ইনস্টাগ্রাম গল্প এবং নোটগুলিতে স্পটিফাই ইন্টিগ্রেশন যুক্ত করে

স্পটিফাই এবং ইনস্টাগ্রাম আরও বিরামবিহীন সংগীত ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমঝোতা করছে। দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য স্পটিফাইয়ের প্রায় 700 মিলিয়ন ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দের সুরগুলি ভাগ করে নেওয়া সহজ করুন।
ইনস্টাগ্রাম গল্পগুলিতে স্পটিফাই ট্র্যাক ভাগ করে নেওয়ার সময়, গানের একটি সংক্ষিপ্ত স্নিপেট এখন অন্তর্ভুক্ত করা হবে। লোকেরা যখন গল্পটি দেখে, তাদের কাছে স্পটিফাইয়ে ট্র্যাকটি খোলার বিকল্প থাকবে। তারা আপনার পোস্টে সঙ্গীত স্টিকারটি আলতো চাপিয়ে এটি করতে পারে।
অনুরূপ লাইনের পাশাপাশি, ইনস্টাগ্রাম নোটগুলি এখন আপনাকে আপনার বন্ধুদের কী জ্যাম করছে তা প্রদর্শন করতে দেয়। একটি নোট তৈরি করার সময়, সঙ্গীত নোট প্রতীকটি আলতো চাপুন। তারপরে, অডিও ব্রাউজারে, “স্পটিফাই থেকে ভাগ করুন” চয়ন করুন। আপনি সেই মুহুর্তে কী শুনছেন তা দেখানোর জন্য নোটটি অটো-আপ করবে। (বা, যদি আপনি না হন তবে এটি 30 মিনিটের মধ্যে আপনি যে পরবর্তী গানটি খেলেন তা প্রদর্শন করবে, তাই বুদ্ধিমানের সাথে চয়ন করুন)) বন্ধুরা তাদের স্পটিফাই পছন্দগুলিতে ট্র্যাকটি যুক্ত করতে আপনার নোটটি আলতো চাপতে পারে।
বিপরীতভাবে, স্পটিফাই অ্যাপ্লিকেশনটিতে ইনস্টাগ্রাম ইন্টিগ্রেশন সহজ। সেখান থেকে বর্তমানে একটি খেলার ট্র্যাক ভাগ করে নেওয়ার সময়, অন্যান্য ইনস্টাগ্রাম ভাগ করে নেওয়ার বিকল্পগুলির পাশে একটি নতুন নোট আইকন উপস্থিত হবে।
নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডে (বিশ্বব্যাপী) উপলব্ধ।