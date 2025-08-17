You are Here
ইনস্টাগ্রামে এই দিনগুলির প্রবণতা সম্পর্কে শিখুন – ট্যাবনাক
News

ইনস্টাগ্রামে এই দিনগুলির প্রবণতা সম্পর্কে শিখুন – ট্যাবনাক

ইরানীয়দের উদ্ধৃত তাবনাকের খবরে বলা হয়েছে; এই সুগন্ধযুক্ত সবুজ পাউডার মাচা চা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি traditional তিহ্যবাহী জাপানি পানীয় থেকে শুরু করে একটি বৈশ্বিক ঘটনা পর্যন্ত রয়েছে যা ক্যাফে, সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং স্বাস্থ্য -ওরিয়েন্টেড লাইফস্টাইলের হৃদয়কে ধারণ করেছে। তবে মাচা কী, কেন এটি এত জনপ্রিয় এবং এটি অন্যান্য পানীয় থেকে এটি কী বৈশিষ্ট্যযুক্ত? এই প্রতিবেদনে, আমরা ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি এবং এই বিশেষ চায়ের জনপ্রিয়তার কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করি।

মাচা কী?

মাচা হ’ল ক্যামেলিয়া সিনসিনিসের পাতা থেকে তৈরি এক ধরণের পাউডার গ্রিন টি। পাতাগুলি তৈরি করা হয় এবং তারপরে ফেলে দেওয়া হয় এমন সাধারণ গ্রিন টিয়ের বিপরীতে, মাচাকে চা পাতাগুলির পুরো মিল থেকে পাওয়া যায় এবং পানিতে ছোট পাউডার হিসাবে দ্রবীভূত হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি পাতায় সমস্ত পুষ্টি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ক্লোরোফিল এবং ক্যাফিনকে সরাসরি শোষণ করে তোলে।

মাচা মূলত জাপানে উত্পাদিত হয়, বিশেষত ওজি (কিয়োটো) এবং নিশিও (আইচি) অঞ্চলে। উত্পাদন প্রক্রিয়াটি অনন্য: ফসল কাটার প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ আগে, চা গুল্মগুলি ছায়া কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে যাতে সূর্যের আলো 1 %পর্যন্ত হ্রাস হয়। এই পদ্ধতিটি, ক্যাবাস হিসাবে পরিচিত, পাতাগুলিতে ক্লোরোফিল এবং এল-অ্যানাইন বৃদ্ধি করে এবং মাচাকে একটি মিষ্টি এবং গা dark ় সবুজ স্বাদ দেয়।

চীন থেকে জাপান ইতিহাস

মাচার শিকড়গুলি ট্যাং চীন রাজবংশে ফিরে যায় (সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর খ্রিস্টাব্দ), যখন চা পাতাগুলি শুকনো এবং গুঁড়ো দেওয়া হত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, আইএসএ নামের জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই পদ্ধতিটি জাপানে নিয়ে এসেছিলেন এবং মাচাকে ধ্যানের দিকে মনোনিবেশ বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মোরোমাচি সময়কালে (চৌদ্দ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী) চলাকালীন, মাচা জাপানি চা আচারের (চ্যানভিও) মূল অংশে পরিণত হয়েছিল, যা নিউ রিকোর মতো মাস্টারদের দ্বারা একটি নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় প্রচারিত হয়েছিল।

আজ, মাচা কেবল traditional তিহ্যবাহী চা অনুষ্ঠানে নয়, ল্যাট, স্মুদি, আইসক্রিম এবং এমনকি প্যাস্ট্রি -এর মতো পানীয়গুলিতেও ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য একটি আচারের পানীয় থেকে বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশে মাচাকে তৈরি করেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts