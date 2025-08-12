ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কি আপনার অবস্থান দেখাচ্ছে? কিভাবে এটি চেক এবং বন্ধ করতে

আমি কীভাবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি খুঁজে পাব?
আপনি ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে অ্যাক্সেস করতে পারেন এমন কয়েকটি উপায় রয়েছে:
- ডিএম ইনবক্স: ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রটি চালু করতে আপনার সরাসরি বার্তা ট্যাবের শীর্ষে মানচিত্র আইকনটি আলতো চাপুন।
- গল্প বা পোস্ট: কোনও গল্প বা পোস্টে লোকেশন ট্যাগটি আলতো চাপুন এবং তারপরে ইনস্টাগ্রাম সেই জায়গার জন্য মানচিত্রের দৃশ্যটি খুলবে।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের অবস্থানটি কি ডিফল্টরূপে ভাগ করে নিচ্ছে?
না। ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে আপনার সুনির্দিষ্ট, শেষ-সক্রিয় অবস্থানটি দেখার আগে আপনাকে বেছে নিতে হবে।
অপরিচিতরা কি আমার রিয়েল-টাইম অবস্থান দেখতে পাচ্ছেন?
আপনি এটি ভাগ না করে না। মানচিত্রটি কেবলমাত্র আপনার অনুমোদিত বন্ধুদের সাথে আপনার সুনির্দিষ্ট, শেষ-সক্রিয় অবস্থানটি ভাগ করে দেয়। আপনি এটি “কেউ না” এ সেট করতে পারেন।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কতবার আমার ভাগ করা অবস্থান আপডেট করে?
ইনস্টাগ্রাম বলেছে আপনি যখন অ্যাপটি খোলেন তখনই আপনার অবস্থান আপডেট হয় এবং আপনি যদি সক্রিয় না থাকেন তবে এটি 24 ঘন্টা পরে অদৃশ্য হয়ে যায়।
আমি কেন আমার মানচিত্রে এমন লোকদের দেখছি যারা বেছে নেয়নি?
ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরির মতে, লোকেরা মানচিত্রে অবস্থান-ট্যাগযুক্ত পোস্ট এবং রিলগুলি দেখছে এবং ধরে নিচ্ছে যে তাদের লাইভ অবস্থানটি ট্র্যাক করা হচ্ছে। “আপনার শেষ রিলটি মানচিত্রে প্রদর্শিত হচ্ছে, আপনার বর্তমান অবস্থান নয় Your আপনার লাইভ অবস্থান ভাগ করা হচ্ছে না, এবং আপনি এটি ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নিলে এটি কখনই হবে না,” মোসেরি লিখেছেন থ্রেড
সুতরাং, আপনি যদি সামগ্রীতে কোনও অবস্থান ট্যাগ করেন তবে এটি 24 ঘন্টা মানচিত্রে উপস্থিত হবে-তবে এটি আপনার সুনির্দিষ্ট, শেষ-সক্রিয় অবস্থানটি ভাগ করে না (যা মোসেরি “লাইভ অবস্থান” বলে)।
আমি যদি কোনও পোস্টে কোনও অবস্থান ট্যাগ করি তবে এটি কি মানচিত্রে প্রদর্শিত হবে?
হ্যাঁ, যদি আপনার অ্যাকাউন্টটি সর্বজনীন হয় তবে ট্যাগযুক্ত পোস্ট এবং গল্পগুলি মানচিত্রে উপস্থিত হতে পারে।
আমি কি কিছু লোকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অবস্থান বা স্থানগুলি আড়াল করতে পারি?
হ্যাঁ, লুকানো হিসাবে সেট করার জন্য আপনার কাছে তিনটি জায়গা বেছে নেওয়ার বিকল্প রয়েছে। আপনি যখন কোনও লুকানো জায়গায় থাকেন, তখন কেউ আপনাকে মানচিত্রে দেখতে পাবে না। আপনার অবস্থান থেকে আড়াল করতে আপনি নির্দিষ্ট লোককেও চয়ন করতে পারেন।
- ইনস্টাগ্রামটি খুলুন এবং আপনার ফিডের উপরের ডানদিকে বার্তা আইকনটি আলতো চাপুন।
- আপনার ইনবক্সের শীর্ষে মানচিত্রটি আলতো চাপুন।
- উপরের ডানদিকে এবং তারপরে বিকল্পগুলিতে সেটিংস আইকনটি আলতো চাপুন।
- একটি লুকানো জায়গা যুক্ত করুন: যোগ করুন আলতো চাপুন, মানচিত্রে একটি পিন টেনে আনুন, পরবর্তী ক্লিক করুন এবং সম্পন্ন করুন।
- তারপরে আপনি বিকল্পগুলিতে ফিরে যেতে পারেন, আলতো চাপুন, “থেকে লুকান …” এবং আপনার অবস্থানটি আড়াল করতে অ্যাকাউন্টগুলি চয়ন করতে পারেন।