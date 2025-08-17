ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 9 তার অন্ধকার সময়টি এখানে প্রকাশিত হিসাবে সিগসবি লুকিয়ে রাখা উচিত

সমালোচকদের রেটিং: 4 / 5.0
4
আপনি যদি ভাবেন যে আমরা ফাইনালের দিকে শান্ত, পরিমাপ করা হাঁটার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তবে আপনাকে অবশ্যই এখানে নতুন হতে হবে।
ইনস্টিটিউটটি ঘুরে বেড়ায় না – এটি বিশ্বাসঘাতকতা, শিশু নির্যাতন এবং একটি মহাদেশকে ধুয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট নৈতিক পচা দিয়ে তৈরি একটি ইটের দেয়ালে স্প্রিন্ট করে।
এবং ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 9-এ মাউরিন-বিয়ন্ড-দ্য-গ্রেভের একটি অন্ত্রে পাঞ্চ সৌজন্যে খোলে।
টিম এবং চিফ অ্যাশওয়ার্থ ভিডিওটি দেখেন, যখন তার মর্যাদার শেষ ছদ্মবেশের মতো মরিনের শার্টের ভিতরে একটি ক্যামেরা টোকা দেওয়া হয়েছিল, তখন ইনস্টিটিউটে সসেজ কীভাবে তৈরি হয় তা দেখায়। এটি দানাদার, মারাত্মক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতিকারক।
তিনি পুনরুদ্ধারের ঘরটিকে “গোর্কি পার্ক” বলেছেন কারণ স্পষ্টতই, গ্যালোস হিউমার হ’ল এই লোকদের পুরোপুরি হারাতে বাধা দেয়।
বাচ্চারা “পুনরুদ্ধারের” আঘাতের সময় তারা চলে গেছে – মস্তিষ্ক ভাজা, অটোপাইলটের দেহগুলি, কখনও কখনও শ্বাস নিতে ভুলে যায়। এবং হ্যাঁ, আমরা শ্মশান ফুটেজ পাই কারণ মরিন এই এক্সপোজারের সাথে চারপাশে খেলছিল না é
এমনকি তিনি গভীর হন। “আপনি মন্দ দেখতে খুব কঠিন।” ধন্যবাদ, তিনি নিজেকে এমন আবিষ্কারের জন্য খুললেন। সর্বোপরি তার ছেলের সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়ার আশা থাকতে পারে।
সুতরাং লুকের শেষ পর্যন্ত প্রমাণ রয়েছে এবং প্রধান প্রকৃতপক্ষে তাকে বিশ্বাস করে এবং যা দেখেছেন তা দেখে আতঙ্কিত হন। আমাদের জানা উচিত ছিল যে এটি একটি মৃত্যুদণ্ড ছিল। কারণ কেউ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার আগে আমরা শিখি ডেপুটি ড্রু একটি উদ্ভিদ। এবং “প্ল্যান্ট” দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি তিনি শীতল রক্তে প্রধানের গুলি করেছেন যেমন তিনি মঙ্গলবারের কাজকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।
লুক তার শক্তিগুলি ব্যবহার করতে খুব আতঙ্কিত, টিম তার কাছে হাতকড়া পেয়েছে, এবং ড্রু তার ডাক স্ট্যাকহাউসের কাছে, যিনি হেন্ড্রিক্সের সাথে অত্যাচারের সিঁড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে পাশের কথোপকথনের মাঝখানে রয়েছেন।
এই লোকেরা যে নৈমিত্তিকতার সাথে শিশুদের শোষণ এবং হত্যার সময়সূচী সমন্বয় করে তা হাস্যকর হবে যদি তা না হয়, আপনি জানেন, ভয়াবহ।
টিম – আগের মতো রিসোর্সফুল – লুক চায় যে কিছু পেপারক্লিপগুলি পালানোর পথটি টিকে করতে পারে। ড্রু এর পিছনে এবং সামনের ব্যক্তিত্বের দুলটি ঝাঁকুনির মেল্টডাউন থেকে সোয়াগারিং বুলি পর্যন্ত সুইং প্রায় মজার বিষয় যতক্ষণ না আপনি মনে করেন যে তিনি পাশের ঘরে একটি শরীর শীতল হয়ে উঠছেন।
