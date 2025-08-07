You are Here
ইনস্ট্যাকার্ট (কার্ট) উপার্জন Q2 2025
ইনস্ট্যাকার্ট (কার্ট) উপার্জন Q2 2025

ইনস্ট্যাকার্ট লোগোটি একটি স্মার্টফোন এবং একটি পিসি স্ক্রিনে দেখা যায়।

পাভলো গনচার | সোপা চিত্র | লাইট্রকেট | গেটি ইমেজ

ইনস্ট্যাকার্টদ্বিতীয় ত্রৈমাসিক উপার্জন শীর্ষে অনুমান এবং মুদি বিতরণ সংস্থা শক্তিশালী জারি করেছে গাইডেন্স বৃহস্পতিবার বেল পরে।

শেয়ারগুলি বর্ধিত ট্রেডিংয়ে 6% এরও বেশি লাফিয়েছে।

সংস্থাটি কীভাবে এলএসইজি অনুমানের বিপরীতে করেছে তা এখানে:

  • শেয়ার প্রতি আয়: 41 সেন্ট বনাম 38 সেন্ট প্রত্যাশিত
  • উপার্জন: $ 914 মিলিয়ন বনাম $ 896 মিলিয়ন প্রত্যাশিত

“আমরা আরও একটি শক্তিশালী কোয়ার্টার সরবরাহ করেছি, পরিবারকে সময়, অর্থ এবং টেবিলে খাবার রাখার প্রচেষ্টা বাঁচাতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি তা আরও শক্তিশালী করে,” কর্মচারীদের একটি শেয়ারহোল্ডার চিঠিতে বিদায়ী সিইও ফিদজি সিমো লিখেছিলেন।

সিমো, যিনি ২০২৩ সালে মুদি ডেলিভারি সংস্থাকে জনসাধারণকে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন এবং কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন একটি বিশাল প্রবৃদ্ধির সময়কালে এটি গাইড করেছিলেন, তিনি এই মাসের শেষের দিকে ওপেনাইয়ের নতুন অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রধান হিসাবে যোগদানের সাথে সাথে এই মাসের শেষের দিকে তার অবস্থান থেকে পদত্যাগ করবেন।

ব্যবসায়ের প্রধান ক্রিস রজার্স ভূমিকায় পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে সিমো বোর্ডের প্রধান থাকবেন। 2019 সালে এই সংস্থায় যোগদানকারী রজার্সকে মে মাসে সিইও নিযুক্ত করা হয়েছিল।

গ্রস লেনদেনের মান, একটি মেট্রিক যা বিক্রি হওয়া পণ্যের মূল্য ট্র্যাক করে, এক বছর আগে থেকে প্রায় 11% বেড়ে 9.08 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং $ 8.93 বিলিয়ন ডলার ফ্যাক্টসেট অনুমানকে ছাড়িয়ে গেছে। নিট আয় এক বছর আগে থেকে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে 116 মিলিয়ন ডলার বা শেয়ার প্রতি 41 সেন্টে।

সংস্থাটি বলেছে যে ব্যক্তিগতকরণ উন্নত করতে এবং বৈশিষ্ট্য লঞ্চগুলি ত্বরান্বিত করার জন্য এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করছে।

ইনস্ট্যাকার্ট বলেছে যে তারা বর্তমান ত্রৈমাসিকের জন্য মোট লেনদেনের মানটি 9 বিলিয়ন ডলার থেকে 9.15 বিলিয়ন ডলারের মধ্যে রয়েছে বলে আশা করছে, $ 8.93 বিলিয়ন বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস ছিল।

এক বছর আগে থেকে অর্ডারগুলি 17% বেড়ে $ 82.7 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইন্সট্যাকার্ট বলেছে যে ইন্সট্যাকার্ট+ সদস্যদের জন্য কম ফ্রি ডেলিভারি থ্রেশহোল্ডের অংশে অর্ডার প্রতি এর গড় মান 5% হ্রাস পেয়েছে।

শেয়ারগুলি আজ অবধি 17% বছর লাফিয়েছে।

ম্যাপলিবার (ইনস্ট্যাকার্ট) এর জন্য ওয়াইটিডি স্টক চার্ট।

