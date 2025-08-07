ইনস্টাগ্রামের নতুন লোকেশন ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্যটি স্ট্যাকারদের আকর্ষণ করার জন্য অভিযুক্ত – এটি কীভাবে এটি স্যুইচ অফ হয়েছে তা নিশ্চিত করা যায় তা এখানে

ইনস্টাগ্রাম চালু হয়েছে বুধবার বেশ কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য – এবং ব্যবহারকারীরা বলছেন যে এর মধ্যে একটি স্টালকারদের জন্য একটি জয়।
নতুন ইনস্টাগ্রাম মানচিত্র ব্যবহারকারীদের তাদের রিয়েল-টাইম অবস্থান অনুসরণকারীদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দেয়।
অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার সাথে সাথে, নির্দিষ্ট অনুসারীদের দেখার জন্য প্রতিবার অ্যাপটি খোলার সময় আপনার অবস্থান আপডেট করা হবে।
ইনস্টাগ্রামের মূল সংস্থা মেটা বলেছে যে নতুন বৈশিষ্ট্যটি “একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের লাইটওয়েট উপায়”, এবং আপনি যদি না বেছে না নিলে অবস্থান ভাগ করে নেওয়া বন্ধ থাকে তবে অনেকে সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করছেন।
একজন ব্যবহারকারী “এটি আপনি দ্রুত ‘লিঙ্ক আপ’ করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে একটি রিলে বলেছেন। “যদিও নিরাপদ থাকলেও … আপনার সেটিংসের মধ্য দিয়ে যান এবং নিশ্চিত হন যে এটি বন্ধ রয়েছে” “
“আরে তাই আমি আসলে এটিকে ঘৃণা করি,” একজন জবাব দিল। “এখানে প্রকৃত স্টালকার রয়েছে।”
“মহিলা হিসাবে, দয়া করে এটি বন্ধ করুন,” একজন মহিলা সহকর্মী মহিলাদের সতর্ক করেছিলেন, বোঝায় যে সেটিংয়ের জন্য বিপদের একটি উপাদান রয়েছে।
অ্যাডাম মোসেরি, ইনস্টাগ্রামের প্রধান, তার পৃষ্ঠায় একটি “স্পষ্টতা” ভাগ করেছেন আজ সকালে উল্লেখ করা হচ্ছে, “আপনার অবস্থানটি কেবল ভাগ করা হবে *যদি আপনি এটি ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং যদি আপনি এটি করেন তবে এটি কেবল আপনার পছন্দসই একটি সীমিত গোষ্ঠীর সাথে ভাগ করে নিতে পারে। শুরু করার জন্য, অবস্থান ভাগ করে নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ *” “
তবে তাঁর মন্তব্য বিভাগে লোকেরা নিশ্চিত হননি।
“বৈশিষ্ট্যটি এমনকি রোল আউট হওয়ার আগে আমার অবস্থানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার সমস্ত অনুসারীদের সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। বিশাল সুরক্ষার ঝুঁকি You আপনি সকলেই এই কঠোরভাবে ভুগলেন,” কেউ ভাগ করে নিয়েছেন।
অন্য একজন বলেছিলেন, “এটি সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য, আপনি ছেলেরা এটির সত্যিই অপ্রয়োজনীয় এবং আমাদের অনেকের জন্য নিরাপদ নাও করতে পারতেন।”
একজন লিখেছেন, “এটি এতটা অনিরাপদ বোধ করে। তাই অনিরাপদ! “আমাদের মধ্যে অনেকেই সুরক্ষিত থাকার জন্য বকেয়া বকেয়া ট্যাগ করে। আমি কোথায় ছিলাম তা আমি জানতে চাই না কারণ তারা জানে যে আমি ভবিষ্যতে আবারও সেখানে যেতে পারি। বিশেষত একটি ছোট জায়গায়।”
“আমি আসলে আমার পেটে অসুস্থ!” একজন ব্যবহারকারী বলেছেন।
পোস্টটি মন্তব্য করার জন্য মেটায় পৌঁছেছে।
আপনার অবস্থান ইনস্টাগ্রামে বন্ধ আছে কিনা তা কীভাবে পরীক্ষা করবেন
- আপনার ডিএম ইনবক্সের শীর্ষে, নোটস এরিয়ায় অবস্থিত “মানচিত্র” এ যান।
- মানচিত্রের ভিউটি খুলতে আইকনটি আলতো চাপুন।
- উপরের ডানদিকে কোণে, সেটিংস আইকনটি নির্বাচন করুন।
- “কে আপনার অবস্থান দেখতে পারে” এর অধীনে “কেউ নেই” নির্বাচন করুন।
- আপনার সেটিংস সংরক্ষণ করতে “সম্পন্ন” আলতো চাপুন।
- আপনার কিশোরের জন্য তদারকি করা পিতামাতার জন্য, আপনার মানচিত্রে তাদের অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার অভিজ্ঞতার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আপনার কিশোর যদি তাদের অবস্থান ভাগ করে নেওয়া শুরু করে এবং আপনার কিশোরীর মানচিত্রে অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি আপনার কিশোর কার সাথে তাদের অবস্থান ভাগ করে নিচ্ছে তবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তবে আপনি একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
মানচিত্রের পাশাপাশি, ইনস্টাগ্রামটি রিপোস্টগুলিও চালু করেছিল, ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দের পাবলিক রিল এবং পোস্টগুলি ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বন্ধুরা উপভোগ করছে এমন সামগ্রী দেখুন।
এরপরে পুনরায় পোস্টগুলি বন্ধুদের এবং অনুসারীদের ফিডগুলিতে সুপারিশ করা হবে এবং তারা আপনার প্রোফাইলে একটি পৃথক ট্যাবে প্রদর্শিত হবে।
প্ল্যাটফর্মটি রিলগুলিতে একটি নতুন “বন্ধু” ট্যাব যুক্ত করেছে যেখানে আপনি আপনার বন্ধুরা পছন্দ করেছেন, তৈরি করেছেন, পুনরায় পোস্ট করেছেন বা মন্তব্য করেছেন এমন সামগ্রী দেখতে পাচ্ছেন।