লূক টিমকে তার পা দিয়ে ছিনতাই করার জন্য যথেষ্ট ক্লিপটি খুব কাছে এনেছে, তবে তারা মুক্ত হওয়ার আগেই ড্রু পিছনে রয়েছে। ভাগ্যক্রমে, ইনস্টিটিউটের দলটি এখনও আসেনি, এবং টিম একটি লক দিয়ে দ্রুত। ভেজিরা সেখানে আসার সাথে সাথে টিম এবং লুক ভূত।
নরক থেকে রোড ট্রিপ
দৌড়াতে, তারা টিমের পুরানো সার্ভিস স্টেশন বন্ধুকে একটি মিত্র খুঁজে পেয়েছিল – গাই টিম একবার যখন ড্রু কাপুরুষোচিত ভেজা নুডল ছিল তখন সেভ করে। এই লোকটি debt ণ, কৃতজ্ঞতা এবং একটি ভাল-স্থানযুক্ত ফাঁদ দরজার শক্তি বোঝে।
তিনি তাদের মেঝেতে লুকিয়ে রাখেন, সিগসিকে একটি কালো ডজ চার্জার সম্পর্কে একটি নকল গল্প ফিড করেন এবং টিমকে একটি শটগান দেন। ওহ, এবং তিনি পুরো সিরিজের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মিশন বিবৃতি সরবরাহ করেন: “লোকেরা যখন একত্রিত হয়, তারা শক্তিশালী।” স্যার, দয়া করে লেখার কর্মীদের সাথে যোগ দিন।
ইনস্টিটিউটে ফিরে, অ্যাভেরি এখনও টনির ব্যক্তিগত স্যাডিজম স্পাতে রয়েছেন – সর্বাধিক ব্যথা এবং অপমানের জন্য ডিজাইন করা একটি পরিষ্কার কাচের বাক্স। লূক বৈদ্যুতিক স্রোতের মতো অ্যাভেরির ভোগান্তি অনুভব করছেন।
তবে তারপরে, অ্যাভেরি এমন কিছু করে না যে কেউ প্রত্যাশা করে না: সে তার মন দিয়ে জঘন্য বাক্সটি উড়িয়ে দেয়। টনি ছিটকে পড়েছে, হেন্ড্রিক্স মুগ্ধ হয়েছে, এবং আমি এখানে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে।
এদিকে, ডেনিসনে…
টিম লূককে ভেন্ডিতে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি তাকে বিশ্বাস করেন। (হ্যাঁ, টিম, আমরা দেখেছি যে এই মহাবিশ্বে লোকেরা কতটা ভাল কাজ করে))
তারা যখন তার বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন হেন্ড্রিক্স এখনও অ্যাভেরির এক-পুরুষের মানসিক ধ্বংসযজ্ঞের কাজকে ফাঁক করে দিচ্ছে এবং তরলকরণ-হ্যাঁ, হত্যা-“নিরাপদ” বিকল্প কিনা তা বিবেচনা করে।
তারা একটি শেষ কাজের জন্য অ্যাভেরি ব্যবহার করতে চায় এবং তারপরে তাকে চিরকালের জন্য গর্ক করতে চায়, কারণ স্পষ্টতই, শিশু ব্যাটারি ঠিক আছে যদি আপনি এটিকে “অপারেশনাল দক্ষতা” বলে থাকেন।
ইতিমধ্যে কালিশা সবেমাত্র ধরে রেখেছে – প্রথম পর্বগুলিতে আমরা যে মেয়েটির সাথে দেখা করেছি তার একটি ফাঁকা শেল। নিকির এখনও কিছু স্পার্ক রয়েছে, তবে কী আসছে সে জানে।
অ্যাভেরি যখন তাদের উভয়ের সাথে টেলিপ্যাথিকভাবে পৌঁছে যায়, তখন শা প্রথমে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কলটি নেন। লূক পালিয়ে শুনে তিনি খুশি। তিনি তাকে সেখানে অনুভব করতে পারেন। আর অ্যাভেরি? তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে তিনি বড় কিছু করতে পারেন। তার এখনও সব টুকরো নেই।
প্যান্ট্রি শ্যুটআউট এবং “দু: খিত শিশু” ক্ল্যাপব্যাক
স্বাভাবিকভাবেই, সিগসবি এবং ড্রু তার প্যান্ট্রিগুলিতে টিম এবং লুক স্ট্যাশ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ওয়েন্ডির বাড়িতে ফেটে পড়েছিল। সিগসবি টিমকে মানসিক অবসন্ন হওয়ার বিষয়ে একটি বিবরণ স্পিন করার চেষ্টা করেছেন, ড্র দাবি করেছেন যে টিম চিফকে হত্যা করেছে, এবং ওয়েন্ডি কোনও গল্প কিনছেন না।
প্যান্ট্রিটি খোলার যে মুহুর্তে, টিম সশস্ত্র, সিগসবি “আমি লুক সম্পর্কে উদ্বিগ্ন” রুটিনটি চেষ্টা করেছেন এবং ড্রু ভেন্ডিকে ধরেন।
টিম দ্বিধা করে না এবং ড্রকে হত্যা করে। ঠিক তেমন। টিম কাঁধে একটি গুলি নিয়ে যায়, লুক সিগসবির বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে এবং তারপরে সে বিতরণ করে লাইন: “আমি জানি এটি অবশ্যই আপনার জন্য একটি অন্ধকার সময়।” এটি সিগসবি সঠিক বাক্যাংশটি মেনে চলার জন্য নতুন আগতদেরকে সম্মতি জানায় এবং লুকের প্রসবের বিড়ম্বনাটি শেফের চুম্বন।
সিগসবি লুককে একটি দু: খিত শিশুকে ডাকে, টিম মরিনের ভিডিও নিয়ে আসে এবং তারপরে টিম খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কতটা খুঁজে পেয়েছিল ঠিক তা প্রকাশ করে। তিনি জানেন যে তারা হত্যাকারী, বাচ্চাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে হিটগুলি চালানোর জন্য।
আর সিগসবি? তিনি হঠাৎ একাকীত্বের মুডে আছেন। তবে তাকে চিন্তিত হতে হবে। টিম যদি কেবল একটি বাচ্চার জেদ দিয়ে এটি বের করতে পারে তবে অন্যরা যদি বেরিয়ে আসে তবে কী হবে?
অথবা সম্ভবত তারা জানেন যে তাদের অপারেশনের ক্ষেত্রটি সত্যই কতটা পাতলা এবং এমনকি একটি মন মুছুন, যদি তারা একটি করতে পারে তবে চিমনি জ্বালানীর জন্য গোর্কড এবং ব্যবহার করার পরিবর্তে বাচ্চাটিকে যেতে দেওয়া যথেষ্ট হবে না।
পিসি ট্র্যাক: এখন আরও 100% আর্মেজেডন সহ
সিগারেটগুলি বেরিয়ে আসে এবং তাদের সাথে, বড় প্রকাশ: পিসি ট্র্যাকটি পূর্বনির্ধারিত। আমি কেন আগে তা সাস করিনি?
ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য হ’ল আর্মেজেডন – ইভেন্টগুলি বা এমন লোকদের জন্য “কব্জাগুলি” সন্ধান করা, যারা যদি সরানো হয় তবে বিপর্যয়কর ভবিষ্যত রোধ করে। সিনেটরের মতো তারাও বিমান দুর্ঘটনার মাধ্যমে হত্যা করেছিল কারণ নয় বছরে তিনি রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করবেন।
তারা 1950 সাল থেকে এটি করে আসছে, সিগসবি বলেছেন, এবং “কয়েক” বাচ্চাদের ব্যয়ে কোটি কোটি জীবন বাঁচানো হয়েছে। তিনি এর গণিতে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
লুক দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি সত্য বলছেন – কমপক্ষে, তিনি বিশ্বাস করেন তিনি। এবং টিম, তাকে আশীর্বাদ করুন, কাউন্টারপঞ্চটি সরবরাহ করুন: কিছু বিশ্বাস করা এটিকে সঠিক করে না।
সিগসবি টিমের ইতিহাস জানেন। তিনি বোস্টনকে তার মুখে ফেলে দেন – সেই সময় তিনি একটি গণহত্যা থামানোর জন্য একটি বাচ্চাকে গুলি করেছিলেন। এখন তিনি তাকে বলছেন যে লুককে হাঁটতে দেওয়া পুরো গ্রহটিকে সুইসাইড ওয়াচের উপর রাখার মতো হবে।
সমান্তরালগুলি সুস্পষ্ট, হেরফেরটি ঘন এবং ফাইনালের জন্য অংশগুলি আরও বেশি হতে পারে না।
যেখানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি
“হাইড” হ’ল চূড়ান্ত পেনাল্টিমেট এপিসোড – এটি থ্রেডগুলিকে একত্রিত করে, নৈতিক অংশকে উত্থাপন করে এবং প্রতিটি বড় চরিত্রকে এমন একটি অবস্থানে ফেলে দেয় যা এক ডজন বিভিন্ন উপায়ে দুলতে পারে।
লুক এখন ইনস্টিটিউটের নৃশংসতার অনস্বীকার্য প্রমাণ রয়েছে এবং তাদের ন্যায্যতা মেশিনে একটি সামনের সারির আসন। টিম আহত, সশস্ত্র এবং তার নিজের নৈতিক কোডের ক্রসফায়ারে ধরা পড়েছে।
অ্যাভেরি পারমাণবিক বিকল্প হয়ে উঠছে যা তারা থাকতে পারে না। নিকি এবং কালিশা তাদের নিজস্ব জার্কিংয়ের ব্যারেলটি নীচে নামছে। আর সিগসবি? তিনি এখনও নিশ্চিত যে তিনি এই গল্পের নায়ক।
যদি ইনস্টিটিউট আমাদের কিছু শিখিয়েছে, তবে এটি বেঁচে থাকার অর্থ সুরক্ষা নয়, জোটগুলি কাগজ-পাতলা এবং এমনকি বিজয় একটি দেহের গণনা নিয়ে আসে।
কেবলমাত্র একটি পর্ব বাকি রয়েছে, প্রশ্নটি নয় যে আমরা কোনও শোডাউন পাব কিনা – এটি ক্রেডিট রোলের আগে শোটি আমাদের কাছে ফেলে দিতে ইচ্ছুক কতটা জামানত ক্ষতি।
আরও মন বেন্ডার!
- অ্যাভেরি কতদূর যাবে? টনির কাচের নির্যাতন চেম্বারকে মনস্তাত্ত্বিক ক্রোধের একটি চকচকে বোমাতে পরিণত করার পরে, অ্যাভেরির পাওয়ার স্তরটি আনুষ্ঠানিকভাবে চার্টগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। তবে তিনি কি এটিকে সবাইকে ভেঙে ফেলার জন্য ব্যবহার করবেন… বা ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত মিশন তাকে প্রথমে ভেঙে দেবে?
- সিগসবি কি ঠিক-না কেবল স্ব-ধার্মিক? তার “আমরা কয়েকজনকে হত্যা করে বিলিয়নস বাঁচান” দর্শন বিদ্বেষপূর্ণ, তবে ভয়ঙ্কর অংশ? লুক ক্যান অনুভূতি যে সে বিশ্বাস করে। যদি সে মিথ্যা কথা না বলে থাকে তবে বাচ্চাদের তাদের স্বাধীনতা এবং বিশ্বের বেঁচে থাকার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কী ঘটে?
- টিম কি লুককে সুরক্ষিত রাখতে পারে – এবং নিজেকে জীবিত রাখতে পারে? টিমের আহত, সিগসবির পিস্তল ব্যতীত নিরস্ত্র এবং ইনস্টিটিউট এবং আইনের মধ্যে আটকা পড়ে। প্রতিটি পথ এগিয়ে মনে হয় এটি একটি পায়ের আঙ্গুলের ট্যাগের সাথে আসে।
- কালিশা এবং নিকি কি এক টুকরোতে ফাইনালে উঠবে? কালিশা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, নিকি জানেন যে এটি এখন বা কখনই নয়, এবং যদি অ্যাভেরি কোনও অলৌকিক ঘটনাটি টানতে না পারে তবে শ্মশান দরজাটি প্রশস্ত খোলা দুলছে।
- “উপরের” আসলে কী? আমরা বড় খেলোয়াড়দের ইঙ্গিতগুলি দেখেছি – জেফ ফাহির রহস্য মানুষ অন্তর্ভুক্ত – তবে ফাইনালটি কি পর্দাটি পিছনে টানবে, বা আমাদের টিভিগুলিতে চিৎকার করে একটি মরসুম 2 এর জন্য ছেড়ে দেবে?
তবে তোমার কী হবে? এখন বাচ্চাদের কিছুটা আশা আছে, আমি সিরিজটি আরও উপভোগ করছি।
যদি দ্বিতীয় মরসুম থাকে তবে আমি সবই থাকব।
নীচে “লুকান” সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করুন এবং ফাইনাল সম্পর্কে আপনার তত্ত্বগুলিও পোস্ট করুন।
আপনি যদি এটি করার মন হন তবে এটি আপনার বন্ধুদের এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করুন। প্রতিটি দৃশ্য গণনা করে এবং আমরা এই জায়গাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার উপর নির্ভর করি।
