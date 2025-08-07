ইনার লন্ডন তহবিলের পুনর্জন্মে হারাতে হবে, আইএফএস রিপোর্ট বলেছে

ইনার লন্ডনের কাউন্সিলগুলি কাউন্সিলের তহবিলের বিধি আপডেট করার জন্য সরকারী পরিকল্পনার অধীনে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠবে, একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেছে।
ইনস্টিটিউট ফর ফিসিক্যাল স্টাডিজ (আইএফএস) দেখতে পেয়েছে যে কিছু লন্ডন বরোগুলি মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নেওয়ার পরে তাদের তহবিলের মাত্রা 12% পর্যন্ত নেমে যেতে পারে।
তবে বাইরের লন্ডনের অঞ্চলগুলি পরিবর্তনগুলি থেকে অর্জন করতে চলেছে, গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন, নটিংহাম, ওলভারহ্যাম্পটন এবং স্লু সহ রাজধানীর বাইরের শহুরে অঞ্চলগুলির সাথে।
সরকার যুক্তি দেয় যে ওভারহলটি প্রয়োজনীয় কারণ কাউন্সিলের তহবিল পরিষেবাগুলির স্থানীয় চাহিদা নিয়ে পদক্ষেপের বাইরে চলে গেছে।
২০২26 সাল থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যায়ক্রমে নতুন তহবিল ব্যবস্থাটি তাদের সরবরাহের বিভিন্ন ব্যয়ের পাশাপাশি কাউন্সিল পরিচালিত পরিষেবার জন্য চাহিদা মাত্রা ক্যাপচারের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত সূত্রগুলিতে পরিবর্তন দেখতে পাবে।
লোয়ার কাউন্সিল ট্যাক্স ব্যান্ডগুলিতে সম্পত্তিগুলির উচ্চতর অংশযুক্ত অঞ্চলগুলির দিকে তহবিলের বৃহত্তর অংশটি পুনঃনির্দেশিত করা হবে, যদিও ২০১৩ সাল থেকে কাউন্সিলগুলিকে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন ব্যবসায়িক হারের আয়ের অংশটি পুনরায় বিতরণ করা হবে।
আইএফএস ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি বার্ষিক সরকারী তহবিলের প্রায় 2.1 বিলিয়ন ডলার পুনরায় বিতরণ করার জন্য সেট করা হয়েছে, 186 কর্তৃপক্ষ হারিয়েছে এবং 161 উপকৃত হচ্ছে।
এই বছরের শেষের দিকে পরিকল্পনাগুলি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পরিবর্তনগুলি কী বোঝায় তা ঠিক কী বলা সম্ভব হবে না।
তবে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জানিয়েছে যে ক্যামডেন, হ্যামারস্মিথ এবং ফুলহাম, কেনসিংটন এবং চেলসি, ওয়ান্ডসওয়ার্থ এবং ওয়েস্টমিনস্টার তাদের সামগ্রিক তহবিলের হ্রাস 11-12%হ্রাস দেখতে পাবে, এমনকি লোকসান সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাবিত তহবিলের মেঝেতে অ্যাকাউন্টিং করেছে।
এই অঞ্চলগুলি কাউন্সিল ট্যাক্সের রাজস্বের পার্থক্যগুলি এমনকি তাদের উচ্চতর ব্যান্ডগুলিতে কম হার এবং অনেক সম্পত্তি রয়েছে বলেও সরকারের প্রস্তাবিত পদ্ধতির অধীনে হারাতে চলেছে, এতে যোগ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লন্ডনের বাইরে ইস্ট মিডল্যান্ডস এবং ইয়র্কশায়ার এবং হাম্বার অঞ্চলগুলি তহবিলের সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি দেখতে প্রস্তুত রয়েছে।
তুলনামূলকভাবে উচ্চতর অঞ্চলগুলি – তবে সর্বোচ্চ নয় – জনসংখ্যার ঘনত্বগুলিও ভাল ভাড়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, এটি ব্ল্যাকপুলের বাইরের লন্ডন বরো এবং কাউন্সিল, নটিংহাম এবং স্লু সহ অনুমান করে।
