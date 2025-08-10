ইনস্টাগ্রাম অবস্থানের মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যটি সেন। ব্ল্যাকবার্ন, ব্লুমেন্টাল দ্বারা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ডাকা

সেনস। মার্শা ব্ল্যাকবার্ন, আর-টেন।, এবং রিচার্ড ব্লুমেন্টাল, ডি-কন।, বাচ্চাদের সুরক্ষার সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে ইনস্টাগ্রামের নতুন মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যটি বন্ধ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।
শুক্রবার মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গকে একটি চিঠিতে আইন প্রণেতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে নতুন মানচিত্রের সরঞ্জামটি রোলআউট করার পরে শিশুদের ক্ষতি করতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের অনুগামীদের সাথে তাদের লাইভ অবস্থান ভাগ করে নিতে দেয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, “বছরের পর বছর ধরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে রিয়েল-টাইম অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে অ্যালার্মটি বাজিয়েছি-বিশেষত যখন এটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের আসে-এবং আমরা আপনাকে আবারও আপনাকে অনুরোধ করি বাচ্চাদের নিরাপত্তা রক্ষার পরিবর্তে পেডোফিলস এবং পাচারকারী সহ অনলাইনে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের কাছে তাদের অবস্থান প্রকাশের পরিবর্তে।”
ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা মানচিত্রের সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে বেছে নিতে পারেন এবং কোন অনুসারীরা তাদের অবস্থানগুলি দেখতে পাবেন তাও নির্বাচন করতে পারেন, মেটা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন। ব্যবহারকারীরা যে কোনও সময় বৈশিষ্ট্যটি বন্ধ করতে পারে।
কোনও ব্যবহারকারীর অবস্থান আপডেট করা হয় যখনই তারা অ্যাপটি খুলবে বা যদি এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে চলমান থাকে তবে অ্যাপটিতে ফিরে আসে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনও ব্যবহারকারী অপশন না করা পর্যন্ত নতুন বৈশিষ্ট্যটি বন্ধ করা হয়।
মেটা আরও বলেছে যে তাদের সন্তানের অ্যাপের জন্য তদারকি করা পিতামাতারা তাদের সন্তানের অবস্থান ভাগ করে নেওয়া শুরু করলে একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “আপনি যদি আপনার কিশোরের জন্য তত্ত্বাবধানে থাকা একজন পিতা বা মাতা হন তবে আপনার মানচিত্রে তাদের অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।” “যদি আপনার কিশোরী তাদের অবস্থান ভাগ করে নেওয়া শুরু করে, আপনাকে কীভাবে নিরাপদে বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের সুযোগ দেয় তবে আপনি একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন। আপনার কিশোরটি মানচিত্রে অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার অ্যাক্সেস রয়েছে কিনা তা আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং আপনার কিশোর কার সাথে তাদের অবস্থান ভাগ করছে তা দেখুন।”
ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি বৃহস্পতিবার আরও বলেছিলেন যে সংস্থাটি “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব” ডিজাইনের উন্নতি নিয়ে কাজ করছে।
তবে মেটার এই বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও যে তারা নতুন সরঞ্জামটি সক্ষম না করে ব্যবহারকারীদের অবস্থানগুলি বন্ধ থাকবে, সিনেটররা বলেছিলেন যে কিছু লোক জানিয়েছে যে তাদের অবস্থান তাদের সম্মতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাগ করা হয়েছে।
আইন প্রণেতারা লিখেছেন, “এই সংযোজনটি আমাদের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ যখন এটি ইনস্টাগ্রামে সক্রিয় শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের ক্ষেত্রে আসে।” “মেটার প্ল্যাটফর্মগুলি সচেতনভাবে তার সবচেয়ে দুর্বল ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার চেয়ে লাভকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: আমাদের বাচ্চাদের।”
“যদিও মেটা যুক্তি দিয়েছেন যে তাদের বাচ্চাদের অ্যাকাউন্টে তদারকি সেটিংসযুক্ত পিতামাতারা তাদের অবস্থানের সেটিংসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তবে এটি স্পষ্ট যে বিদ্যমান পিতামাতার নিয়ন্ত্রণগুলি পর্যাপ্ত নয়,” চিঠিটি আরও বলেছিল। “মেটা পিতামাতার পক্ষে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণগুলি পুরোপুরি বুঝতে বা ব্যবহার করা কঠিন করে তুলেছে, যার ফলে এই মূল্যবান শিশুদের নির্যাতন, শোষণ এবং নির্যাতনের দিকে পরিচালিত করে।”
ব্ল্যাকবার্ন এবং ব্লুমেন্টাল আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে মেটার ট্র্যাক রেকর্ডটি “অস্বাভাবিক”।
আইন প্রণেতারা লিখেছেন, “যেমন আপনি জানেন, শিশুরা প্রায়শই ব্যক্তিগতভাবে জানেন না এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুরোধগুলি অনুসরণ করে।” “বাচ্চাদের তাদের রিয়েল-টাইম অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং আরও সহজেই প্রদর্শন করা যেখানে তারা অপরিচিতদের কাছে ছবি তুলেছে-যার মধ্যে অনেকেই পেডোফিলস এবং পাচারকারী হতে পারে-কেবল আপনার নিষ্ক্রিয়তার কারণে শিশুদের অনলাইনে যে বিপদগুলির মুখোমুখি হতে পারে তা কেবল বাড়িয়ে দেবে।”
এই চিঠিতে মেটাকে “বারবার” অভিযোগ করা হয়েছে যে কংগ্রেস আইন পাস না করে এটি শিশুদের জীবন রক্ষায় সর্বদা ব্যর্থ হবে।
ব্ল্যাকবার্ন এবং ব্লুমেন্টাল এর আগে মেটা’র সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে শিশুদের সুরক্ষা রক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে, যার মধ্যে ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
গত বছর, এই জুটি কিডস অনলাইন সুরক্ষা আইনকে স্পনসর করেছিল, যা গত গ্রীষ্মে সিনেট পাস করেছিল কিন্তু বাড়িটি পাস করেনি। পরিমাপটি মে মাসে পুনরায় প্রবর্তন করা হয়েছিল।
সিনেটররা এপ্রিল মাসে মেটাকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন এবং এই অভিযোগের বিষয়ে জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে সংস্থাটি “এআই-চালিত ডিজিটাল চ্যাটবোটের একটি নতুন শ্রেণির সাথে যৌন সুস্পষ্ট আলোচনা থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।”
আইন প্রণেতারা শুক্রবার লিখেছেন, “আপনার প্ল্যাটফর্মে নাবালিকাদের ভূতাত্ত্বিকতার অনুমতি দেওয়া এই দুঃখজনক বাস্তবতার সর্বশেষতম উদাহরণ।” “আমরা আপনাকে অবিলম্বে ইনস্টাগ্রামের মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ত্যাগ করার এবং পরিবর্তে অনলাইনে শিশুদের জন্য অর্থবহ সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করছি – তারা এর চেয়ে কম কিছু প্রাপ্য।”
ফক্স ব্যবসা মন্তব্যের জন্য মেটায় পৌঁছেছে।