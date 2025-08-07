ইনস্টাগ্রাম একটি নতুন বন্ধুদের মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে যা নিশ্চিতভাবে অনেকটা স্ন্যাপ মানচিত্রের মতো দেখায়

ইনস্টাগ্রাম সবেমাত্র একটি আপডেট ঘোষণা করেছে কিছু দীর্ঘ-অনুরোধযুক্ত বৈশিষ্ট্য সহ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ’ল বন্ধুদের জন্য একটি লোকেশন ভাগ করে নেওয়ার সরঞ্জামের প্রবর্তন, যদিও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রিপস্টিং সরঞ্জামটিও কোনও হাঁচি কিছুই নয়। একবার এটি বেছে নেওয়ার পরে, মানচিত্রটি নির্বাচিত পরিচিতিগুলির সাথে কোনও ব্যবহারকারীর শেষ সক্রিয় অবস্থান ভাগ করে দেয়। অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার বৈশিষ্ট্যটি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় এবং অসংখ্য কাস্টমাইজেশন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা সমস্ত বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, নির্বাচিত অ্যাকাউন্টগুলি বা কারও সাথেই অবস্থানের ডেটা ভাগ করে নিতে বেছে নিতে পারেন। নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট লোকের সাথে থাকাকালীন এই ডেটা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।
এটি স্ন্যাপচ্যাটের স্ন্যাপ মানচিত্রের মতো পুরোপুরি শোনাচ্ছে এবং দেখতে কেবল সুন্দর ইমোজি অ্যানিমেশনগুলি ছাড়াই। অনুপ্রেরণার জন্য মেটার ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপচ্যাটের দিকে নজর দিয়েছে এই প্রথম নয়। প্ল্যাটফর্মটি স্ন্যাপচ্যাট-জাতীয় ট্যাগগুলি বন্ধু এবং একটি গল্প স্লাইডশো কারাউসেল যুক্ত করার জন্য প্রবর্তন করেছিল যা স্ন্যাপচ্যাটে পাওয়া প্রায় একই রকম ছিল।
ইনস্টাগ্রামের আপডেট অবশ্য কেবল অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে আসে। প্ল্যাটফর্মটি অবশেষে রিপস্টগুলি চালু করেছে, যা এটি প্রথমে 2022 সালে এবং তারপরে আবার এই বছরের শুরুর দিকে সমস্ত পথ টিজ করেছিল। এটি লোকেদের পাবলিক রিল এবং ফিড পোস্টগুলি পুনরায় পোস্ট করতে দেয়। এই পোস্টগুলি বন্ধুবান্ধব এবং অনুসারীদের কাছে সুপারিশ করা হবে এবং সেগুলি একটি পৃথক প্রোফাইল ট্যাবে রাখা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগতকৃত নোটগুলি যুক্ত করতে পারে যদিও পুনরায় পোস্টগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল পোস্টারে জমা দেওয়া হয়।
অবশেষে, ইনস্টাগ্রাম রিলে একটি নতুন বন্ধু ট্যাব ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এটি লোকেদের এমন পাবলিক সামগ্রী দেখতে দেয় যা বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেছে। মেটা এই বছরের শুরুর দিকে এই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা শুরু করেছিল, তবে এখন এটি বিশ্বব্যাপী চালু হচ্ছে। আমার বন্ধুরা কী দেখছে তা জানার বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই যদি না তারা নির্দিষ্টভাবে কিছু ভাগ করে না তবে সম্ভবত এটি কেবল আমার।
এই সরঞ্জামগুলি আজ রোল আউট হচ্ছে এবং এখনই বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর কাছে উপলব্ধ হওয়া উচিত। একটি আপডেটের জন্য কেবল অ্যাপটি পরীক্ষা করুন।