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে শায়ার জেলা কাউন্সিলগুলিতে ফলাফলের বিস্তৃত পরিসীমা দেখা যাবে, যেখানে কিছু কাউন্সিল যেখানে ব্যবসায়ের হারের আয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, যেমন মিড সাফলক এবং উত্তর পশ্চিম লিসেস্টারশায়ার হারাবে।
হার্লো, ক্রোলি এবং নরউইচের মতো আরও বেশি শহুরে অঞ্চলের এই জাতীয় অন্যান্য জেলাগুলি সবচেয়ে বড় বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে।
খুব দরিদ্রতম অঞ্চলে যাওয়ার তহবিলের অংশটি যথেষ্ট পরিমাণে বড় হবে, এটি যুক্ত হয়েছে, এটি কমপক্ষে বঞ্চিতদের চেয়ে।
শেক-আপ ইংল্যান্ডের কাউন্সিলগুলিতে বিতরণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের অংশকে প্রভাবিত করবে, যার মধ্যে তাদের ব্যবসায়ের হার থেকে রক্ষা করার অনুমতি রয়েছে।
এটি বর্তমানে তাদের আয়ের প্রায় অর্ধেক প্রতিনিধিত্ব করে, কাউন্সিলগুলি স্থানীয়ভাবে বাকিদের উত্থাপন করে, বার্ষিক বৃদ্ধিতে 5% ক্যাপ সাপেক্ষে।
জনসংখ্যা এবং বঞ্চনার মতো বিষয়গুলির কারণ হিসাবে সূত্রগুলির একটি জটিল মিশ্রণ অনুসারে তহবিল বরাদ্দ করা হয়।
শ্রমমন্ত্রীরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে বর্তমান বিধিগুলি, যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আপডেট হয়নি, দরিদ্র অঞ্চলে কাউন্সিল পরিষেবাদির উচ্চতর চাহিদা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে।
উদারপন্থী ডেমোক্র্যাটরা বলেছিলেন যে এই পরিবর্তনগুলি “অনেক কাউন্সিলের জন্য সিস্টেমের জন্য একটি ধাক্কা হিসাবে আসবে,” পরিবর্তনগুলি ব্র্যান্ডিং করে “পিটারকে পলকে বেতন দাবানল”।
উপ -নেতা ডেইজি কুপার যোগ করেছেন, “সরকার দীর্ঘস্থায়ী কাউন্সিলের বেদনাটিকে এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায় থেকে অন্য যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রদানের পরিবর্তে স্থানীয় পরিষেবাগুলিকে তহবিলের জন্য রাজস্ব সরবরাহ করবে, তার পরিবর্তে আন্ডার ফান্ডিংয়ের ব্যথাকে সরিয়ে দিচ্ছে।”
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থায়নের বর্তমান, পুরানো উপায়ের অর্থ তহবিল এবং পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যোগসূত্রটি ভেঙে গেছে, সম্প্রদায়গুলি পিছনে ফেলে রেখে গেছে।
“এজন্য আমরা তহবিল ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে আমরা কাউন্সিলগুলি তাদের পায়ে ফিরে পেতে এবং জনসেবা উন্নত করতে পারি”।
যদিও কাউন্সিলগুলির মধ্যে ব্যাপক চুক্তি রয়েছে যে বর্তমান ব্যবস্থাটি আপডেট করার জন্য খারাপভাবে প্রয়োজন, একটি নতুন ডিজাইন করা পরের বছর স্থানীয় নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য সেটের আগে মন্ত্রীদের জন্য একটি রাজনৈতিক মাথাব্যথা তৈরি করেছে।
অনেক স্থানীয় নেতা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে বর্তমান তহবিলের স্তরগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাস্তব-অঞ্চল তহবিল বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক যত্ন এবং বিশেষ শিক্ষাগত প্রয়োজনের মতো বাধ্যতামূলক পরিষেবার ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে কভার করে না।