; তবে নতুন বৈশিষ্ট্যটি একক দৃশ্যে সমস্ত জায়গা দেখায়।
ব্যবহারকারী যে অবস্থান ট্যাগগুলি ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে এটি তাত্ক্ষণিক তথ্য ভাগ করে নেওয়া তৈরি করতে পারে। গোপনীয়তার বিতর্কিত মেটা ইতিহাস ব্যবহারকারীদের অবস্থান অনিচ্ছাকৃত প্রকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগকে উত্সাহিত করেছে। কেউ কেউ সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে এই জাতীয় সামর্থ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্নও করেছেন।
কিছু খাস্তা অ্যাকাউন্ট দাবি করেছে যে অবস্থান ভাগ করে নেওয়া ডিফল্টরূপে। এই খবরের সময়, ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের বাক্যাংশটি প্রথম অশান্ত প্রবণতায় পরিণত হয়েছিল এবং এতে 5000 টিরও বেশি গোপনীয়তা -সম্পর্কিত পোস্ট এবং অ্যাকাউন্ট রয়েছে। অ্যাডাম মনসিনতুন ইনস্টাগ্রাম বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ইনস্টাগ্রাম প্রশাসক এখনও পর্যন্ত 5 টিরও বেশি অ্যাকাউন্টে সাড়া দিয়েছেন।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে অ্যাক্সেস করতে আপনাকে বার্তা বিভাগে যেতে হবে এবং পৃষ্ঠার শীর্ষে “মানচিত্র” আইকনটি নির্বাচন করতে হবে। উপরের কোণে সেটিংস মেনু থেকে, কেউ নির্ধারণ করতে পারে যে মানচিত্রে ব্যবহারকারী কে খুঁজে পেতে পারে।
